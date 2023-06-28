不斷進化、深化的BL文化：從《風與木之詩》到《昨日的美食》，男子愛可以改變世界嗎？社會 文化 書訊 社會性別・LGBTQ 漫畫
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最近全世界越來越多人迷上泰國BL連續劇。其中，述說兩個男性大學生戀愛的連續劇《2gether》，已上傳到YouTube官方頻道，並附上英文字幕，引發話題，在推特創下世界趨勢話題第一名的紀錄。日本的影音串流服務和衛星頻道也引進了包含《2gether》的眾多泰國BL連續劇，蔚為風潮。
BL是漫畫、動畫文化的一環，從日本傳到國外。根據研究少女漫畫和性別問題的藤本由香里所述，以BL真人劇受到關注的泰國為首，中國、臺灣、韓國等亞洲各國的BL文化，與現實LGBT族群在社會當中的狀況，複雜地交錯在一起，產生獨特的變化和發展。那麼在「BL發祥地」日本，BL是如何產生？又是怎麼與時代的潮流共同變化至今的呢？
「少年愛」＝竹宮惠子，萩尾望都等人的「革命」
藤本小姐表示：「廣義的BL，是指1970年代少女漫畫中描繪的「少年愛」作品。也就是大部分描繪少年之間的穩固情誼與性愛的作品。」
「其實日本的少女漫畫，直到60年代後半，主要都由男性作家執筆。但60年代後半，戰後出生的女性作家開始活躍。換言之，是由一群與讀者年齡相近的女性作家，畫出自己想看的作品。以少年愛為主題的作品因此誕生。從前少女漫畫的主角都是女孩子，但無論怎麼做，劇情就是會被女性身處的社會立場束縛。但如果是以少年當主角，就能更自由地畫出主體，也能大膽跨進性愛題材。這是一個新發現，也是一個挑戰。身為讀者的少女們，也大大歡迎這種描寫男性間的情誼及愛的作品。」
昭和24年＝1949年前後出生的萩尾望都、竹宮惠子等作家，催生出「少年愛」作品，被稱作「花之24年組」。她們追求新式漫畫，想在社會上掀起一場波瀾。70年代時，竹宮惠子畫出《雪、星、天使》（爾後改為《陽光灑落處》），之後在自傳《少年名為吉爾伯》中，說出她的決心：「我要用少女漫畫來掀起革命！」
另一方面，萩尾望都在1972年時，開始連載《波族傳奇》。故事講述吸血鬼少年艾多加與亞朗互相扶持，踏上跨越時空的旅程。被譽為少女漫畫永遠的經典名作。1974年則開始連載以文理中學（德國寄宿學校）為舞台，描寫少年愛與友情的《湯瑪斯的心臟》。
接著1976年，竹宮的少年愛作品的頂點《風與木之詩》開始連載。圍繞在美少年吉爾伯身邊的，不只有同性愛，甚至有性侵害、近親性交等問題。這個連載鮮明地描寫這些問題，引發極大的騷動。
「當時（刊載萩尾和竹宮作品的）《別冊少女漫畫》的發行量，已經超過一百萬部。生於戰後的女性，能在大眾媒體上推出反映自己心中的全新價值觀，是前所未有的新狀況。」
70年代後半，有許多雜誌刊載以男性關係為主題的作品，直到1978年，專門刊載少年愛的雜誌《JUNE》創刊。《JUNE》將焦點放在美少年，有很強烈的耽美傾向，也有介紹文學、小說、繪畫、電影的單元，更有展望「高雅文化」的志向。
從娛樂傾向的「Yaoi」，前往世界
1980年代後半，在改編少年漫畫《足球小將翼》的二次創作中，「Yaoi」開始急速發展。「Yaoi」（意指沒有高潮、沒有結果、沒有意義＝是一種自嘲的同人作品，只畫自己想畫的地方，沒有劇情高潮迭起的詞彙）從這個時候開始，就專指把既有的少年漫畫或動畫中的兩個男性角色抽出，設定雙方為戀愛關係的二次創作。商業BL以這種「Yaoi」的人氣為基礎，從少年愛搖身一變，開始追求開朗的娛樂性質。
「商業出版社注意到Yaoi的人氣後，在90年代初期，陸續推出BL專門雜誌。內容大多是委託有在畫同人誌或Yaoi的人氣作家，畫出原創作品。從這個時期，一直到現在的《BE×BOY》等刊載原創BL作品的雜誌不斷創刊，因此確立了BL的商業類別。另一方面，Yaoi作家出身的尾崎南創作的《絕愛―1989―》一書，無論正版、盜版，翻譯到國外之後，更替日本BL的人氣添上一把火。這部作品是在（少女漫畫週刊誌）《瑪格麗特》當中連載的「原創作品」，人物和劇情也都經過修改，不過很明顯是受《足球小將翼》啟發的Yaoi作品。」
亞洲BL的處境和表達管制：《陳情令》、《深藍之吻》
現在有很多商業BL作品，有著非常大膽的性描寫。但筆者認為日本過去並未對BL設下什麼嚴格的表達管制。這究竟是為什麼呢？藤本認為：「日本的表達自由之所以較其他國家寬鬆，是因為日本有過在戰時被限制言論的苦澀經驗。」
「經歷過戰後價值觀大轉換的人，即使是保守派，只要年紀、地位越高，就越明白用法律控制表達自由，是一件危險的事。另外，正因為守護倫理、道德是日本的國民性，『妄想』一直被視為一種發洩管道，而獲得默許。而且以BL來說，雖然有色情描寫，內容卻是著重於雙方關係的呈現，與所謂的色情相距甚遠。另外有個很大的原因是，社會認為針對女性讀者描寫的性愛沒有多大的問題。話雖如此，最近BL也逐漸成了管制對象。在東京都等地，BL被指定為不健全圖書的地方增加了。」
再來看看亞洲國家的BL處境，例如在中國，雖然BL小說很受歡迎，在真人戲劇中，卻不能演出男人親熱的場景。在日本也播放過的人氣奇幻時代劇《陳情令》，原作是在網路上連載的BL小說，不過電視劇改了設定，變成描繪男人之間穩固情誼的「兄弟情」作品。雙方的戀愛感情頂多只在微妙的程度。此外，創作BL小說，在中國也存在風險。
「中國政府沒有明定會檢閱什麼，但是描寫尺度較大的激情戲碼，風險很高。網路上的BL作品過去已經有兩次遭到檢舉，2018年還有個BL作家未經國家許可，出版自己的作品，結果被判處10年6個月的刑期（在中國，出版書籍是許可制）。但不惜冒著這樣的風險，也要寫BL的人不曾斷絕，也存在著一群熱情的粉絲。」
在韓國，BL漫畫也很受歡迎，可是性方面的描寫卻受到嚴格的管制。藤本表示，在現實中，「韓國男同志、LGBT族群比日本更難在社會上生存」。但另一方面，臺灣在2019年成為亞洲第一個同性婚姻合法的地方，據說來到同人誌販賣會的BL粉絲也積極參加了促成這一法令的遊行。
泰國＝將BL連續劇當成接納LGBT族群的橋樑
在泰國，尤其以真人連續劇為中心，成功發展出獨特的BL文化。
「泰國真正開始播放BL連續劇，是在2013年。接著2016年，《SOTUS一年生》獲得極大的迴響。BL成為主流，是近幾年的事。泰國創作出各式各樣的BL連續劇，成了喜歡BL的女孩們和現實世界的同志們的橋樑。例如《深藍之吻》這部連續劇中，除了呈現出歧視和向父母出櫃的問題，也有讓「腐女」心滿意足的親密接觸。戲劇的呈現方式，會讓人自然而然想替劇中的人加油。此外，還引發現實的同志情侶成為偶像的現象。」
日本在法律上，在承認同志情侶上也前進了一大步。2020年7月，內閣決定研擬「市民伴侶」法案，承認同性情侶有權領養子女，也有繼承配偶財產的權利。報導指出，一旦成立，就是往實現同性婚姻的一大步。
「Yaoi爭論」＝與現實同志的鴻溝
藤本指出，日本和臺灣、泰國不同，現實中的男同志和BL等創作是完全分開的，人們並不會因此支援現實社會中的同志，或是做些對他們有助益的事情。
1990年代前半，在女性主義的迷你漫畫雜誌上，發生了一場「Yaoi爭論」。開端是一則投稿內容表示：Yaoi、BL藉由「玩弄」「我們男同志」的性愛，把男同性戀當成玩具。還把男同志化為奇幻故事，強迫推銷這種美的規範。
「在少年愛和《JUNE》的時代之前，腐女和現實中的男同志之間，還有一條很細的連結。《JUNE》和同志雜誌《SABU》是由同一間出版社發行，《SABU》的總編後來成了《JUNE》的第一任總編。這名在「Yaoi爭論」中批評BL的男性表示，他在孩提時期以為世上只有自己是同志，但看過《風與木之詩》等男性間的戀愛作品後，獲得了救贖。然而Yaoi原本就是漫畫或動畫的衍生作，一旦將作品搬到Yaoi二次創作，內容都是為了取悅腐女們的幻想故事，很明顯對現實中的男同志沒興趣。我想這名男性的批判就是源自這樣的背景吧。」
「Yaoi爭論」也因此慢慢成為BL作者和讀者們重新審視表達方式的契機。就如溝口彰子在《BL進化論》中指出的，2000年以後，陸續出現許多才華洋溢的作家，用BL畫出男性間複雜、纖細的關係性，設定也漸趨多樣化。
「BL於是產生進化，從被社會規範束縛的男女關係當中脫離，變成能描繪全新關係性、有無限可能的領域。甚至可說BL獲得了多樣化和淬鍊。另外，從政府、媒體藉著東京奧運的機會，主導推廣包含LGBT族群的「多樣性&包容」，可以看到社會的氣氛已經慢慢改變。」
解除「一般」這個詛咒的「失落環節」
藤本認為，填滿現實男同志和虛構BL鴻溝的「失落環節」，或許就是真人連續劇。在過去，日本的BL以漫畫、小說為主流。她表示：「如果是真人戲劇，即使知道是虛構故事，但畢竟是現實的人下場演戲，自然而然會產生與現實的連結。觀眾的解讀方式，也會在不知不覺間改變。」
藤本舉出的代表性例子，就是大受好評後，推出續集和電影的連續劇《大叔之愛》（2018年）。「現在只論第一季，以一部娛樂作品來說，真的製作得非常精良。那不著痕跡的體貼，就連現實的男同志也非常喜愛。」
此外，BL出身的作家吉永史，在青年雜誌連載的人氣漫畫《昨日的美食》，也獲得真人連續劇化的機會，掀起一陣話題。這是一部描繪五十幾歲的律師和美髮師情侶「幸福日常」的作品。
「日本人存在一種傾向，會下意識地認為只要稍微脫離『一般』軌道，就會落入不幸的深淵。儘管現在有改變的徵兆了，但年輕世代還是會下意識歧視同志，覺得他們不是一般人，是很可憐的人，所以要伸出援手。如果能透過這樣的戲劇，讓大家了解他們的日常生活也是『一般的幸福』，並且和我們的日常生活緊緊相連，或許就會成為改變社會的契機了。」
「描繪男性情侶，確實會改變男性的應有的形象。《昨日的美食》中的律師史郎，是個平常就會下廚的人。一旦像這樣的真人戲劇帶來流行，就會帶給年輕人一個契機，從『男子氣概』的束縛當中解放。只不過最近日本BL作品真人化開始增加，大家似乎單純認為，只要找兩個帥哥來演，就會紅了。但我希望真人BL也能像一般戲劇那樣，就像一般的表演，追求更高的品質。」
另一方面，BL漫畫在社會上的認知已經提高。描繪江戶時代的男性情侶的《百與卍》，在2019年以第一本BL作品之姿，獲得文化廳媒體藝術祭漫畫部門的優秀獎。
請容我重新請問，現在關注BL的意義是什麼呢？
「在BL中，有許多突破世間的『一般』、『常識』等刻板印象，並纖細地描繪人類關係多樣性的作品。就像泰國和臺灣因真人BL戲劇，縮短虛構和現實之間的隔閡，逐漸改變了社會。或許『日常系』BL也能自然而然融入我們的意識當中，成為開啟新時代的突破口。」
※原文（日文）公開於2020年8月27日。
標題圖片：源於泰國的人氣BL連續劇《2gether》。日本已在Rakuten TV網路平台上播出。也預計從2020年10月開始，在WOWOW上播出。（©GMMTV）