不斷進化、深化的BL文化：從《風與木之詩》到《昨日的美食》，男子愛可以改變世界嗎？

BL（Boy’s love）是以男性之間的戀愛為主題，對象讀者為女性的漫畫、小說類別。BL題材如今已經廣泛出現在連續劇、動畫、電玩等媒體內容上，在廣納性少數族群（LGBT）上，是否具有促進現實社會變化的影響力呢？筆者採訪熟知BL文化變遷的漫畫研究家藤本由香里並整理成文。

明治大學國際日本學院教授。專業領域是漫畫文化論、性別與象徵。到2007年為止，任職筑摩書房編輯，同時以漫畫、性傾向為中心，進行評論工作。著有《何處為家？》（朝日文庫，2008年）、《BL教科書》（共著/有斐閣，2020年）等書。

從娛樂傾向的「Yaoi」，前往世界 1980年代後半，在改編少年漫畫《足球小將翼》的二次創作中，「Yaoi」開始急速發展。「Yaoi」（意指沒有高潮、沒有結果、沒有意義＝是一種自嘲的同人作品，只畫自己想畫的地方，沒有劇情高潮迭起的詞彙）從這個時候開始，就專指把既有的少年漫畫或動畫中的兩個男性角色抽出，設定雙方為戀愛關係的二次創作。商業BL以這種「Yaoi」的人氣為基礎，從少年愛搖身一變，開始追求開朗的娛樂性質。 「商業出版社注意到Yaoi的人氣後，在90年代初期，陸續推出BL專門雜誌。內容大多是委託有在畫同人誌或Yaoi的人氣作家，畫出原創作品。從這個時期，一直到現在的《BE×BOY》等刊載原創BL作品的雜誌不斷創刊，因此確立了BL的商業類別。另一方面，Yaoi作家出身的尾崎南創作的《絕愛―1989―》一書，無論正版、盜版，翻譯到國外之後，更替日本BL的人氣添上一把火。這部作品是在（少女漫畫週刊誌）《瑪格麗特》當中連載的「原創作品」，人物和劇情也都經過修改，不過很明顯是受《足球小將翼》啟發的Yaoi作品。」 亞洲BL的處境和表達管制：《陳情令》、《深藍之吻》 現在有很多商業BL作品，有著非常大膽的性描寫。但筆者認為日本過去並未對BL設下什麼嚴格的表達管制。這究竟是為什麼呢？藤本認為：「日本的表達自由之所以較其他國家寬鬆，是因為日本有過在戰時被限制言論的苦澀經驗。」 「經歷過戰後價值觀大轉換的人，即使是保守派，只要年紀、地位越高，就越明白用法律控制表達自由，是一件危險的事。另外，正因為守護倫理、道德是日本的國民性，『妄想』一直被視為一種發洩管道，而獲得默許。而且以BL來說，雖然有色情描寫，內容卻是著重於雙方關係的呈現，與所謂的色情相距甚遠。另外有個很大的原因是，社會認為針對女性讀者描寫的性愛沒有多大的問題。話雖如此，最近BL也逐漸成了管制對象。在東京都等地，BL被指定為不健全圖書的地方增加了。」 再來看看亞洲國家的BL處境，例如在中國，雖然BL小說很受歡迎，在真人戲劇中，卻不能演出男人親熱的場景。在日本也播放過的人氣奇幻時代劇《陳情令》，原作是在網路上連載的BL小說，不過電視劇改了設定，變成描繪男人之間穩固情誼的「兄弟情」作品。雙方的戀愛感情頂多只在微妙的程度。此外，創作BL小說，在中國也存在風險。 「中國政府沒有明定會檢閱什麼，但是描寫尺度較大的激情戲碼，風險很高。網路上的BL作品過去已經有兩次遭到檢舉，2018年還有個BL作家未經國家許可，出版自己的作品，結果被判處10年6個月的刑期（在中國，出版書籍是許可制）。但不惜冒著這樣的風險，也要寫BL的人不曾斷絕，也存在著一群熱情的粉絲。」 在韓國，BL漫畫也很受歡迎，可是性方面的描寫卻受到嚴格的管制。藤本表示，在現實中，「韓國男同志、LGBT族群比日本更難在社會上生存」。但另一方面，臺灣在2019年成為亞洲第一個同性婚姻合法的地方，據說來到同人誌販賣會的BL粉絲也積極參加了促成這一法令的遊行。 泰國＝將BL連續劇當成接納LGBT族群的橋樑 在泰國，尤其以真人連續劇為中心，成功發展出獨特的BL文化。 「泰國真正開始播放BL連續劇，是在2013年。接著2016年，《SOTUS一年生》獲得極大的迴響。BL成為主流，是近幾年的事。泰國創作出各式各樣的BL連續劇，成了喜歡BL的女孩們和現實世界的同志們的橋樑。例如《深藍之吻》這部連續劇中，除了呈現出歧視和向父母出櫃的問題，也有讓「腐女」心滿意足的親密接觸。戲劇的呈現方式，會讓人自然而然想替劇中的人加油。此外，還引發現實的同志情侶成為偶像的現象。」 日本在法律上，在承認同志情侶上也前進了一大步。2020年7月，內閣決定研擬「市民伴侶」法案，承認同性情侶有權領養子女，也有繼承配偶財產的權利。報導指出，一旦成立，就是往實現同性婚姻的一大步。