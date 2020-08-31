草草收場的長期政權：從目前來看，後安倍時代的走向撲朔迷離

健康狀況惡化導致突然落幕

因應對新冠疫情不力等原因導致支持率出現下降的安倍晉三首相日前宣布，因潰瘍性結腸炎宿疾惡化，將辭去首相職務。關於安倍首相這個人，很長一段時間以來大家總是說「安倍獨大」。安倍首相維持政權超過七年，去年11月時，合計在任時間超過了桂太郎，連續在任時間也於前段時間超過了佐藤榮作，成為合計在任時間和連續在任時間最長的首相。

儘管他建立了明治憲法頒布以來的憲政史上的長期政權，但收場卻給人一種索然無味的感覺。在新冠疫情擴散初期，安倍內閣制定應對措施的部分環節相當混亂，受到了國民的詬病。但從現在來看，疫情防控機制已經比第一波的時候大為改觀。只要今後的狀況在一定程度上穩住，支持率就有望反彈，也正因為如此，（突然辭職）難免讓人覺得有些可惜。

不過，如果是因為首相的健康問題，那就不得不辭職了。正如他本人在28日的新聞發布會上說到的那樣，如果要離任，那麼正好9月會進行黨內人事變動，距離臨時國會開幕也還有時間，現在可謂是不會引發國家政治動盪的最佳時機。

實現了長期政權的製度改革

安倍首相此次得以維持長期政權的背景原因在於，上世紀90年代以後推行各種制度改革後，首相的權力基礎得到了強化。在回顧安倍政權執政歷程的時候，必須指出這個前提條件。

首先，1994年完成了政治改革，眾議院選舉制度改為小選舉區和代表比例並行製。同時，一面加強糾正政治資金相關問題，一面引入了政黨補助金制度。尤其是在新的選舉制度下，作為政治家而言，能否得到政黨正式承認這一點對於能否在選舉中當選將產生十分重要的影響。首相作為執政黨黨首，在決定是否正式承認執政黨政治家的問題上擁有重大影響力。因此，首相在執政黨內的權力得到擴大。此外，2001年中央政府部門重組後，內閣總理大臣手中的法律權限得到強化，首相可以直接製定政策。為了輔佐首相制定政策，內閣官房的權限也有所擴大，政府新設了內閣府。如此一來，首相在製定政策方面的權限又進一步擴大。這兩項改革的效果疊加，促使首相在黨內和內閣內部的領導力得到了強化。

2013年，政府設立國家安全保障會議，首相在安全保障和對外政策方面的權力增大。 2014年，國家公務員制度改革完成，設立了內閣人事局。這樣一來，首相在決定各個中央部門高官問題上的人事權也擴大了。