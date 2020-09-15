菅政權的課題：擺脫「安倍政治」，實現蛻變

菅政權會在何時做何事、會在何時因為何種原因而垮臺——我感覺已經大致能夠預見到了。

首先，他會在新政權誕生的餘熱未盡之際，解散眾議院，舉行大選（預計會在2020年10月25日投票）。政權面臨的最大課題是，絕對不能讓安倍晉三、麻生太郎和二階俊博這三位「曾對自己照顧有加的政治大佬」施展「院政」。

心系地方的菅義偉

安倍主動抽身引退，這才成就了菅政權的誕生，所以他免不了要對菅政權指手畫腳。據說，基於作為內閣官房長官長期輔佐政權的親身經歷，菅義偉心中早已想好了官房長官的理想人選。但安倍表示「想讓本派閥（細田派）的人出任官房長官」，具體提到了原文部科學大臣松野博一和現任文部科學大臣萩生田光一的名字。

面對隨時擺出「你以為你是靠誰當上首相的」訓話架勢的安倍、麻生和二階，菅義偉需要在畢恭畢敬當中削弱他們的力量。他只有這麼一條生存之道，而且對他來說，這也是輕而易舉的事情。「繼承安倍政治」的大旗或許還會繼續高舉一段時間，，但內心中應該已經在考慮如何建立更加有力的「菅政治」。

菅義偉真心想要「振興地方」。這種心情無疑和他高中畢業後來東京，拿著一個學生用的波士頓包從上野車站下車時的感覺是一樣的。秋田出身的政治家菅義偉腦海中應該經常響起井澤八郎的名曲《啊，上野站》。

歌裡有這麼一句——「何處傳來故鄉的氣息，進站的列車，讓人懷念啊」。從上野站第17號月臺初次踏上東京土地的東北人心中，都藏著這樣一份相同的思緒。