菅政權的課題：擺脫「安倍政治」，實現蛻變

菅政權的課題：擺脫「安倍政治」，實現蛻變政治外交
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菅政權會在何時做何事、會在何時因為何種原因而垮臺——我感覺已經大致能夠預見到了。
首先，他會在新政權誕生的餘熱未盡之際，解散眾議院，舉行大選（預計會在2020年10月25日投票）。政權面臨的最大課題是，絕對不能讓安倍晉三、麻生太郎和二階俊博這三位「曾對自己照顧有加的政治大佬」施展「院政」。
心系地方的菅義偉
安倍主動抽身引退，這才成就了菅政權的誕生，所以他免不了要對菅政權指手畫腳。據說，基於作為內閣官房長官長期輔佐政權的親身經歷，菅義偉心中早已想好了官房長官的理想人選。但安倍表示「想讓本派閥（細田派）的人出任官房長官」，具體提到了原文部科學大臣松野博一和現任文部科學大臣萩生田光一的名字。
面對隨時擺出「你以為你是靠誰當上首相的」訓話架勢的安倍、麻生和二階，菅義偉需要在畢恭畢敬當中削弱他們的力量。他只有這麼一條生存之道，而且對他來說，這也是輕而易舉的事情。「繼承安倍政治」的大旗或許還會繼續高舉一段時間，，但內心中應該已經在考慮如何建立更加有力的「菅政治」。
菅義偉真心想要「振興地方」。這種心情無疑和他高中畢業後來東京，拿著一個學生用的波士頓包從上野車站下車時的感覺是一樣的。秋田出身的政治家菅義偉腦海中應該經常響起井澤八郎的名曲《啊，上野站》。
歌裡有這麼一句——「何處傳來故鄉的氣息，進站的列車，讓人懷念啊」。從上野站第17號月臺初次踏上東京土地的東北人心中，都藏著這樣一份相同的思緒。
向梶山靜六學到如何建立人脈
菅義偉的政治力量源泉在於「堅持原則」。即便是在安倍政權下，也和副首相麻生太郎、幹事長二階俊博發生過數次衝突。尤其是針對解散眾議院舉行大選這個問題，當時菅義偉和麻生的矛盾非常尖銳。菅義偉總是直言不諱。無論對象是總理還是官邸職員，都是這樣。還有一個特點是關心體貼人。這些都是他師事梶山靜六而學來的。
2000年6月，梶山去世，在茨城舉辦的葬禮上，一名男子嚎啕大哭。他就是前不久因新冠肺炎去世的原外務省官僚岡本行夫。想必他們建立了超越政治家和官僚界限的「男子漢的友情」。菅義偉也擁有許多這樣的人際關係。這些人可能會在菅政權下走到臺前。
甚至有可能出現竹中平藏、橋下徹等人以閣僚身份入閣的情況。菅義偉在特定地區也有人脈，比如通過大阪維新會建立的大阪人脈、在沖繩的人脈等。在擔任官房長官的時代，菅義偉每天都早中晚分別會見一次各界人才，收集資訊。光是這份人脈資源，就已經非常厲害了。
或決定中止舉辦東京奧運帕運
他會如何安排政策的優先順序？最重要的肯定是疫情防控對策。或許會採取不同於安倍時代的對策，偶爾作為首相身先士卒，以此帶動民眾行動。然後是重振經濟。現在全球正面臨前所未有的危機。資金流動枯竭，物資往來停滯。「自由貿易」正逐漸在變為一個廢詞，無論政體如何，所有國家都在追求建立「大政府」。
菅義偉首先必須解決的是，在東京奧運帕運問題上如何決斷。他必須在年內做出決定，到底是如期舉辦，還是中止舉辦。以南半球為中心，許多地方的感染者都在持續增多，各個國家都因為採取防控措施而陷入了財政困難狀態。考慮到這一點，想必他會選擇中止舉辦。如果中止舉辦，那麼日本人在物質和心理兩方面都會出現巨大的空洞。怎樣才能從停辦奧運的損失中重新站起來？重振經濟和應對奧運恐怕將是未來一年的重大主題。
無論誰接手，經濟都是一件棘手的工作。在新型冠狀病毒導致全球深受其苦之時，就算日本一國想要努力，也無濟於事。儘管菅義偉理所當然地一直在強調將「繼承安倍經濟學」，但除了日本銀行行長黑田東彥提出的大規模量化寬鬆政策以外，安倍經濟學本來就沒什麼看點。
菅義偉傾向於要求採取下調公用事業費用、下調手機話費等民眾可以直接受益的經濟政策。或許這種意義上的「菅義偉經濟學」會顯得讓人更容易理解。
外交新手，缺乏經驗
從預測政策這個意義而言，如何安置副首相兼財務大臣麻生太郎也是一個重要問題。要是保持現狀，就不會掀起風波，但菅義偉和他關係本來就沒那麼好，所以可能也相當於兜著一個炸彈。
由於缺乏親自指揮外交工作的經驗，所以菅義偉的外交方針還不明朗。讓誰當外務大臣具有重要意義，而且這可能還會導致「後菅義偉」時代接班人的格局發生變化。繼續留用現任外務大臣茂木敏充，還是看好党首選舉對手岸田文雄過去的外相任職經歷而加以起用，再或是把同屬神奈川人脈資源且關係親密的河野太郎拉過來呢？
從人物形象來說，菅義偉並不是那種容易吸引人氣的政治家。不過，他的出身本身就有可能為其帶來人氣，他自己也是有意識地強調這一點。平常總是讓人感到溫暖貼心，但有時也會選擇冷酷的手段。不知道他會如何表現暖心或者冷酷的一面。這一屆政權既有可能成為底氣十足的正式政權，也有可能最終淪為給安倍政權第三次出山鋪路的過渡工具。
標題圖片：官房長官菅義偉（左二）、安倍首相（左三）、副首相兼財務大臣麻生太郎（左四）等人出席月例經濟報告會等相關閣僚會議，2020年1月22日（時事）