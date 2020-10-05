美中衝突高漲的南海：臺灣樂山巨大雷達站可扮演關鍵角色

發射飛彈明確表達出中國的意志

中國絕不接受美國挑戰自己在南海的「權益」，為了表達這個強烈的「意志」以示對應，中國軍隊於2020年8月26日朝南海發射了4發的彈道飛彈。

對於中國的「挑釁」，美國國防部在隔日的27日發表聲明，指責「在南海的紛爭海域實施軍事演練，對於緩和緊張局勢與維持區域穩定造成反效果」。9月9日，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也再次表示，中國針對南海的權益主張「完全非法」。此外，9月17日，美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）訪問臺灣，9月18～19日之間，中國解放軍的轟炸機、戰鬥機和反潛巡邏機總計35架次，越過臺灣海峽中線，侵入臺灣的航空識別區。

美中對立的情勢升高，兩國在軍事上若持續意氣用事，無法否認出現偶發性衝突的可能性。為何南海會成為「軍事熱點」？那是因爲對於中國無論是否掌控南海，美國的「本土防衛」皆繫於此，情勢已經到達如此緊迫的狀態之故。本文之後將會對此進行詳述，首先針對本次中國發射飛彈進行檢視。

中國發射了何種飛彈？根據中國「人民日報」系統的英文報紙「環球時報」（Global Times，2020/8/27），指出「DF-26B從西北的青海省發射，另一枚DF-21D則從東方的浙江省發射，二者皆命中海南省和西沙群島之間的海域。消息人士對此說明，此次發射飛彈的目的在於，強化中國拒絕（他國勢力）進入爭議地區南海的能力」。

此次發射的飛彈既是關島殺手，亦為航母殺手

無論是DF-26B還是DF-21D，二者皆使用移動式發射機。DF-26B的射程為4000公里的中距離彈道飛彈，可以搭載核彈頭或常規彈頭，二者皆可針對陸上與海上的目標進行攻擊，被稱作「關島殺手」（關島上有美軍基地），但同時也被歸類為反艦彈道飛彈（「The Diplomat」2020/8/27）。而DF-21D則為射程1800公里的準中距離反艦彈道飛彈，亦稱為「航母殺手」。

彈道飛彈通常被列為狙擊固定目標的武器，但反艦彈道飛彈上的彈頭藉由感應器等裝置搜索目標船艦，衝向移動的船艦，是一種西方（歐美）無法歸類的武器。

DF-26B和DF-21D是射程差異高達2倍以上的飛彈，皆可用於攻擊水面目標，如同中國「環球時報」所指出的，若二者皆可射進南海的特定海域，一般認為中國意在針對美國航母戰鬥群的演習，展示其「拒絕進入南海的能力」。

對於美國軍事行動的牽制

美國進入南海，以往至今實行了多次的所謂「自由航行作戰」，2015年2次，2016年3次，2017年6次，2018年5次，2019年7次，而2020年直至8月27日已有7次。

此外，除了自由航行作戰，2020年4月，以航空母艦西奧多・羅斯福號（USS Theodore Roosevelt CVN-71）為核心的航母戰鬥群，在南海舉行史無前例的軍事演習；該年7月更有航空母艦隆納・雷根號（USS Ronald Reagan CVN-76）和尼米茲號航空母艦（USS Nimitz CVN-68）的2個戰鬥群，再加上1架美國空軍的B-52H大型轟炸機同時於南海進行聯合演習。

「環球時報」報導，「美國增加在南海以中國為假想敵的軍事演習之際，人民解放軍必須擁有強大的對抗裝備並實施削弱美國壓力的軍事演習」，更說明發射飛彈可說是為了「牽制」美國的舉動。

那麼對於美國的國家安全戰略而言，南海擁有何種戰略意義？2020年8月底發布的美國國會報告「U.S.-China Strategic Competition is South and East China Seas」，其分析指出，「位於南海的中國基地與該區域活動的軍隊，對於在南海創建由中國新式SSBN而成的戰略性遏制部隊之要塞（＝實際運作中的不可侵犯之聖域）有所助益。」