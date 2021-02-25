其他行業的企業也加入競爭：新冠肺炎疫情催生線上旅遊

因「Go To Travel」政策的效果，民眾的旅遊需求逐渐恢复。但由於疫情防控措施的種種限制，現在還遠不是大家都能自由外出旅遊的時候。在這種情況下，線上旅遊悄然異軍突起，受到歡迎。通過把熱門旅遊景點數位化加工成高清圖像，並加入線上交流互動功能，業界正在想盡各種辦法加速開拓新的旅遊需求。

凸版印刷公司提供的VR參觀服務 在新冠肺炎疫情最嚴重的時候，有一家企業出人意料地闖入了飽受疫情之苦的旅遊行業。它就是凸版印刷公司。 不過，它提供的並不是伴隨著人員流動與接觸的傳統旅遊服務。該公司與同一集團旗下企業凸版旅行社（總部位於東京都港區）合作，從2020年9月起提供應用VR技術和網路會議系統實現的線上旅遊服務。 首批提供了「VR參觀奈良唐招提寺」等兩個服務專案。 參加者一邊通過家中的電腦欣賞凸版印刷公司VR工作室傳送過來的唐招提寺內景物的立體高清VR影像，一邊線上聽唐招提寺僧侶介紹為日本帶來佛教戒律的中國唐代高僧鑒真的生平等內容。在參加者為30人左右的情況下，每位元收費30萬日圓起，服務價格會隨參加人數和內容有所變化。 該公司花費了20多年時間，充分利用其在印刷老本行積累的影像處理技術，運用VR等技術手段，保存文化遺產的高清數位資料。



該公司今後還將主要面向企業和學校，提供以京都屏風畫鑒賞、東京坐禪等為賣點的新型線上旅遊服務，爭取在2024年3月以前累計實現銷售額10億日圓。 其他行業的企業也進軍線上旅遊──這個動向表明了疫情催生的線上旅遊在疫情後或也大有可為。它不是單純替代傳統旅遊的手段，而是有可能成為一種「新型旅遊方式」。

大型旅行社和航空公司也紛紛加入戰局 眾所周知，傳統旅遊的需求因疫情而銳減。據日本觀光廳稱，2020年6月日本國內主要旅行社（48家）的營業額比去年同期減少了九成，7月同比減少了八成。7月下旬以後，日本政府為了支持旅遊行業和地方經濟，實施了「Go To Travel」計畫，向民眾補貼旅遊費用。但是，由於在9月底（預約則為9月中旬）之前，以東京為旅遊出發地或目的地的情況被排除在補貼之外等原因，目前效果十分有限。在《日經MJ》實施的「新冠肺炎疫情消費者千人調查」中，在8月份外出旅遊的人僅占調查對象的9.8%。 此外，日本去年國內旅遊消費額約26兆日圓，其中海外遊客消費占了兩成。海外遊客何時能重返日本，目前仍是個未知數。 在這種逆境之下，催生了線上旅遊。春季以來，地方上的巴士旅行社等開始摸索線上旅遊。現在，包括大型旅行社在內，很多旅行社都在搞線上旅遊，以尋找出路。 旅行社巨頭JTB公司9月推出了探訪世界絕色美景的旅遊商品。比如夏威夷線上旅遊項目，可以飽覽基拉韋亞火山公園的景色，也可從冒納凱阿火山的山頂俯瞰美景。 JTB公司還從10月1日開始提供「虛擬修學旅行360」服務，以因疫情而終止修學旅行的中小學為對象。他們向簽約的學校寄送簡易型VR眼鏡。只要將其安裝在智慧手機上，就可以播放京都和奈良的寺廟、神社、佛閣等修學旅行常去的名勝古跡的360度全景影像，為學生們提供虛擬旅遊體驗。學生們還可以與舞妓、旅館老闆娘等本來在修學旅行途中可能遇到的人進行線上交流，並提供了可以在學校裡操作的清水燒、友禪染等傳統工藝體驗項目。

阪急交通公司也組建了線上旅遊項目小組，幾經策劃研討，推出了參觀天童市（山形縣）釀酒廠的國內遊和參觀電影《羅馬假日》拍攝外景地的海外遊等線上旅遊項目。 有所行動的不僅僅是旅行社。7月中旬，日本航空公司（JAL）推出了首款線上旅遊商品。內容是開闢了一條從羽田機場（東京國際機場）飛往島根縣隱岐機場（隱岐世界地質公園機場）的虛構航線，顧客可以欣賞從機艙內看到的起飛畫面，並品嘗事先寄到家裡的當地特產。