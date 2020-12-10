和歐美國家相比，東亞地區的新型冠狀病毒感染者和死亡人數都明顯較少。但現在不能貿然斷言「後疫情時代將是東亞的時代」。筆者指出，東亞各國人口開始減少，似乎已經出現了與經濟成長鏈條反向的衰減鏈條。

後疫情時代的經濟霸權會轉移到東亞嗎？ 新型冠狀病毒引發的大流行病已經導致全球超過100萬人死亡，而東亞地區的死亡和感染人數明顯較少。有觀點認為，既然創傷小，理應恢復快，全球經濟霸權或將從深受打擊的歐美已開發國家轉移到東亞。但東亞也逐漸暴露出了一個意想不到的弱點。那就是人口減少。 中國採取的嚴厲封城措施產生了良好效果，死亡人數甚至不到被稱作「歐洲優等生」的德國的一半。臺灣和韓國及時採取了基於數位技術的防疫對策，受到海外媒體的關注，即便是政府應對措施受到詬病的日本，死亡人數也遠遠低於G7的其他各國。 話雖如此，但絕不能貿然斷言「後疫情時代將是東亞的時代」。從人口動態來看，東亞各國已經拉響了警報。

韓國和臺灣都已出現人口減少 首先看日本。2019年出生的嬰兒人數創下最近120年來的最低紀錄。人口動態統計顯示，2019年的出生人數在86萬到87萬之間，較上一年減少了5萬多人。這是自1899年開始統計以來首次跌破90萬人。 概括2019年的人口變化，簡單的一句話，就是生活在日本的日本人減少了50萬人左右。原因在於死亡人數大幅超過了出生人數。由於外國人增加了20萬人左右，所以全國總人口最終減少不到30萬人。 預計疫情會拉低出生人數，而採取入境管控措施又會導致外國人成長無望。人口減少的問題似乎還會愈演愈烈。 2019年，鄰國韓國的「總和生育率（TFR，每名女性在育齡期生育子女數）」為0.92，在OECD成員國中墊底。這個數字不及生育更替水準（2.1）的一半，甚至比日本（1.36）還低得多，「超級少子化」趨勢不止。 2019年11月以後，韓國人口一直處於死亡人數超過出生人數的自然減少狀態，今年上半年的出生人數同比減少了近10%，第一季度的TFR降到了0.84。韓國今年變為人口減少國已是板上釘釘的事情。韓國統計廳預測稱，到2065年時，65歲以上老年人口占比將達46%，社會老齡化程度超過日本。 臺灣也是一個TFR在1.0附近低位徘徊的超級少子化社會。儘管2019年增加了2000人左右，但今年上半年的出生人數同比減少了6000人左右，已被死亡人數反超。相關部門8月公佈的推算資料顯示，人口在今年1月達到2360萬人的峰值後已經轉為減少。比原來預計提前兩年進入人口減少狀態。 少子化浪潮甚至波及到了泰國 東亞被視為「全球成長中心」，回顧本地區的發展歷程，大致可以分為以下幾個階段：上世紀50年代中期至1970年左右，日本率先實現了經濟高速成長，70年代以後，被稱作「亞洲新興經濟體（NIES）」「四小龍」的韓國、臺灣、香港和新加坡崛起，然後是東南亞國家和「巨龍」中國接過了高速發展的接力棒。 人口變化方面，似乎出現了與經濟成長鏈條反向的衰減鏈條。日本最先出現少子老齡化問題，勞動年齡人口（15-64歲）和總人口分別在1995年和2008年達到峰值後開始減少，經濟始終低迷不振。韓國和臺灣也將在今年加入人口減少的隊伍。四小龍的TFR全都低於日本，超級少子化正在成為一種常態。



東協（ASEAN）方面，在新加坡之後，泰國的TFR僅為1.5，遠低於人口零成長指標。泰國國家經濟和社會發展委員會預測稱，該國人口也將在2028年達到峰值後轉為減少。