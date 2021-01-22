活下去還是求死，硬幣的正反兩面：圍繞生命的深層問題探討安樂死

不是安樂死，而是涉嫌委託殺人

2020年7月，一則新聞報導給日本社會帶來了巨大衝擊。去年11月，京都兩名醫生面對一名肌萎縮側索硬化症（ALS，俗稱「漸凍人症」）女患者（51歲）提出的「想要安樂死」的要求，前往患者家中，通過注射致死劑量的藥物使之死亡。他們最終以委託殺人的嫌疑被京都府警方逮捕。據悉，這名女性通過網路SNS認識了其中一名醫生，與其商量了此事，但直到事發當天為止，兩人從未見過面。

這兩名醫生的行為，即便是在安樂死合法化的國家或州，大概也會以同樣的罪名受到懲處吧。因為他們既沒有為那位患者作檢查，更不用說進行治療，也並未準確掌握患者的病情和精神狀態，更沒有科學地判斷是否還有其他能夠減輕患者痛苦的手段。這兩名醫生在他們的部落格和合著書籍中，不斷發表言論否定衰弱的老人和重病患者的生存價值，因此支持他們的意見極少。但是，相當多的人主張，為了防止此類事件再次發生，日本也應該開始討論安樂死合法化的問題。

安樂死「事不關己」

在日本，所謂「安樂死」是不被認可的。這裡所說的「安樂死」一般指醫生給患者注射致死藥物使之死亡的「積極安樂死」，或患者服用醫生開出的致死藥物自殺的「醫生協助自殺」。直到最近，在日本圍繞「安樂死」的討論還很不活躍，而討論更多的主要是「尊嚴死法制化」問題。一般來說，「尊嚴死」一詞與「安樂死」是不同的，它是指控制或停止使用人工呼吸器、人工營養補給、人工透析等「延命治療手段」的行為。作為「臨終期」患者治療的選擇之一，「尊嚴死」實際應用於臨床醫療中，但其法律定位比較模糊。而關於「安樂死」，雖然媒體對20世紀末以來歐美出現的爭取「安樂死」合法化的活動有所報導，但在日本，很多人依然認為「安樂死」是「事不關己」的問題。

2016年12月，為許多熱門電視劇撰寫過劇本的著名編劇橋田壽賀子在文藝雜誌上發表了題為《我想安樂死》的隨筆，引起了巨大反響，這種現狀由此開始改變。當時92歲的橋田在文中表示，當失智症發展到自己的行為不受控制的時候，想去「協助自殺」合法化的瑞士實行安樂死。

2017年6月，NHK播出了一部名為《她選擇了安樂死》的紀錄片，跟蹤拍攝了一位元身患多系統萎縮症的日本女性（51歲）及其家人，她在瑞士自殺協助團體「生命週期」登記，並親自前往瑞士成功實現協助自殺。這個節目引起了很大反響，之後重播了兩次。據說京都委託殺人事件中，漸凍人症女患者也是看了這個節目之後，強烈傾向於「選擇死亡」的。近年來，日本國民對安樂死的關注程度越來越高，京都發生的這一事件進一步強化了這一趨勢。