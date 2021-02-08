與當地餐飲團體合作的東京各區：探尋抗疫的「日本模式」

只有東京是「壞人」？

目前，以歐洲為中心，新型冠狀病毒所帶來的全球範圍的疫情仍在持續惡化。

儘管日本也再次提升了針對疫情擴散的警戒，但與其他主要已開發國家相比，感染人數和死亡人數都明顯較少，防控措施在海外獲得了高度評價，甚至有人將之稱作「日本模式」。然而，日本國內對這種所謂「日本模式」的評價之低，十足讓人驚訝。日本媒體在報導時總將焦點對準了感染人數連日增多的問題，而新增感染人數較多的東京在國內便被視為了「壞人」。

地方醫療機構普遍會告訴患者「如果有親屬去過東京，敬請在兩週內避免就診」，甚至有的地方流傳著只是因為「去過東京」就感染了病毒的謠言。

恐怕這是媒體對疫情問題的報導有失偏頗而造成的結果。東京確實存在感染人數增多的狀況，但在各個自治體的層面，大家都在盡力採取措施，都內有些區也有效遏制住了疫情的擴散。

應該減輕因為隔離產生的「經濟風險」

就在撰寫本文的過程中，又聽到了這樣的新聞——東京新增294例確診患者，已經連續3天單日確診超過200人（11月7日）。東京都中央區保健所的山本光昭所長十分肯定地表示「沒有必要只是因為看到這個數字就感到恐慌」。該區一直在採取被稱作「中央區模式」的措施，已經取得了一定的成果，後文將為大家詳細介紹。山本所長指出不必因為每天的感染人數忽喜忽憂的根據在於，無症狀和輕症患者占比情況、死亡人數情況，還有公佈的感染人數和陽性人數的實際情況都是極度不透明的。

「流行病學調查存在局限性，總是在發現檢測陽性人員後認定為『初次感染』，但冠狀病毒是一種讓人反復表現出陽性、陰性、再次感染、再次轉陰性的病毒。必須假定無症狀或輕症患者此前在本人毫無察覺的情況下已經作為『陽性人員』傳播了病毒，同時也不可否定存在採樣過程中出現失誤造成假陰性的案例。換言之，必須考慮到總是會出現一定數量的假陰性（漏檢）和假陽性（誤檢）。」

另外，據說從上報第一例感染者的1月到2月下旬這期間的第一波，與3月以後的第二波疫情相比，陽性人員存在很大差異。第一波時，檢測對象限定為「具有明顯症狀」的人員，而到了第二波的時候，檢測對象就擴大到了無症狀人群。如果沒有自覺症狀，即使保健所順著感染路徑打來電話，陽性人員也只會覺得厭煩，不願配合。負責相關工作的保健師無奈地表示：「他們不僅拒接電話，甚至在我們上門調查時也假裝不在家。許多時候甚至根本無法打聽出真正的感染路徑。」

據說這些人即使被確診已經感染病毒，也不會配合前往飯店等場所隔離。收入越低，比如個體業者和打零工維生的低收入人群，這種傾向就越明顯。或許這也是無可奈何的事情。因為假如在酒店休息10天，就會少10天的收入，將會直接影響生活。作為一名自由業者，筆者深感如果中央和地方自治體能夠減輕這些人的經濟風險，各區保健師的負擔也會減輕，想必還能產生減少病毒傳播風險的效果。如此一來，日本模式應該更能在全球引以為傲。