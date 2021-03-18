日本，認可教育機會不平等的國家

「結果的格差」與「機會的格差」

當今時代，圍繞日本已經進入「格差社會」（貧富差距日益擴大的社會——譯注）這個事實，人們已經基本達成了共識。大家普遍認為，收入差距在擴大，社會上的富豪和窮人都很多。

希望各位理解的是，所謂「格差」，除了收入差距這種「結果的格差」外，還包括「機會的格差」或者不平等之類的概念。比如，能夠接受多高程度的教育，在企業的錄用和晉升過程中是否會遭遇歧視——以這些機會為關注點去思考「格差」問題也是一個重要的角度。本文將嘗試探討教育的「格差」，或者說我們是否生活在眾人都可以平等接受教育的社會這樣一個問題。

為了從最為直接的角度理解這一問題，本文將圍繞「家長收入高低不應導致子女受教育程度產生差距」這樣一種針對機會平等的共識展開思考。過去，多數民眾一直認為，有能力和強烈學習欲望的孩子如果因為父母的貧窮而不能上大學，這就相當於阻礙了機會的平等。不應該存在教育機會不平等的問題——這種意識曾是人們的廣泛共識。

學費低廉的國立和公立學校保障了受教育機會的平等

為此，許多國家都設立了獎學金制度，確保低收入家庭的子女也可以上大學。比如，即便是美國那樣收入差距巨大的國家，民眾依然擁有強烈的共識，認為在教育這個人生起點上應該給予所有人平等的機會，獎學金制度甚至比日本還要完備許多。平等地接受教育，走入社會之後，收入的差距會隨著本人的工作表現和對社會生產的貢獻度而拉大，這符合經濟原理，值得認同——這便是美國精神。

雖然不及美國，但日本社會也強烈傾向於保障教育機會的平等。相較於獎學金制度，日本更注重降低國立和公立高中、大學的學費，讓低收入家庭的子女也能上得起高中和大學。這個事實可以理解為日本社會一直認同教育機會的平等很重要。

50年前，國立和公立大學的學費非常低廉，僅為每年1萬2000日圓，25年前漲到了20萬日圓左右，如今更是高達53萬日圓，對於低收入家庭而言非常昂貴。如果獎學金制度完備，就沒有太大問題，但日本並非如此，可以解釋為，高昂的學費已經導致教育機會平等受到衝擊。