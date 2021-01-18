菅首相 力圖蛻變為真格政權，新冠疫情、經濟、奧運會是關鍵因素——2021年政局展望

解散眾議院舉行大選是在夏季還是奧運會後

2021年將是日本政局的重大節點之年，9月末，菅義偉首相的自民黨黨首任期屆滿，之後的10月21日，其作為眾議員的任期也將屆滿。菅首相打算拿下眾議院選舉，順勢再次當選自民黨黨首，進而建立真正意義上的政權，他將在全力防控新冠疫情和推動經濟復蘇的同時，尋找解散眾議院的時機。

關於被推遲一年至今年夏季舉行的東京奧運及帕運，他必將排除萬難，力爭如期舉辦，這一點毋庸贅述。因為如期舉辦奧運會，就能宣傳「戰勝了新冠疫情」，為政權形象增光添彩。不過，疫情和經濟形勢的走向仍然撲朔迷離，存在著許多不確定因素。

由於2020年9月組閣後，本屆內閣的支持率一直較高，所以自民黨內也出現了要求儘快解散眾議院的呼聲，但首相還是決定把防控疫情作為優先課題。按照目前這種趨勢，之前設想的在1月18日開幕的例行國會初期解散眾議院的計畫也將被推遲。由此來看，解散眾議院和舉行大選的時機大致會在2021年度預算案通過的3月末至東京奧運會開幕的7月23日之間，或者東京奧運會閉幕的9月5日至眾議院任期屆滿日之間。

首相將在考慮疫情形勢等諸多因素的基礎上，尋找最有利於自己的時間點，而政府和執政黨內許多相關人士普遍認為「基本上會在開完奧運及帕運的9月以後」。大家認為，自稱為「做事」的首相在規劃著這樣的劇本——除了疫情防控措施外，還要在創建數位廳、下調手機資費等問題上發揮領導力，並成功舉辦奧運會，然後才解散眾議院。

當然，如果要推遲到秋季再解散眾議院，也伴隨著風險。由於執著於推進觀光支援專案「Go To Travel」，政策調整的判斷遲緩，未能擋住疫情的擴散，導致菅內閣的支持率出現下降。自民黨籍原農林水產大臣吉川貴盛被曝曾收受某大型雞蛋生產企業原董事長的現金，安倍晉三前首相的後援會為「賞櫻會」前夜晚宴填補了資金缺口等問題也帶來了負面影響。

自民黨內一些選舉基礎薄弱的年輕人呼籲「應該在支持率下滑前解散眾議院」，而首相身邊人士則認為「既然自稱『做事型內閣』，那就應該在做出一定成績後解散眾議院」。

例行國會期間，想必首相會在3月末以前促成按照「15個月預算」編制的2020年度第三次補充預算案和2021年度預算案獲得通過，然後邁向法案審議階段。如果政府力爭在今年較早階段開始接種的新冠疫苗能夠發揮超預期的良好效果，打消人們對於疫情的不安情緒，那麼首相也有可能選擇這個時機解散眾議院。如果抗疫進展不太理想的話，那麼他應該會考慮優先通過創設數位廳的相關法案和用於推進規制改革的相關法案。

如果選擇在重要法案通過後解散眾議院，那麼可能是國會後期的6月中旬。然而，這個時間已經接近奧運會開幕的7月23日。同時，如果選擇這個時間，還可能與7月22日屆滿的東京都議會選舉的時間重疊。公明黨將都議會選舉視作與國家選舉同等重要，對同期選舉持謹慎態度。而且由於臨近東京奧運，也會讓人擔心這段時間出現政治真空期。

不過，據說首相與作為公明黨支持母體的創價學會關係不錯。如果新冠疫情在一定程度上得到控制，確定可以舉辦奧運的話，那麼就不能排除首相會和公明黨、創價學會打好招呼，實施解散眾議院的行動。有人猜測，如果與東京都議會選舉同期舉行，那麼將會在6月上中旬解散眾議院，7月4日舉行投計票。

而被視為概率最大的選擇，是在9月5日東京帕運閉幕後的秋季解散眾議院。由於自民黨黨首任期將在9月末屆滿，首相如何安排政治日程將是一個焦點問題。如果先舉行眾議院選舉並取得勝利，那麼在之後的黨首選舉中，首相很可能在不實施黨員投票的情況下再度當選黨首。如果先舉行黨首選舉，那麼包括首相在內的領導候選人參加眾議院選舉，則可以提高自民黨的支持率，有利於在眾議院選舉中與其他政黨較量。

2021年主要政治日程