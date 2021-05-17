為何日本年輕人不熱衷社會運動？

近年來，在韓國、香港和臺灣等生活水準和生活方式與日本相近的國家地區，年輕人舉行的示威運動引人注目，甚至對國家政治產生了影響。然而，日本的年輕人卻對這樣的動向漠不關心。筆者認為，這種現象的背後，存在著他們不得不遠離政治的一些原因。

年輕人的社會變革意識低下 近年來，世界各地以年輕人為主力的社會運動愈來愈引人注目，比如呼籲共同應對氣候變化和全球變暖問題的「#FridaysforFuture」全球同步行動，以及起源於美國、反對歧視黑人的「#BlackLivesMatter」抗議行動，等等。 日本也不例外，大批中學生積極參加「全球氣候抗議行動（global climate strike）」，一些高中生為抗議大學入學統一考試而在文部科學省門前發表演說。網上還出現了其他許多抗議和維權運動，比如針對檢察廳修訂法案的抗議活動、「#MeToo」「#KuToo」等關於維護女性權利的運動。 然而，各種調查結果顯示，與其他國家相比，日本年輕人參與政治，尤其是對社會運動的積極性和關注度依然不高。 比如，日本財團2020年對日中韓美英等9國實施的《18歲意識調查》顯示，日本受訪者中「認為自己可以改變國家和社會」的佔比最低，僅為20%左右。此外，據社會學家濱田國佑介紹， 2015年《階層與社會意識全國調查》（SSP調查）顯示，在G7成員國中，日本年輕人認為「個人的參與或許能在一定程度上改變社會」的人數最少。 當然，這種特點並不僅僅存在於十多二十多歲的人群身上。NHK實施的《日本人意識》調查顯示，1949至1953年出生的人對「國民的行動正在影響國家政治」的意識最強烈，之後出生的人則愈來愈弱。換言之，本文討論的「年輕人遠離政治」「年輕群體厭惡社會運動」問題，並不僅限於十多二十多歲的年輕群體，比他們年長的人群也存在同樣傾向。 筆者並不是認為這種「遠離政治」「厭惡社會運動」的傾向源於他們的內在特質和精神層面的因素。莫如說，日本的年輕人面臨「不得不遠離」政治的結構性、文化性原因，這些因素對他們的意識產生了影響。本文將根據筆者收集的調查資料，探討年輕人如何看待社會運動，以及他們的避諱感和厭惡感為何而生。

愈年輕的人愈排斥示威遊行 那麼，我們年輕群體具體是以怎樣的形式與政治保持距離，遠離社會運動的呢？筆者和有關人員曾針對20至69歲的人實施過一次「生活與意識相關調查」（Synodos國際社會動向研究所，2019年），分析他們對社會運動的印象。 這個調查選取「示威遊行」作為主要的社會運動，列舉了六種觀點作為選項，向受訪者提問。下表展示了各個年齡段受訪者針對各個選項回答「認同」和「比較認同」的比例。前三個選項表示對示威遊行持肯定態度，後三個選項表示對示威遊行持否定態度。 儘管各個選項基本上都明確反映出了代際差異，但特別值得一提的是，愈是年輕的人群愈是傾向於對示威遊行給出負面評價。另一方面也可以看出，年紀較大的人群認為示威遊行是比較正面的行為。

經濟因素也壓抑了政治主張 為什麼愈是年輕的人群愈是將示威遊行解讀為「困擾」「在社會層面存在偏頗」「過激行為」呢？可以認為，一個原因是上世紀70年代以後，社會運動在日本社會逐漸開始為人忽視。工會的組織率低下，政治學家木下Chigaya指出，大學學生自治會和社團等中間團體也在不斷弱化。實際上，70年代以後，發生在城市地區的社會運動次數一直在減少，普通人基本上無緣看得到工人運動和市民運動。在這樣的社會，年輕人根本就不知道針對社會進行批判和對抗的規矩。如果他們目睹了社會運動引發的某些改變，就能夠理解其中的意義，但如果連運動本身都沒有見過，也就談不上去參與了。在這種社會狀況下，大家難以想像自己的行動可以引發某些改變，這應該是極為自然的心理。 此外，社會經濟條件的變化也是一個重要因素。舉個例子來說，70年代以後，大學的學費大幅上漲。當然，「年輕人」並不單指大學生，但過去被認為相對比較寬裕的大學生，現在的大也面臨著缺乏時間和金錢窘境。日本學生支援機構實施的2016年度學生生活調查顯示，大學全日制學生的獎學金領取率在1992年（22.4%）至2016年（48.9%）期間翻了一倍以上。學費和獎學金（這裡指最常見的日後需要償還的助學貸款）的負擔壓在學生肩膀，給他們的求職就業帶來壓力。在這樣的狀況下，要想提出政治主張，向權威發聲絕非易事。