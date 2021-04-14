關於菅義偉首相「貧弱發言力」的一點思考

隨著新型冠狀病毒不斷蔓延，首相菅義偉的弱點也逐漸凸顯出來，那就是表達能力薄弱。發佈緊急狀態宣言時，用怎樣的措辭、怎樣的表情、發出怎樣的訴求，都對民眾的理解產生重大影響。但首相菅義偉毫無張力的表情和聲音，照本宣科地去讀事先擬定好的稿子，這樣的記者會對民眾不會有什麼感染力。那麼領袖需要怎樣的溝通能力呢？請看作者的思考分析。

官房長官角色的局限性 日本的政治家大致可以分為三類。第一類是東京大學畢業、高級公務員出身的政治家。他們雖然具有一定程度的基礎能力，但作為政治家不會成大器。如果一直保持官僚身份，就要看他是否能當上局長，由此來衡量這個人的潛力。這一類的政治家雖然表達能力不那麼出眾，但也不至於遭到批評。 另一類是年輕時就立志要當政治家的人，他們有的留過學，也比較上鏡，具有一定的表達能力。東京都知事小池百合子或許可以算是一個代表人物。她的話聽起來頗為討喜，但是仔細琢磨一下又毫無實際內容。 最後一類是首相菅義偉和幹事長二階等人這種歷經磨煉後成長起來的類型。他們都是從地方議員轉入國家政壇的，從未在什麼知名企業擔任過職務。沒有任何一種簡單易懂的標準可以推測他們到底水多深、潛力多大。用過去的話來說，就是前自民黨副党首金丸信那種類型，就算把埃及的金字塔（pramid）和安全帽（helmet）說混了，也沒人敢指出。因為根本沒有辦法推測他的水準。 菅義偉作為政治家的本事在於「沉默寡言」。 而這種沉默寡言讓人恐懼，因為他從官僚組織和民間的情報網獲得了許多資訊，所以和他打交道的人總會覺得他是不是早已掌握一切，只是在試探自己。據說，在擔任官房長官近八年的時間裡，他掌控了內閣所有的情報機關，並且對政治家私人情報也瞭若指掌。 菅義偉憑藉沉默寡言和情報獲取能力坐上了首相之位。在擔任官房長官時期的記者會上，他總是表現出高高在上的態度，完全不能打動民眾。雖說當上了首相，但突然要求他表現良好的口才，從根本上就是不現實的。