不僅是因為人口少：鳥取縣的先進防疫措施

早期檢測、早期住院、早期治療為防疫措施的三大要項

在鳥取縣的新冠肺炎確診人數為198人（2021年1月28日為止，鳥取縣所公布的資料）。這數字在47都道府縣中是最低的，但是平井伸治縣長面對來勢洶洶的第3波仍然不敢大意。

縣長分析第1波、第2波可以看出疫情擴散的傾向有明顯的不同，出乎原本的預測。所幸的是，鳥取縣內的感染途徑都還在掌握中。從中可以知道拴緊防疫措施的齒輪是非常重要的。

「為了防止感染擴散，必須針對病毒的特徵採取防疫措施，例如：提供食物的方式，用分隔板劃分區域和消毒等。商家應在晚上8點或晚上10點關閉等關於縮短營業時間的議題雖然被熱烈討論，但這些恐怕並不是防疫措施的核心重點。我們必須提出在全國更有效、更全面性的防疫措施。」

鳥取縣的防疫措施為「早期檢測、早期住院、早期治療」三大要項

「保護健康和生命的唯一方法就是徹底實施『防疫措施的王道』，沒有其他。大城市由於人口規模的差異而受到許多限制，但即使是小城市，徹底實施更加重要。像鳥取縣這樣的城市正朝著『零感染』為目標在努力。」

這樣的方針，並非在感染擴散變成全國性的問題，政府沒有選擇地必須面對並採取防疫措施之後才開始。鳥取縣的防疫措施在日本國內第一起案例發生後就已啟動。

「因為鳥取縣的老年人口比例很高，所以我認為比起其他縣更需要重視防疫措施。因此，在日本確認第一起感染新冠肺炎疫情的患者（居住在神奈川縣）。第2天2020年1月16日，鳥取縣政府就開設了一個新冠肺炎疫情的諮詢窗口。並於21日建立了縣內的聯絡系統，於1月底建立了防疫總部與醫師公會之間的合作體系。」

迅速有效的防疫結果，如今1天可以處理約4800個檢體，確保收容新冠肺炎患者的病床有313張。

【鳥取縣的新冠肺炎有關的數據】（2021年1月22日） 感染新冠肺炎的患者數，在都道府県中全國最低

收容新冠肺炎患者的病床數（每10萬人），在都道府県中全國第1

新冠肺炎診療、檢測醫療機關（每10萬人），在都道府県中全國第1

新冠肺炎輕度患者的住宿設施房間數（每10萬人），在都道府県中全國第4



