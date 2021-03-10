數位人民幣令人生畏的野心和未來

2021年正式展開摧毀美金霸權行動

由中國習近平政權所主導的以數位人民幣摧毀美金霸權的進程，在2021年有了加速的情勢。習政權的戰略準備得非常周全齊備，不但完全掌握了美金的金融中心及香港，同時，也開始以强權操控擁有巨大網路資本的阿里巴巴集團。其目的就是爲了在阿里巴巴集團所建構的電子數位支付網絡系統的根基上，套用共產黨操縱下的中國人民銀行所發行的數位人民幣，以達成數位人民幣在今年内普及中國國内所做的整備體制之佈局。

下個步驟應該就是將其拓展到中華經濟圈的擴大構想之「一帶一路」的沿線國家及區域，開始蠶食以美金為基準的世界體制。

從2020年起至2021年，習政權所行使的種種强權壓制，看似不顧後果地爆出獨裁者本性，實則是牽連了美金和人民幣所搓撚而出的重大糾葛。

2020年6月在香港强制施行維護國家安全法，並將國際金融中心置於中國共產黨的監視與操控之下。自1949年建國以來，香港一直是共產黨爲了籌集美金的據點，而本以爲因著「自由香港」的變色，所採行的「長期打算・充分活用」路線也會受到毀損，但出乎意料的，以阿里巴巴集團爲首的中國巨額網路資本陸續在香港股市上市，擡高了香港的股價，吸引了西方貪得無厭的機構投資者、投資信托基金、金融資本的大企業，以此為人質來抑制西方發動對中國的制裁。

川普政權爲了對抗國安法、簽署了香港自治法，實施了金融制裁，但其對象僅停留於侵犯香港自治的10個香港及中國的相關下級官僚的階層。若啓動在2019年11月所制定完成，可禁止港幣和美金兌換的香港人權與民主法案的話，原本可以大大打擊藉由人民幣肆意兌換港幣進而入手美金的中國本土，但卻因顧慮可能有導致整個國際金融市場陷入恐慌的風險而被保留了。

數位基礎建設是以「吞併奪取」的方式建構

習政權接下來開始著手於壓迫Jack Ma（馬雲）所創辦的中國最大的電子商務公司--阿里巴巴集團，欲接管其電子支付、金融大戶的螞蟻集團。2020年11月初，螞蟻集團預定在中國和香港的IPO計劃（首次公開募股）遭到延期之後，以中國人民銀行（中國的中央銀行）爲首的當局下令要求螞蟻集團重組，成立新的金融控股公司。

這個控股公司的大股東由國有商業銀行以及國營企業組成，欲將其置於黨的影響之下的意圖非常明顯。IPO雖然可以調度巨額美金的資金，但是對於外國的持股比例變高似乎有所警戒。如此一來，習政權欲對螞蟻集團經營操控的企圖，恐怕會受到阻礙。

更甚者，習政權以涉嫌違反壟斷禁止法爲由對阿里巴巴集團做調查，可能將命其整頓改革業務經營及出售資產。

中國的無現金支付網絡平台是由阿里巴巴系統的支付寶以及網際網路的大公司騰訊系統的微信支付所締造的。而準備將其基礎建設吞併奪取的就是中國人民銀行正預備發行的數位人民幣。數位人民幣已經在深圳和蘇州等城市進行實用測試，預定在2022年2月的北京冬季奧運開辦之前將系統完成，達成世界首創由國家央行發行的數位通貨的普及計劃。

數位人民幣將會與現金紙幣並用，以往經由人民銀行供給商業銀行，再由商業銀行透過儲存戶頭而得以一般使用的銀行系統也會被保存。消費者與企業透過支付寶或微信支付等藉由智慧型手機或電腦等的端末設備支付就以數位人民幣來統一。如此一來，阿里巴巴和騰訊所壟斷的14億人口市場的電子商務數據就會透過數位人民幣，完完全全匯集到黨的組織下的人民銀行裏。