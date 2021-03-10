數位人民幣令人生畏的野心和未來

數位人民幣令人生畏的野心和未來財經 政治外交
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2021年正式展開摧毀美金霸權行動
由中國習近平政權所主導的以數位人民幣摧毀美金霸權的進程，在2021年有了加速的情勢。習政權的戰略準備得非常周全齊備，不但完全掌握了美金的金融中心及香港，同時，也開始以强權操控擁有巨大網路資本的阿里巴巴集團。其目的就是爲了在阿里巴巴集團所建構的電子數位支付網絡系統的根基上，套用共產黨操縱下的中國人民銀行所發行的數位人民幣，以達成數位人民幣在今年内普及中國國内所做的整備體制之佈局。
下個步驟應該就是將其拓展到中華經濟圈的擴大構想之「一帶一路」的沿線國家及區域，開始蠶食以美金為基準的世界體制。
從2020年起至2021年，習政權所行使的種種强權壓制，看似不顧後果地爆出獨裁者本性，實則是牽連了美金和人民幣所搓撚而出的重大糾葛。
2020年6月在香港强制施行維護國家安全法，並將國際金融中心置於中國共產黨的監視與操控之下。自1949年建國以來，香港一直是共產黨爲了籌集美金的據點，而本以爲因著「自由香港」的變色，所採行的「長期打算・充分活用」路線也會受到毀損，但出乎意料的，以阿里巴巴集團爲首的中國巨額網路資本陸續在香港股市上市，擡高了香港的股價，吸引了西方貪得無厭的機構投資者、投資信托基金、金融資本的大企業，以此為人質來抑制西方發動對中國的制裁。
川普政權爲了對抗國安法、簽署了香港自治法，實施了金融制裁，但其對象僅停留於侵犯香港自治的10個香港及中國的相關下級官僚的階層。若啓動在2019年11月所制定完成，可禁止港幣和美金兌換的香港人權與民主法案的話，原本可以大大打擊藉由人民幣肆意兌換港幣進而入手美金的中國本土，但卻因顧慮可能有導致整個國際金融市場陷入恐慌的風險而被保留了。
數位基礎建設是以「吞併奪取」的方式建構
習政權接下來開始著手於壓迫Jack Ma（馬雲）所創辦的中國最大的電子商務公司--阿里巴巴集團，欲接管其電子支付、金融大戶的螞蟻集團。2020年11月初，螞蟻集團預定在中國和香港的IPO計劃（首次公開募股）遭到延期之後，以中國人民銀行（中國的中央銀行）爲首的當局下令要求螞蟻集團重組，成立新的金融控股公司。
這個控股公司的大股東由國有商業銀行以及國營企業組成，欲將其置於黨的影響之下的意圖非常明顯。IPO雖然可以調度巨額美金的資金，但是對於外國的持股比例變高似乎有所警戒。如此一來，習政權欲對螞蟻集團經營操控的企圖，恐怕會受到阻礙。
更甚者，習政權以涉嫌違反壟斷禁止法爲由對阿里巴巴集團做調查，可能將命其整頓改革業務經營及出售資產。
中國的無現金支付網絡平台是由阿里巴巴系統的支付寶以及網際網路的大公司騰訊系統的微信支付所締造的。而準備將其基礎建設吞併奪取的就是中國人民銀行正預備發行的數位人民幣。數位人民幣已經在深圳和蘇州等城市進行實用測試，預定在2022年2月的北京冬季奧運開辦之前將系統完成，達成世界首創由國家央行發行的數位通貨的普及計劃。
數位人民幣將會與現金紙幣並用，以往經由人民銀行供給商業銀行，再由商業銀行透過儲存戶頭而得以一般使用的銀行系統也會被保存。消費者與企業透過支付寶或微信支付等藉由智慧型手機或電腦等的端末設備支付就以數位人民幣來統一。如此一來，阿里巴巴和騰訊所壟斷的14億人口市場的電子商務數據就會透過數位人民幣，完完全全匯集到黨的組織下的人民銀行裏。
以通貨的數位化來完成社會的監控系統
爲了讓所有個人與企業等的組織相關情報附隨在金錢上，習政權一直以來所採取的密告或監視攝影機等監控國民的系統，將藉由中國共產黨極權統治下的數位化通貨，滴水不漏地佈滿整個社會。無形的恐怖監視之社會系統就此完成。
再將話題轉回到前述的香港，習政權急於壓迫香港的最大動機，就是因爲一直有中國本土資金持續外逃，流向香港的情形。中國政府用以作爲發行人民幣依據的資產，因爲資金外流的關係，外匯存底不斷地受到威脅。確立可嚴密監視香港金融市場的政治根基應該就是國安法成立的最大目的。再加上若是能用數位人民幣支付方式收編香港的話，就可以掌握何人何時如何將資金移往何處之類的金流狀況了。
習政權的野心就像個無底洞。囊括了歐亞大陸到非洲的中華經濟圈構想的「一帶一路」的商務交易，還有與日美歐、中南美的貿易交易若能普及數位人民幣支付的話，就可大肆瓦解以美金為基準通貨的金融體系。
美國之所以能夠成爲霸權國家，就是因爲能夠透過美金的流通，輕易地掌握世界的機密情報，進而精準地制裁敵對的個人或企業、政府。外匯交易和資本、金融交易都極度不自由的人民幣，就算是變成數位通貨也不可能即刻普及於全世界，但是若以貿易支付爲主，數位人民幣一點一滴地滲透，在以美金為基準通貨的金融體制上多打幾個初期絲毫不以爲意的小洞，最後再一舉將之擊潰，這才是其所描繪的戰略構想吧。
無法給予痛擊的川普政權
而美國如何與其對抗？至少在川普前政權時，雖然對數位人民幣是採取靜觀的態度，但該有的警戒並沒有懈怠。這可從美國的新聞報導「美國有關當局正在討論，考慮對本國投資家的禁令名單當中，增加中國最大電子商務公司阿里巴巴集團及以網際網路服務爲主的大公司騰訊科技股份有限公司」（1月7日美國華爾街日報=WSJ電子版）的内容上得知。
川普前政權以和中國人民解放軍及保安相關當局有所關聯爲由，列了禁止其國民投資的企業黑名單，也就是説將在2020年11月時所列的31家公司的名單上，再加上這兩家公司。「騰訊和阿里巴巴是中國上市企業中總市值排名前2位的公司。2家公司合計總市值逾1.3兆美金
（約130兆日圓）。美國有多數共同資金（發行機構保證買回的投資信托方式）等的投資機構和投資家都持有這2家公司的股票」（上列WSJ）。
川普政權已於1月20日結束，雖然對阿里巴巴和騰訊的投資禁令案因爲時間不夠而無法實現，但拜登政權應該會當成懸案繼續研議吧。
川普前政權是從兩個國家安全保障的觀點上來審查上市的中國企業。一個是助長了中國軍事武力的美國資金和技術，另一個是匯集到中國網路企業的美國民間和政府機關的資訊情報。而阿里巴巴等的企業正好符合。
不只習政權本身利用美國股票市場來籌集美國的資金，而阿里巴巴也想利用電子支付的個人資料，所以阿里巴巴不局限於只在中國國内發展，打算將事業拓展到美國等的外國，想將全世界都即時監控的算計，絕對早已被川普前政權識破了。對阿里巴巴等的投資禁令，今後會如何發展，取決於拜登政權的對中金融戰略與前政權是否有著共識。
馬雲的失蹤是否在上演英雄戲碼？
被捲入漩渦當中的人物馬雲，自2020年的10月底以來，一直到2021年1月20日的視訊會議爲止，完全從公開的場合消失。「被當局監禁了」「他本人只是低調而沒有現身而已」等等，各種臆測傳聞在中國滿天飛。但不管哪一個説法，背後都有著習近平政權和馬雲的緊張關係的影子。
2020年10月24日，馬雲於銀行界、金融監管當局和政要均出席的上海峰會上，直言批評中國的銀行金融業界就像是「老人俱樂部」，用「當鋪思維」在營業。於是招來了當局將螞蟻集團在上海和香港首次公開募股（IPO）計劃無限期延宕。更甚者，政權當局不但開始對阿里巴巴集團以涉嫌違反壟斷禁止法爲由展開調查，且命令螞蟻集團新設金融控股公司，打算以國有資本來出資，欲將其置於影響之下。
而在這一連串動作之中，馬雲卻動向不明，相關傳聞大多為馬雲對抗共產黨獨裁的市場管制的構圖，但這有其吊詭之處。馬雲是以一介英文教師轉行創業的，但在這個國家沒有黨的相關力量，是不可能獲得大成功的發展。
實際上，馬雲也是發誓效忠習主席的根紅苗正的共產黨員。筆者研判，有可能看穿這一切的馬雲故意裝成對抗習政權的樣子，上演一齣英雄戲碼，試圖讓美國方面失去警戒心。根本也不用搬出三國演義的例子，考慮到充滿計中計局中局、工於心計的中國史，這不過是個理所當然的戰術罷了。
被習政權抓住弱點的日美新政權
筆者在1月初的時候，寫了上述關於馬雲行蹤不明的事件，結果 1月20日，大約事隔3個月，馬雲才在公開的場合現身，線上進行的慈善事業活動上，以視訊的方式，向地方的教師們致詞講話。而對此事最先大幅報導的是共產黨直系的對外宣傳用的媒體「環球時報」，之後彭博社等的海外媒體才隨之報導。馬雲在這個致詞短片中當然沒有提到螞蟻集團，也沒有説到任何有關中國金融的話題，只是表現出自己依然健在。但是這看起來也像是在做假戲。
對黨中央來説可以躲避掉國外對其監禁、拘押馬雲的猜疑，對馬雲來説，可以讓國際社會繼續認爲自己是對抗當局的自由獨立的「民間企業家」。如果讓國外的投資家得知習政權打壓自己，想讓螞蟻集團直接由共產黨操控的真正意圖的話，螞蟻集團就會失去國外投資家的信賴，而無法吸引外資。如此一來，對習、馬兩人來説都是很不妙的事。
凑巧的，美國的民主黨拜登政權1月20日上任，如上述所説，拜登政權持續了川普前政權的禁止投資阿里巴巴集團以及騰訊的計劃。對習、馬兩人來説，這是爲了趁此時機，減低華盛頓方面的警戒心所上演的第二幕戯吧。
拜登廢棄了川普前政權的支撐對中强硬政策的美國優先主義，回歸到軟弱空泛的國際協調路線。是否具備封殺極權主義擴張路線的意志和實力，將受到檢視。
而更令人憂心的是由對中融和與對美協調兩大主軸組合而成的菅義偉政權。再這樣下去，很有可能受到習政權桎梏無法掙脫。
標題圖片：PIXTA