世界的「常識」在日本仍是「非常識」：何謂武器裝備品的抵償貿易？

抵償貿易就是易貨貿易

――2021年度的預算案中，防衛經費將逾5.34兆日圓，創下新高。在防衛預算的總金額當中，由海外進口的防衛配備成品以及武器、原料物資、器材的採購費用所占的比例大概如何？

中谷 防衛物品的進口金額所占的比率，年年有升高的趨勢。特別在FMS系統的預算金額方面有增加的傾向。（FMS：作為美國的安全保障政策中的一個環節，以有價的方式提供裝備品給同盟的各國等的對外軍售）預計明年度進口配備品總額為3兆7000億日圓。其中針對國内所需約為3兆1300億日圓，而針對國外約為5000億日圓。（兩者均爲概算所需金額）

――2020年因冠狀禍，日本的產業也受到相當大的打擊。但鑑於即使是在此狀況下，北韓和中國的劍拔弩張情勢，就不得不增加來自海外的武器和裝備品的標購。對於解決如此矛盾困境的好計策，不知您有何想法？

中谷 那就是抵償貿易。這個方式已經成爲世界多國的慣例，但只有日本等的一部份國家還未採用。抵償貿易也就是所謂的易貨貿易。裝備品的進口國對出口國提出附帶條件作爲酬報。例如，我買你的戰鬥機可以，那你要來買日本的水陸兩用裝甲車，或是可以讓最新配備品的零組件在日本國内授權製造生產。另外一種方式是，提供與防衛裝備沒有直接關係的服務。例如將和武器毫無任何關聯的工廠招商至進口國，或者買對方的武器的交換條件是要對方買自己國家的農產品的方式。到目前爲止，日本完全沒有後者做法的事例。

――那在海外有哪些事例呢？

中谷 例如巴西在向瑞典的紳寶集團（Saab AB）購買獅鷲戰鬥機時，要求承諾授權技術轉移讓巴西生產該款戰鬥機的案例，或是英國航太系統公司（BAE Systems Plc）在賣給沙烏地阿拉伯戰鬥機時，提供了對沙烏地阿拉伯的製糖厰、製藥廠、石油化工厰等建設的支援和投資等的事例。

――以出口農產品作爲購買武器的酬報，那就是説，以出口稻米作爲進口戰鬥機的酬報也是可行的嗎？

中谷 是可行的。例如泰國曾以冷凍鷄肉作爲向美國購買F-16戰鬥機的交換條件。日本的話，把稻米、和牛、水果等的農產物品當作交換條件也都是可以考量的。



