日本的新冠疫苗接種為何進展緩慢？社會 醫療健康
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美國總統拜登2020年12月接種了新型冠狀病毒疫苗
疫苗是戰胜新型冠狀病毒肺炎疫情的關鍵。基於此判斷，世界各國迅速行動起來。截至2021年1月26日，從國別來看，累計接種人次最多的是美國，為2184萬次。美國從2020年12月14日開始疫苗接種，當時的候任總統拜登在那一周之後接種了疫苗，向外界宣示美國疫苗的安全性。
接種人次第二多的則是中國，為1500萬次。中國正向包括東南亞國家在內的世界各國提供本國研發的新型冠狀病毒疫苗。
第三位則是英國，接種人次為705萬次。英國王室1月9日宣布，伊麗莎白女王夫婦已經接種了疫苗。
第4位是以色列，接種人次為383萬次，每一百人中的接種率為42.3次，從人口比率看是全球接種率最高的國家。內塔尼亞胡總理2020年12月19日接種疫苗，成為該國「第一位接種者」，該國的目標是到3月中旬前為半數以上的國民接種上疫苗。
此外,截至1月份前半個月，德國、義大利、俄羅斯、印度、印尼等世界各國都開始疫苗接種（接種人次來自《日本經濟新聞》電子版「從排行榜看世界新型冠狀病毒疫苗接種情況」欄目1月26日更新的數據）。
新型冠狀病毒病毒的全基因組序列2020年1月就已經對外公佈。所以美英製藥巨頭早早就開始著手生產試驗用疫苗。特別是美國，投入了100億美元（約1.04兆日圓）預算用於疫苗研發，採用可短時間大量合成的病毒遺傳物質的新技術快速推動開發疫苗。
日本計劃使用的三種疫苗，分別來自美國的製藥巨頭輝瑞公司、英國的阿斯利康公司和美國的莫德納公司。從2020年12月開始，這3種疫苗陸續在歐美等國獲得批准並用於接種。
關於疫苗的有效性，輝瑞公司和莫德納公司宣布疫苗有效率超過了90%，聲稱接種疫苗群體的發病率比未接種疫苗群體低90%，發病風險僅為十分之一，極其有效。
傳染病專家指出「日本落後的原因」
那麼，為何日本的疫苗接種工作進展如此遲緩呢？聖瑪麗安娜醫科大學傳染病學教授、該大學附屬醫院傳染病中心負責人國島廣之認為，原因有3點。
首先，「日本人對疫苗安全性和有效性的態度向來比較謹慎，這是國民性的問題」。
接種疫苗可以獲得免疫，從而預防感染或阻止發展為重症，但可能會有不良反應，即產生「副作用」。此次新型冠狀病毒疫苗現已報告公佈的副作用中，較輕的是接種後出現肌肉疼痛、頭痛、疲乏等症狀，嚴重的則可能引發「過敏性休克（Anaphylaxis）」的過敏症狀，導致血壓突然下降、呼吸困難等問題。
很多國家承認疫苗雖然有副作用風險，存在尚不確定的問題，但總體上疫苗更有利於控制疫擴散，因此都在快速推動疫苗審批。
不過，輝瑞公司和莫德納公司的新型冠狀病毒疫苗是通過對病毒遺傳信息進行加工研發的新型疫苗，且開展安全性臨床試驗的對象幾乎都是白種人，亞裔人數很少。
因此，日本厚生勞動省雖在2020年12月18日受理了輝瑞公司提交的疫苗生產銷售許可申請，但為慎重起見，從之前的10月份開始，已經在日本國內以160名20-85歲的日本人為對象，開展疫苗安全性驗證的臨床試驗。到2021年1月收集完主要數據之後，才會做出最終審批。日本始終堅持「即使疫苗接種落後於國外，也要重視安全性」的態度。對於計劃使用的3種疫苗，厚生勞動省考慮到其在海外的實際接種業績，擬通過「特別審批」機制縮短審批時間，爭取早日投入使用。
近年來，在日本，圍繞疫苗出現了宮頸癌疫苗副作用的問題，引發了要求國家和製藥公司賠償損失的訴訟。據說，厚生勞動省之所以對新型冠狀病毒疫苗審批這麼謹慎，就是「擔心以後萬一出現副作用，會被人批評審批不慎」。
《朝日新聞》實施的民意調查（刊於1月25日早報版）顯示，針對「如果疫苗接種免費實施」的提問，21%的受訪者回答「希望馬上接種」，70%回答「再等等看」，8%回答「不想接種」。看來日本民眾對於新型冠狀病毒疫苗的態度也還是比較謹慎。
傳染病疫苗研發企業減少
關於日本疫苗接種工作進展遲緩的原因，國島教授認為第二、第三點分別為「能夠研發傳染病等稀有藥品的製藥企業和初創企業在日本太少了」和「日本從事新藥臨床試驗的醫療體制薄弱」。
大概50年前,日本還很盛行研發和製造疫苗。但後來作為疫苗接種對象的兒童減少，而與疫苗接種相關的官司接連不斷，導致疫苗行業逐漸衰落。特別是，傳染病具有突然開始流行的特點，在製藥企業研發出疫苗並實現商用之前，流行很可能就已經結束了。因此，從事傳染病疫苗研發的企業變得少之又少。
結果，日本國內使用的疫苗一半以上都靠進口。新型冠狀病毒疫苗最終也只能依靠外國。只要無法及時獲得疫苗，民眾接種疫苗的時間就只能推延。
日本國內也有少數幾家企業在研發新型冠狀病毒疫苗。比如，初創企業安傑斯公司、製藥巨頭鹽野義製藥公司研發的疫苗已進入臨床試驗階段，第一三共公司等也正在繼續研發國產疫苗，但在投入實際使用上落後於其他國家。不過，為了保障國民的健康與安全，今後必須生產國產疫苗，政府也有必要支持這些疫苗研發企業。
日本的疫苗臨床試驗體制比較薄弱。特別是像這次的緊急情況下，需要構建更加靈活、能迅速完成疫苗審批的機制。更何況，今年是東京奧運會與殘奧會的舉辦之年，日本比其他任何國家都更有責任儘早控制住新型冠狀病毒肺炎疫情。在兼顧安全性的前提下，今後也應該探討如何簡化部分審批環節的問題。
4位諾貝爾醫學與生理學獎得主——山中伸彌、大村智、大隅良典和本庶佑，在日本政府發布首都圈第二次緊急事態宣言之後，於1月8日發表聲明，向日本政府提出5項要求。其中也包括類似內容。
這就是聲明中的以下兩項——「對能夠實現疫苗和治療藥物研發理論突破的生命科學與產學協作加大支持力度」「在保證獨立性和透明性的前提下，快速推動疫苗和治療藥物的審批」。
人類與病毒的鬥爭今後仍將持續，還有可能爆發新的全球性傳染病大流行。這次的疫苗接種進展遲緩問題警示我們，日本要想用上安全性高的國產疫苗與病毒做鬥爭，還有很多課題需要解決。
標題圖片：2020年12月21日，醫務人員（右）為美國時任候任總統喬•拜登接種新型冠狀病毒疫苗。 （法新、時事）