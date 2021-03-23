日本的新冠疫苗接種為何進展緩慢？

美國總統拜登2020年12月接種了新型冠狀病毒疫苗

疫苗是戰胜新型冠狀病毒肺炎疫情的關鍵。基於此判斷，世界各國迅速行動起來。截至2021年1月26日，從國別來看，累計接種人次最多的是美國，為2184萬次。美國從2020年12月14日開始疫苗接種，當時的候任總統拜登在那一周之後接種了疫苗，向外界宣示美國疫苗的安全性。

接種人次第二多的則是中國，為1500萬次。中國正向包括東南亞國家在內的世界各國提供本國研發的新型冠狀病毒疫苗。

第三位則是英國，接種人次為705萬次。英國王室1月9日宣布，伊麗莎白女王夫婦已經接種了疫苗。

第4位是以色列，接種人次為383萬次，每一百人中的接種率為42.3次，從人口比率看是全球接種率最高的國家。內塔尼亞胡總理2020年12月19日接種疫苗，成為該國「第一位接種者」，該國的目標是到3月中旬前為半數以上的國民接種上疫苗。

此外,截至1月份前半個月，德國、義大利、俄羅斯、印度、印尼等世界各國都開始疫苗接種（接種人次來自《日本經濟新聞》電子版「從排行榜看世界新型冠狀病毒疫苗接種情況」欄目1月26日更新的數據）。

新型冠狀病毒病毒的全基因組序列2020年1月就已經對外公佈。所以美英製藥巨頭早早就開始著手生產試驗用疫苗。特別是美國，投入了100億美元（約1.04兆日圓）預算用於疫苗研發，採用可短時間大量合成的病毒遺傳物質的新技術快速推動開發疫苗。

日本計劃使用的三種疫苗，分別來自美國的製藥巨頭輝瑞公司、英國的阿斯利康公司和美國的莫德納公司。從2020年12月開始，這3種疫苗陸續在歐美等國獲得批准並用於接種。

關於疫苗的有效性，輝瑞公司和莫德納公司宣布疫苗有效率超過了90%，聲稱接種疫苗群體的發病率比未接種疫苗群體低90%，發病風險僅為十分之一，極其有效。