為什麼新冠患者人數下降，醫療資源依然極度緊張？社會 醫療健康
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重症患者的數量未減，導致病床始終滿員
聖瑪麗安娜大學醫學院傳染病系教授、該校附屬醫院傳染病中心主任國島廣之先生指出，自2月8日政府宣布「緊急狀態宣言」延長一個月以來，導致出現「醫療資源極度緊張」的因素有兩個。
「第一個因素是重症患者不會在短期內康復。」國島先生這樣解釋道。
「每位新冠患者都有不同的症狀，輕症患者和重症患者所需的醫療手段也是完全不同的。重症患者住院後可能需要治療和休養一個多月，有的也可能在住院期間死亡。多數情況下，患者住院時間較長，需要在ICU（重症監護室）等設施中配備大量的醫務人員。自去年秋季以來，'第三波新冠疫情'期間出現了大量新的感染病例，如果住院的重症患者數量不減少，醫院就很難騰出空餘的病床，於是就出現了很多選擇居家療養或在非醫療機構的設施內'住宿療養'等待住院的患者。因此，即使新的感染病例開始減少，但新冠患者的病床仍然處於滿員的情況下，極度緊張的局面是不會得到改善的。」
在等待入院的過程中，有不少患者在家中或其他場所突然病情惡化，即使叫了救護車，也因為絕大部分的醫院沒有收治能力而被醫院踢皮球，導致很多人還沒有住院就去世了。
第三波新冠疫情的高齡患者增多。在東京都，2月份住院的新冠病患者中，有超過三成是80歲以上的老人。關於這個背景，國島教授指出了以下幾點。
「在超老齡化社會中，往往是採用入住設施或訪問診療（home medical care——譯註）的方式來治療老年人的吸入性肺炎和衰老。但在目前的新冠診療中，由於出現家庭感染或養老設施群體感染等問題，入住新冠病患專用病床的老年人急劇增加。加之老年人容易發展為重症，也趨向於需要長期的住院治療，所以導致了床位的緊張。」
「此外，多數情況下很多老人在被確診感染後不知道該如何接受治療，因『老老介護』(*2)的照護者被感染後，被認定為密切接觸者的被照護者也無處可去，諸如此類的問題頻繁發生。」
另外，在醫療一線也存在一定的問題，即使患者最終康復到不具備傳染性後，也很難將其轉移到其他醫院或送回原設施內。這是因為接收方擔心出現醫院（或設施）內感染。長期住院的患者往往需要康復治療，但接收已康復患者的醫院或設施並不多。這樣一來有些患者即便康復卻依然滯留在醫院，導致出院和住院的流程變得停滯不前。
增加新冠病床並非易事
隨後，國島先生指出了醫療資源極度緊張的第二個因素：新冠病床難以增加。
「根據經濟合作與發展組織（OECD）2018 年的數據，日本每千人擁有13張病床，大大高於OECD國家4.7張的平均水準。大家或許會認為，可以通過增加新冠病床數量的方式來緩解目前的緊張局面，其實這並不是想像中那麼容易的事情。」國島先生解釋道。
「由於新冠病床需要更高水準的護理和照顧，所以比普通病房需要更多的護士。因此，如果增加新冠床位，非新冠床位的數量就會減少。但是在擔負治療急診病人的急診醫院裡，有很多是因新冠以外的病情而送來的患者，主治醫生要繼續治療癌症、心衰等疾病，因此還不能過分改變目前的格局。」
此外，設置新冠病床對醫院的負擔也很大。
「為了設置新冠病床需要防止感染，醫院的病床必須分區，必須安裝防止飛沫等問題的空調。此外，在一般的醫院裡，大部分醫生和工作人員日常並沒有佩戴N95口罩以及個人防護裝備的經驗，所以相關培訓是很有必要的。能夠應對新冠病毒感染重症監護工作的醫生、護士、技術人員等專業人才不多，並且培養這樣的人才需要時間，例如，一個傳染病專家需要長達3年的培訓。」
「目前，很多醫院都出現了員工和患者的群發感染的現象，導致醫院病床關閉。如果非新冠病床區和新冠病床區都發生院內感染等問題，則該地區的床位數將進一步減少。 」
日本80%的醫院都是私立醫院，在東京，私立醫院約佔90%。大多數醫院的規模都不大。因此，即使迫切需要增加新冠床位的數量，大多數私立醫院由於考慮到經營風險，所以在資金、人力資源、設備等方面都無法滿足這一要求。這樣一來，能增加新冠床位數量的醫院僅限於公立醫院和部分私立醫院，新冠治療的醫療資源便顯得極度緊張。
根據修訂後的《傳染病防治法》，公佈拒絕對應新冠治療的醫院名單
醫院之間的協調性極弱，是導致醫療資源極度緊張的另一個因素。如上所述，新冠患者治癒後的轉院非常困難。有的醫院害怕因為「接收了新冠患者」而導致聲譽受損。
照理說協調安排轉院之事應該是由都道府縣等地方行政機關來做，但是給私立醫院下達指示或命令是很難的，迄今為止也只能請求對方配合。目前因為各醫院之間的角色分工不明確，使得本已緊張的醫療資源遲遲得不到改善。
作為對策，2月13日開始實施的修訂後的《傳染病防治法》，允許知事（都道府縣的最高行政長官）要求醫療機構配合接收感染患者，如果不配合，就對其進行勸告。如果醫院無正當理由拒絕病人，則知事可以公佈醫院或設施的名稱。有知事說：「這讓我們更容易向有一定能力的醫院提出要求。」
最後，為改善醫療資源極度緊張的局面，國島先生髮出如下呼籲。
「在醫療資源有限的情況下，伴隨著新冠患者數量的增加，醫療資源極度緊張的狀態必將持續下去。這樣的話，恐怕會有更多的人既不能得到一般的醫療服務，也不能得到新冠的治療。所以從根本上說，必須減少感染者的數量。」
標題圖片：為應對當地醫療資源極度緊張的狀態，陸上自衛隊隊員前往養老院提供醫療援助，1月31日於沖繩縣宮古島市，由防衛省聯合參謀本部提供（時事）