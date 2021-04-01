為什麼新冠患者人數下降，醫療資源依然極度緊張？

重症患者的數量未減，導致病床始終滿員

聖瑪麗安娜大學醫學院傳染病系教授、該校附屬醫院傳染病中心主任國島廣之先生指出，自2月8日政府宣布「緊急狀態宣言」延長一個月以來，導致出現「醫療資源極度緊張」的因素有兩個。

「第一個因素是重症患者不會在短期內康復。」國島先生這樣解釋道。

「每位新冠患者都有不同的症狀，輕症患者和重症患者所需的醫療手段也是完全不同的。重症患者住院後可能需要治療和休養一個多月，有的也可能在住院期間死亡。多數情況下，患者住院時間較長，需要在ICU（重症監護室）等設施中配備大量的醫務人員。自去年秋季以來，'第三波新冠疫情'期間出現了大量新的感染病例，如果住院的重症患者數量不減少，醫院就很難騰出空餘的病床，於是就出現了很多選擇居家療養或在非醫療機構的設施內'住宿療養'等待住院的患者。因此，即使新的感染病例開始減少，但新冠患者的病床仍然處於滿員的情況下，極度緊張的局面是不會得到改善的。」





在等待入院的過程中，有不少患者在家中或其他場所突然病情惡化，即使叫了救護車，也因為絕大部分的醫院沒有收治能力而被醫院踢皮球，導致很多人還沒有住院就去世了。

第三波新冠疫情的高齡患者增多。在東京都，2月份住院的新冠病患者中，有超過三成是80歲以上的老人。關於這個背景，國島教授指出了以下幾點。

「在超老齡化社會中，往往是採用入住設施或訪問診療（home medical care——譯註）的方式來治療老年人的吸入性肺炎和衰老。但在目前的新冠診療中，由於出現家庭感染或養老設施群體感染等問題，入住新冠病患專用病床的老年人急劇增加。加之老年人容易發展為重症，也趨向於需要長期的住院治療，所以導致了床位的緊張。」

「此外，多數情況下很多老人在被確診感染後不知道該如何接受治療，因『老老介護』(*2)的照護者被感染後，被認定為密切接觸者的被照護者也無處可去，諸如此類的問題頻繁發生。」

另外，在醫療一線也存在一定的問題，即使患者最終康復到不具備傳染性後，也很難將其轉移到其他醫院或送回原設施內。這是因為接收方擔心出現醫院（或設施）內感染。長期住院的患者往往需要康復治療，但接收已康復患者的醫院或設施並不多。這樣一來有些患者即便康復卻依然滯留在醫院，導致出院和住院的流程變得停滯不前。