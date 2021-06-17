文化藝術「非必要亦不急需」？疫情引發對日本美術館「特殊性」及其存在價值的思考

受到疫情的文化藝術從業人員正在探索今後該如何開展活動。被迫停止開放或展覽延期的美術館，也在摸索傳遞資訊的各種可能性。此次，我們就美術館的現狀與未來，採訪了由全國約400家美術館組成的「全國美術館協會」會長、多摩美術大學校長建畠哲。

美術評論家、詩人、埼玉縣立近代美術館館長、多摩美術大學校長。研究方向為近現代美術。1947年生於京都市，1972年畢業於早稻田大學文學系法國文學專業。歷任國立國際美術館館長、京都市立藝術大學校長等職。曾擔任1990年和1993年「威尼斯雙年展」日本館主管、「橫濱三年展2001」藝術總監、「愛知三年展2010」藝術導演等工作，組織過多次國際美術展，並參與了多項亞洲近現代美術策劃工作。主要著作有詩集《空白的賽跑人》（1991年）、《無問之答：前衛藝術作品與雕刻》（1998年）、《未完的過去：繪畫與現代主義》（2000年）。詩集《零度之犬》（2004年）獲高見順獎，《死語課》（2013年）獲荻原朔太郎獎。2013年起，擔任一般社團法人全國美術館協會會長。

觀眾缺席的展覽 從日本政府於2020年4月7日首次發佈緊急狀態宣言至解除宣言的約兩個月內，日本全國幾乎所有的美術館都暫停了開放。第二次發佈緊急狀態宣言後，大部分美術館都在採取諸如確保安全社交距離等防疫措施的情況下，堅持開館迎客，同時摸索著今後展覽會的舉辦方式。 建畠哲稱，去年的緊急狀態宣言期間，自己深刻領會到了沒有觀眾參與的美術館是多麼沉悶而無益。 「一些展覽在疫情蔓延導致的閉館之前就已開始，後來在閉館期間展期結束。我自己也有親身體會。在我擔任館長的縣立埼玉近代美術館，當時正在舉辦油畫家森田恒友的現代水墨畫展覽。那時，雖然因緊急狀態宣言而無法對外開放，但展品也必須進行定時替換。因為水墨畫嬌貴易損，在燈光照射下會很快褪色，所以展出一段時間後，需要定期替換其他作品。在不確定美術館何時可以重新開放的情況下，展品替換作業可謂是一種徒勞之舉。無論多麼優秀的展覽，如果不能向大眾開放，那麼連報紙都不會提供版面對其進行公正的評價。我再次感受到一個理所應當的事情，即只有被廣大觀眾觀賞，展覽才能成立。」 「當我們採取嚴防『三密（密閉空間、密集人群和密切接觸——譯注）』等安全措施，以預約制的形式，重新開放美術館後，許多觀眾都表示，總算放了心，可以來美術館了。我因此發現，參觀者不僅是為了欣賞畫作而來，他們還將美術館當做了一個治癒的空間，真是太令人高興了。」 摸索線上展覽 第一次緊急狀態宣言發佈後，被迫長期閉館的許多美術館開始嘗試在網上公開展品。 「參觀展覽也是對美術館空間的一種體驗。在被迫臨時閉館期間，包括森美術館、東京國立近代美術館在內的許多美術館，都嘗試通過類似谷歌街景視圖的方式，向公眾提供可以多角度欣賞畫作的類比體驗服務。但是，也有人表示，雖然這種形式一開始讓人感到新鮮，但反而妨礙了觀展體驗。為此，各家美術館還在摸索其他獨具線上觀展特色的方法。比如，點擊某幅作品，就可以聽到創作者的採訪，或者可以讀到一些補充資訊，和其他未出展作品進行比較等。」 建畠哲表示，即使新冠疫情結束後，美術館應該也會繼續利用網路，進一步充實展覽資訊。 「比如，美術館開展的活動中，除了展覽之外，還有『博物館教育』（作為社會教育基地的活動）。其中的一個環節，便是開設製作體驗研習會。這也可以通過組合線上製作體驗和舉辦線下講座來實現。比如，多摩美術大學舉辦的課程就給我們提供了參考經驗。多摩美術大學讓那些因疫情而無法來日的留學生，利用當地的素材，在自己房間的桌子上進行作品製作；之後將製作過程和作品通過視頻等形式上傳網路，然後進行相互點評。這種方法應該也可以運用到美術館的教育活動之中。」

以吸引大量觀眾為前提的「大型展覽」 建畠哲指出，日本的美術館有一個其他國家沒有的特性，那就是美術館與報社、電視臺等大眾媒體共同舉辦「大型展覽」。它們往往都是以梵谷、畢卡索等世界知名藝術家的作品為看點，有望吸引大量觀眾的展覽。 「美術館和媒體共同舉辦，這對雙方都有好處。媒體提供廣告宣傳、目錄編排、與海外協商等所需的人才與經費；美術館則負責展覽場所，提供與策展相關的專業知識。這樣的合作一般都可期待巨大的利益回報。但是，可以收穫這種共同主辦好處的，僅限於東京等大城市的主要美術館。縣立美術館等，幾乎就沒有這樣共同舉辦的機會。」 但是，這種歷來的模式被疫情打破了。因為要採取「三密對策」，所以無法動員大量觀眾前來觀展；和海外美術館之間的交流也受到了很大限制。 「從某種意義上來說，美術館回歸了它的原本面貌。疫情給了我們一個大好機會，去重新思考如何吸引觀眾，回饋社會以及它作為觀光資源的價值。」 關於「一流美術館」的爭論 在疫情發生之前，圍繞日本政府有關美術館方新的存在方式的構想，引發了一些爭論。 謀求「觀光立國」的第二次安倍政權致力於推行入境旅遊政策，吸引海外遊客。至疫情爆發前的約8年間，訪日外國遊客人數增加了約4倍，「建畠哲回憶稱，外國遊客成了參觀美術館的主力軍。」當然，美術館成為一種觀光資源，這是應該大力歡迎的。但是，對美術館而言，重要的不僅僅是經濟利益。「 建畠哲還提及了2018年日本政府提出的「一流美術館」構想。該構想指出，日本美術館的財政來源和運營基礎脆弱，主張修改捐贈稅法制度，構建一個運行框架，讓優秀的美術作品集中收藏於指定的「一流美術館」，以期這些美術館能夠收集一批具有較高價值的藏品，同時促進藝術品市場的活化，進而助力擴大入境遊規模。 「這一構想在美術界引起了軒然大波，全國美術館協會發出抗議聲明，表示『美術館不應直接參與市場活動』。」 之所以發佈這份抗議聲明，是因為作為「非營利社會教育機構」的美術館，其原本的職責是根據各自的收藏方針，「系統性地收集藏品，並使其能以良好的保存狀態流傳後世」，應該和那種投資目的的藏品收集之間「劃清界限」。 最終，這一構想未被收入安倍經濟成長戰略之中，現階段也沒有付諸實施的動向。

希望以策展實力，一決勝負 「一流美術館」構想雖然在方向性上受到了批判，但關於美術館財政基礎和組織結構薄弱的問題，在美術界也是長期以來的共識。依靠大型媒體的人脈和資金共同舉辦展覽，可以彌補美術館的上述弱點。但另一方面，建畠哲指出，這也給策展帶來了束縛。 「這樣做的結果，是策劃都集中在了大型展覽上。聯合辦展可以讓觀眾有機會經常欣賞到梵谷或畢卡索等大家的作品，這無疑是件好事，但卻忽視了對具有創新性的策劃或知名度相對較低的畫家的支持。」 在歐美國家，幾乎不存在美術館和媒體共同辦展的情況。因為他們可以通過豐厚的行政補貼、支持者的捐贈、贊助費等來支撐展覽的運營。捐贈也被列入所得稅或遺產稅的扣除對象中。比如美國，包括紐約現代藝術博物館（MoMA）、大都會藝術博物館在內，大部分美術館都由民間財團負責運營，除了門票和經營收益之外，捐贈也是其運營資金的一大支柱。 「這種美國模式是否最佳即便還有待驗證，但日本應該在捐贈方面進一步完善稅法優惠政策。為了能夠舉辦更多不受盈虧左右、憑藉策展實力來取勝的展覽會，需要構建一套運營體制，通過企業或個人捐贈來彌補財政赤字。探索眾籌的可能性也是一個需要研究的課題。」 疫情之下，對藝術家的救助 由於疫情而不得不閉館的公立美術館年度支出減少，由此避免了往往因舉辦展覽會而造成的財務危機，這令人頗感諷刺意味。建畠哲指出，現在受到經濟影響最大的是民營畫廊和年輕的藝術家們。 「作為救濟措施，2020年7月，日本文化廳和全國美術館協會通過協商，與（一般社團法人）日本美術家聯盟聯手成立了藝術家認證團體。藝術家們可以通過這個團體，申報自己所受到的經濟損失，比如『畫了作品，卻無法開辦個展』等，然後從文化廳獲取補貼。」 為了應對疫情，日本政府在追加預算中，作為「緊急支援文化藝術活動的綜合方案」，撥出了509億日圓的專款，由文化廳實施「文化藝術活動的持續支援專案」，對藝術家們的補貼便由此處支付。據稱，這是在以舞臺藝術相關人員為中心組成的團體「日本藝能表演家團體協議會」（藝團協）的推動下得以實現的，美術領域原本並不在支援對象名單內，是在最後關頭才被補加進去的。 「也就是說，如果一線的藝術家們不發聲呼籲，國家就不會採取行動。而且，現代美術晦澀難懂，容易讓大多數人對其敬而遠之。或許這也是大家難以認識到應該對這些美術家進行支援的一個原因。我認為，美術館的使命之一，便是對公眾進行當代美術的普及教育。」 最終，因藝術家認證手續繁瑣複雜，令補貼的發放工作進展緩慢。和歐美相比，日本對藝術家的支援落後一步。但建畠哲表示，搭建起了支援體系，現在還在商討如何向美術館和音樂廳等文化設施提供直接援助，這讓人看到了希望。