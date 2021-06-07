疫情嚴峻對未來人口結構是否產生影響？

疫情蔓延導致懷孕人數減少

始於2020年初的由新型冠狀病毒帶來的危機，其影響也波及到了人口動態。日本厚生勞動省去年底公佈了2020年截至10月底的懷孕人數。隨著疫情蔓延，懷孕人數呈現出低於往年的趨勢，特別是第一次發佈緊急事態宣言的2020年5月，與上年相比減少了17.6%，同比減少近兩成。

再看看5月之後的變化，6月同比減少5.7%，7月減少10.9%，8月減少6.0%，9月減少1.0%，10月減少6.6%。緊急事態宣言解除之後，相比下減少的態勢仍在持續。

由於懷孕申報大多是在孕後11週之內完成的，所以申報數大致相當於此後7-8個月時即將出生的嬰兒數。2020年懷孕人數的減少將顯現為2021年出生人數的減少。資料2，是在對2020年11月之後的懷孕申報數設定了某些假設條件，推導出2020年和2021年的日本人出生人數。結果顯示，日本出生人數從2019年的86萬5000人連年遞減，2020年為84萬人，2021年則為76萬9000人，跌破80萬人大關。而之前日本國立社會保障人口問題研究所（以下簡稱「社人研」）發佈的人口預測（出生、死亡人數為中位假設數）中，日本人的出生數要到2034年才會減少到這個水準。疫情加速了出生人數的減少趨勢。

疫情從多個方面影響了懷孕人數的減少。

首先是經濟環境惡化。日本的完全失業率在2019年12月到達谷底為2.2%，2020年12月則上升到了3.0%。由於工作時間和獎金減少，2020年日本人平均薪資比上一年減少了1.2%。特別是那些面對面服務行業，深受外出限制要求的約束，所受影響很大。隨著家庭經濟收入環境惡化，可以想見更多人推遲生育。

其次是，為了避免感染，人們儘量減少去醫院就診。隨著老齡化發展，日本國內醫療費用的結構性成長態勢仍在持續，但2020年4-9月卻低於上年同期水準。醫療費用轉為減少的原因是，更多人為了避免感染，在不必要、非緊急情況下就不去醫療機構就診了。懷孕、生育也面臨同樣問題，可以想見，有更多的夫妻為了避免去醫療機構就診而推遲生育孩子。

第三則是，人們互相結識機會和結婚數量減少，而這是生育的前提。2020年日本結婚登記數為53萬8000配，比2019年減少了12.7%。可以認為，受外出限制要求的影響，人們面對面接觸的機會減少了，這也影響到結婚人數。