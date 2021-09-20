香害：香甜氣味引發新的空氣公害

香害：香甜氣味引發新的空氣公害社會
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近十年來，經常能聽到有人抱怨說，因為聞了公寓大廈等鄰居家晾曬的衣服中飄散出來的氣味而引起身體不適。還有人說在擁擠的電車內彌漫的氣味和職場同事身上的氣味折磨得苦不堪言。可以推測，其中的大多數情況，主要都是起因於洗滌後附著在衣物上的柔軟劑的氣味（本文將可能會對人體產生不良影響的香味稱作「氣味」）。
除了柔軟劑外，帶香味的產品還包括合成洗衣劑、除臭除菌噴霧劑、抑汗劑、芳香劑等，主要由這些產品造成的健康損害和不快感被稱作「香害」。
化學物質過敏症、慢性疲勞綜合征、自我免疫疾病等，進入21世紀以來，這些半個世紀以前不太常見的疾病困擾了越來越多的人。其中，雖然也有疑似和化學物質相關的疾病，但人工生成的化合物種類太過繁多，確定誘發疾病的物質和證明因果關係都有一定難度。因此，有些人非但無法申訴自己遭受的健康損害，甚至還被譏諷為「過度神經質」或是「懶惰」，飽受無端中傷之苦。「香害」也是如此，有些家庭用品中揮發出來的化學物質汙染空氣，人們吸入後引發身體不適，但在現階段，要從科學角度證明香味和健康損害之間的因果關係和發病原理非常困難，所以這個問題尚未充分得到社會認知。
國民生活中心也收到投訴
目前，香害的具體受害人數尚無定論。2020年，國民生活中心發佈報告稱，2014年以來，因柔軟劑的氣味而受到健康損害的投訴數量達到928件（78%的受害者為30至60歲女性）。而將之作為產品事故向有關部門的人僅占實際受害人數的極小部分。
日本消費者聯盟等7個團體共同設立的「消除香害聯絡會」於2019年12月至2020年3月期間，在網上實施了一項關於帶香氣產品造成健康損害問題的公開問卷調查，共收到9,332份回答。受訪者中，一些人是經過聯絡會成員宣傳介紹後高度關注香害問題的，一些人是實際遭受了健康損害的，所以調查資料存在一定偏差，但多達7,000人回答因為氣味而「感到身體不適」，這一點仍然值得關注。
85%的女性受訪者和56%的男性受訪者表示受到過健康損害，從年齡段來看，87%的30至39歲受訪者、83%的40至49歲受訪者、78%的50至59歲受訪者和66%的60歲以上受訪者都表示受到過健康損害。據說，回答受到過健康損害的受訪者中，20%的人因不堪其苦而被迫離職或休學。之所以女性受害的比例較高，也可能是因為按照性別分工，女性承擔洗衣做飯等家務勞動的情況較多。
香害的一個棘手問題是，即使控訴特定產品的氣味引起了自己身體不適，也往往會被歸結為「偏好問題」「基因問題」，根本不會引起任何人的重視。2020年，《朝日新聞》報刊登了一篇關於氣味造成健康損害的文章，一方面介紹了有些醫生認為香害是個嚴重問題的觀點，另一方面又擺出了相關專家的態度，他們認為「厭惡柔軟劑香氣是基因決定的體質問題」。筆者擔心這種見解會悄無聲息地流傳開去。
許多人都在控訴自己遭到了健康損害，而非單純的不快感，考慮到這種現狀，恐怕已經不能歸結為個人感覺或基因問題了。化學物質過敏症（CS）研究領域第一人，東海大學醫學系教授阪部貢認為，香害對人體造成傷害的特徵性表現，屬於化學物質造成的嗅覺過敏症狀。許多香害受害者很可能已經患上了化學物質過敏症。
微米膠囊造成的環境汙染
2000年前後，日本國內的製造商開始競相推出在日常生活用品中加入了人工香料的產品。雖然以前也有帶香氣的商品，但自從由美國進口的「Downy」柔軟劑掀起熱潮後，日本國內廠商也開始一窩蜂地開發香味 「更加誘人」「濃郁甜蜜」的商品。電視上，各家企業香味產品廣告打得不可開交，商品的銷量很快達到了10年前的1.5倍。本來，日本人就非常注意清潔衛生，所以只要是為了消除體味和令人厭惡的氣味，即使稍微貴一點，人們也願意購買新款的帶香味商品。於是，這股熱潮愈演愈烈。
結果，多種有害物質混合產生的氣味引發了香害。而柔軟劑等產品中含有的微米膠囊進一步加大了危害。廠商們宣傳的「綻放而出的香氣」「持久性香氣」「奈米除臭成分」等功能，都是在開發出利用聚氨酯數值和三聚氰胺樹脂製成的微小膠囊鎖住香味和除臭成分的技術後得以實現的。
之所以能夠保持香氣持久，是因為附著在衣物上的無數微米膠囊每次發生摩擦都會破裂一部分，從而在不同的時間持續散發出香味。碎裂的微小塑膠片、用於製作微米膠囊的合成樹脂單體（monomer）、除臭成分和香料等物質會擴散到空氣當中，以至於人們在不知不覺間吸入人工化學物質，受到香氣的傷害。鑒於這種實際情況，有些廠家開始採用安全的材料製造微米膠囊，但為了「讓更多微米膠囊附著在衣物上」「讓香味更加持久」的技術開發活動仍在持續。同時，許多消費者也根本不知道，添加在各種產品中的玫瑰和薰衣草的芳香，其實是由多種化學物質合成的人造氣味。
現在，市民團體已經要求政府針對柔軟劑和香薰等釋放的揮發性有機化合物（VOC）進行檢測，開展吸入毒性試驗，並規定柔軟劑等產品禁用微米膠囊類成分，學校和政府部門等場所主動避免使用香料。雖然有些地方政府已經開始製作了提倡「香味禮儀」的宣傳海報，但僅僅停留在呼籲民眾顧及身邊人的層面，還遠遠達不到提醒廠商注意並實施限制的程度。
儘快制定措施，應對21世紀空氣公害
造成香害的產品種類很多，但危害最大的恐怕當屬柔軟劑。因為除了鎖在微米膠囊內的香味成分、除臭成分外，還含有可以讓衣物洗後變得蓬鬆的介面活性劑等多種人造化學物質。
近年來，市面上甚至出現了一種繪本，只要用手指一碰，微米膠囊就會綻裂釋放出香味。通過鼻子吸入的微米和奈米級膠囊可以到達肺部，甚至穿過人體細胞的間隙，隨著血液流動汙染整個人體，對此需要開展醫學調查和研究。
第二次世界大戰後，日本在經濟實現飛速發展的過程中，經歷了有機汞汙染造成的水俁病、多氯聯苯（PCB）和戴奧辛造成的食品公害「米糠油中毒症」等悲慘的公害事件。過去這些公害，從出現健康問題到被認定為公害，耗時長久，而且被認定為公害之後，受害者未能得到滿意救助的情況也不在少數。
我們絕不能以「尚未證明因果關係，所以並不存在香害」為由，再次重蹈20世紀公害問題的覆轍。應該在危害蔓延之前，儘快採取措施。對於生物來說，嗅覺是感知危險的重要感覺。或許從整體來看還屬於少數，但可以毫不為過地說，那些控訴因氣味而受到健康損害的人，為我們敲響了警鐘，新的威脅我們生存的敵人已經襲來。
標題圖片：使用添加了人工香料的柔軟劑洗滌後，大量肉眼不可見的有害物質會懸浮在空氣中（示意圖製作：安富紗織）