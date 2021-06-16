透過蘇伊士運河事故，了解全球海運最新情況

事故影響金額最高或達4000億日圓

「長賜號」貨輪全長400公尺，寬59公尺，遠遠大於東京鐵塔（高333公尺）。它的船東是日本造船業巨頭「今治造船」（愛媛縣今治市）集團企業的海運公司「正榮汽船」，由臺灣的貨櫃運輸公司長榮海運負責運營。這艘貨輪搭載著18,000多個貨櫃，在從中國駛往荷蘭的途中，進入蘇伊士運河南側（紅海）行駛30公里後發生擱淺。





貨輪斜卡在寬約250公尺的運河上動彈不得，導致蘇伊士運河停航一週，影響到全球大約12%的海上貨物。受此影響，422艘船隻不得不在運河兩岸待命，世界各地物流運輸都出現了延誤。

此次運河停航將會產生多大影響呢？松田教授解釋說：「聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）的專家揚･霍夫曼（前國際海運經濟學會會長）推算稱，此次事件對全球貿易造成影響的金額為22億至36.6億美元（約2400億至4000億日圓）。按照這個規模估算，對日本貿易造成的影響額在51億5000萬至85億8000萬日圓之間。」

同時，此次事故對全球海運市場的「運費上漲」也產生了影響。松田教授表示：「近段時間，貨櫃短缺和運費上漲的狀況持續發酵；而受到擱淺事故的影響，貨櫃周轉更加遲緩，歐洲等地的港口擠滿了船隻。這導致駛往大西洋方面和歐洲方面的貨櫃運費出現暫時性上漲，恢復正常狀態的時間進一步推後。」

貨櫃短缺和運費上漲問題加劇

遠洋航運現已成為國際貿易所不可或缺的一個重要產業。上世紀60年代以來，把各種物資裝入標準化金屬箱進行批量運輸的貨櫃化，推動了全球化的發展進程。由於裝卸方便，可以提高海上運輸和陸上運輸的效率，所以貨櫃輪成為了雜貨運輸的主流手段。同時，船舶日趨大型化，從2005年到2021年，載貨量上限翻了一倍多。「長賜號」就是這樣一艘超大型貨輪。

海運受到世界局勢的影響，松田教授這樣解釋道。





「自2018年美中真正開打貿易戰以來，貨櫃運輸的發展勢頭略顯疲軟，貨櫃的生產受到了抑制。在這樣的背景下，又發生了疫情，港口和物流相關的工人外出受限，裝卸貨物的速度變慢，在海上待命的船隻增多。如此一來，貨櫃的周轉也相應變慢，貨櫃短缺的問題突顯出來。」

「同時，許多國家都出現了居家防疫的消費需求。起初，多數人悲觀地認為疫情恐將導致貨物運轉大幅減少。但貨櫃運輸的貨物多為生活必需品，需求仍高。而且，電商管道的貨物也大量採用貨櫃船運，這也拉動了貨櫃運輸需求的增長。需求超過供給後，運費急劇上漲到了一年前的近三倍。在這樣的大背景下，此次蘇伊士運河事故的發生，導致了貨櫃短缺和運費上漲問題的進一步加劇。」