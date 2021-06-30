重新審視入管難民法的「惡改」問題：接納還是排斥外籍勞工

政府新的「入管難民法改正案」（以下簡稱為「改正案」）並沒有對 「逃避遣返者」的長期拘留問題提供任何改善措施，並且難民申請人也是在第3次申請後將可能被遣返。本文將探討日本的入國管理和難民認定政策的背景，這些政策被聯合國批評為不符合國際人權標準。

國士館大學教授。社會學博士。專業研究領域是移民政策、勞動政策和人口政策。NPO法人「全國移住者連帶網」（簡稱「移住連」）副理事長。主要著作有《疫情下的移民們》（明石書店，即將出版），《新版 對接納外籍勞工的質疑》（岩波書店），《在日本工作的非法滯留者》（明石書店）等。

拘留的前提不變 目前，2021年的通常國會正在審議旨在解決應被遣返出境的外國公民的長期拘留問題的「改正案」。該「改正案」設計了一個制度，即在不擔心其逃跑的情況下，作為拘留的替代辦法，允許遣返對象在「監護者」的監管下在拘留設施外生活，同時還規定了對不遵守遣返出國命令的處罰措施。此外，鑒於有一些人出於逃避遣返目的而反復申請難民身份的情況，「改正案」將允許在第3次難民申請以後就可以將申請人遣返出境。國士館大學的鈴木江理子教授指出，「改正案」缺乏對人權的考慮，也沒有解決根本性問題。 「目前最大的問題是，『全面拘留原則』（指所有進入遣返出境程式的人都將被拘留的方針）仍沒有得到重新審視。對限制自由的拘留措施不需要進行司法審查，而且對拘留期限也沒有制定上限。即使在入管法修訂之後，無限期拘留的情況仍未得到改變。在刑事訴訟中，需要有法院的逮捕令才能將一個人拘留。目前的入管法的制度中甚至沒有這樣的要求，所以需要重新審視。此外，以控制為目的的出入境管理和以保護為目的的難民認定在同一部法律中予以規定，這本身就有問題。應該制定一部專門用於保護難民的法律。」 根據日本出入國在留管理廳（以下簡稱「入管廳」）的資料，截至2009年1月，在日本超過居留期限的非法逗留外籍居民（逾期居留者）為8萬2868人，即使被發出「強制出國命令」（以下簡稱「出國命令」）後，仍拒絕回國的「逃避遣返者」約為3,100人。 按照鈴木教授的說法，被發出出國命令的外國人中，「90%以上」已經返回了自己的國家。其餘那些仍然尋求留在日本的人，幾乎都有無法回國的緣由。「逃避遣返者」主要被拘留在東日本入國管理中心（茨城縣牛久市）和大村入國管理中心（長崎縣大村市），以及在地方入國廳的拘留所，其中一些人甚至被拘留了3年或更長時間。雖然有些人獲得了「假釋」，但他們不能工作，行動受限，並且沒有保險。如果沒有援助的話將很難維持生計。 這次的「改正案」將對假釋進行重新審視，並引入了「監護措施」，但「無論如何，作為當事者的不穩定狀況依然不會改變。事實上，反倒使當事者和支援者的處境更加艱難了。」

誰願意成為有被處罰風險的「監護者」？ 2019年6月，在大村入國管理中心的一名奈及利亞男子因為絕食抗議長期拘留而餓死之後，作為對拘留和遣返的重新審視結果，引入了「監護措施」。 該措施允許那些沒有逃跑風險的人在「監護者」的監管下，在拘留設施外生活。 然而，與傳統的假釋一樣，其條件是支付高達300萬日圓的假釋押金，並且監護者有義務報告當事人的生活狀況。此外，如果進行虛假報告，將被處以最高10萬日圓的罰款。鈴木教授說，入管廳設想的監護者是親屬、律師、非營利組織或宗教組織等，但這種假設本身就是「不負責任」的。 「律師不被允許擔任監護者，因為這將違反保密規定並存在利益衝突。而大多數為假釋人員提供庇護所的非營利組織和宗教組織，從其與當事人之間的信任關係這一點看，也不適合承擔監護者的角色。那些尚未被發出出國命令的人在一定條件下可以工作，但已被發出出國命令的外國人不允許工作，也沒有為其提供維持生計的預算撥款。」 如果外國人在被發出出國命令後工作，當事人將被處以最高3年的監禁。他們還不能加入國民健康保險。此外，「改正案」還設定了一項「逃避遣返罪」。即不遵守出國命令將被處以1年的監禁或最高20萬日圓的罰款。 難民申請人也成為被強制遣返的對象 日本的難民認定率為0.4%（2019年）。長期以來，人們一直指出，這一比例遠遠低於歐美，並且此次的「改正案」將申請難民身份的那些人置於更加困難的境地。如上所述，這是因為在第3次申請後，他們有可能被遣返回國。 另一方面，將建立准難民保護制度，也就是將雖不夠格《難民公約》規定，但因該公約中規定的5種原因（即種族、宗教、國籍、特定社會群體成員或政治觀點）以外的原因而面臨迫害風險的人，作為「補充性的受保護對象」加以保護。 鈴木教授指出：「補充性的保護可能比現有的『出於人道主義考慮的特別居留許可』（以下簡稱為「在特」）的範圍更窄」。「在日本，只有在有客觀證據證明其本人受到迫害，如受到拷打或被政府通緝的情況下，才會被認定為難民。例如，我們不承認那些說自己因為是庫爾德人而受到歧視和迫害的人是難民。因此，即使建立了補充性保護，庫爾德難民申請人也不能成為受保護對象」。 由法務大臣酌情決定的「在特」，因其決策過程和標準不透明而受到批評。「改正案」據說將在法律上明確規定作出決定時應考慮的專案，並為「在特」創建一個申請程式。 「即使申請被批准，也不能保證審查的透明度。目前的強制遣返程式允許提供母語翻譯，並允許律師出席口頭聽證會，但新的申請制度並沒有明確規定這種程式性保障措施。此外，那些已經被發出出國命令的人不允許申請『在特』，因此，由於各種原因無法回國的『逃避遣返者』的問題仍未得到解決。」