保育員為懷孕致歉：「對不起，我懷孕了。」

「懷孕，這太不負責任了！」

在日本的一些托幼機構裡，根據工作年數來決定「懷孕順序」成了一種不成文的規定。上下級關係嚴格，如果早於前輩懷孕，就會擔心被人說長道短，甚至遭受冷遇，在女員工眾多的職場裡，這類情況層見疊出。

西野惠子（匿名，35歲）在幼稚園擔任園長，當她向該園男性經營者報告自己懷孕的時候，遭到了對方的苛責：「身為園長，你太沒有責任心了！」雖然懷孕本是一個值得祝福的好消息，但在現實中卻有人對此感到惱怒。這種因懷孕生子而遭人嫌鄙或受到不公正對待的情況，就是「孕婦騷擾」。

西野就職的這家持牌幼稚園長久以來問題重重。因為薪水低，保育員辭職多流動性大，導致了人手不足，加班也因此增加。雖然這家幼稚園規定一天工作8小時，每週雙休，但因為離職員工的職位不能及時補缺，所以現任員工的工作時間日均超過12個小時，每週也只有單休。

該幼稚園經營者把多人離職的責任推到園長西野身上，怒斥道：「不要休息，繼續工作！產假和育兒假都不准請！」《勞動基準法》規定，若孕婦提出申請，便可轉職位處理一些輕鬆的工作，且每週工作時間不能超過40個小時。但是，這家幼稚園完全沒有顧及西野的特殊情況。

因孕期超時工作引發早產徵兆，西野提前休了產假，隨後直接辭職走人。在托幼機構遭遇這種「孕婦騷擾」情況，並非西野一人的問題。

孕婦騷擾問題的背後，存在著保育員嚴重短缺而導致工作強度增大的問題。筆者迄今的調查中，有這樣一個案例。一位工齡尚淺的保育員因懷孕被園長嚴厲責駡，最後夫妻二人一起向園長道歉稱「懷孕了，對不起」。雖然並非所有職場都會出現孕婦騷擾問題，但在護士、教師等女性較多的職場，這種傾向十分明顯。在養育兒童的機構，懷孕卻得不到祝福，這是為什麼呢？