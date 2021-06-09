中國共產黨迎來建黨一百週年：用語言架起中日交流橋樑的中國知識份子的留學體驗

中國共產黨迎來建黨一百週年：用語言架起中日交流橋樑的中國知識份子的留學體驗政治外交 歷史
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《日漢辭典》的誕生
中國商務印書館1959年發行的《日漢辭典》是中華人民共和國第一部日中辭典。截至中日兩國恢復邦交為止，該辭典僅在中國境內就售出了逾50萬部，此外還在日本和香港地區發售。負責編撰《日漢辭典》的是北京對外貿易學院、北京大學擁有日本留學經驗的日語教師團隊，這是一群日語水準高超的中國人。鑒於當時的國內外形勢，辭典選詞時不可避免會出現政治偏向，但這些日語教師從日本訂購《廣辭苑》，並從日本的報紙上摘選例句，努力編撰出了一部根植於日本人日常用語習慣的辭典。
此次編撰工作的核心人物是北京對外貿易學院的日語教師陳濤（1900-1989年）。陳濤生於奉天（瀋陽市的舊稱——譯注），1920年留學日本，1926年歸國。留學期間，他成了當時日本社會主義運動和中國革命運動之間交流的橋樑。我們就從陳濤的日本留學體驗和回國後的坎坷人生來回顧一下20世紀日本與中國之間那些不為人知的往事吧。
1920年代：在東京經歷國共合作及加入中國共產黨
從奉天的中學畢業後，陳濤考取公費留學生來到東京，在慶應義塾大學經濟學部開始了自己的留學生活。1922年春，陳濤在聽了中國國民黨領袖廖仲愷的演講之後，政治意識開始覺醒。是年秋，他加入國民黨，但許多在日本的中國留學生對國民黨的態度都很冷淡。當中國國內開始第一次國共合作後，陳濤與中共黨員留學生一起組建了中國國民黨東京支部，負責與國內的聯繫。他還獨自創辦了「大東通信社」，向中國傳遞日本社會主義運動的最新消息。
就這樣，1925年成了陳濤革命人生中具有決定性意義的一年。是年春，他統合日本國內的國民黨支部，組建了中國國民黨駐日總支部。同時，他還擔任中華留日學生總會主席。一身肩負政治運動和留學生運動兩方面的重任。對於當時的陳濤而言，多摩川河灘上的一次野餐成了他畢生難忘的經歷。1925年春天的一個星期六下午，高津正道等日本社會主義活動家、朝鮮留學生以及陳濤等中國留學生相聚於多摩川河灘上，舉辦了一次高呼「打倒資產階級」的野餐活動。這次活動給陳濤留下了長久的印象。
因抗議上海的日本紗廠（日系紡織工廠）的日本資方鎮壓中國工人，發生了「五卅慘案」。該消息傳來後，在東京的中國留學生和華僑立刻展開聲援活動。陳濤起草的《五卅慘案，告日本人民書（日文）》是由宮崎龍介（孫文的支持者宮崎滔天之子）修改潤色的，兩人通過國民黨而結為知交。受當時馬克思主義社會科學思想影響的學生團體「東京帝國大學新人會」通過校友宮崎龍介向陳濤發出關於五卅慘案的演講邀請。在東大的安田講堂裡，陳濤面對千名聽眾，呼籲反抗帝國主義。
此外，高津正道等日本社會主義活動家、中國國民黨駐日總支部、朝鮮留學生這三者的緣分後來發展成了呼籲阻止日本軍事介入北伐戰爭的「對華非干涉運動」。
在中國國內的國民黨內部左右對立也影響到了國民黨東京支部。持國民黨左派立場的陳濤退出了東京支部，於1926年年初回國，3月加入中國共產黨。這一年的冬天，陳濤就職於廣州的黃埔軍校，負責政治教育。1927年4月，蔣介石發動反共武裝政變（「四一二」政變）。因此，陳濤只能離開學校，開始了在廣州的地下生活。當時，與陳濤秘密會面的譚覺真在陳濤的建議下，逃亡日本，留學早稻田大學。譚覺真是紀實文學作家譚璐美的父親。
從廣州經武漢逃至漢口的陳濤接到了周恩來的指示，要求他參加東北地區（滿洲）黨的活動。陳濤在參加了1927年8月1日的中國共產黨首次武裝起義「南昌起義」之後，前往東北地區的間島，以師範學校教師的身份做掩護，從事地下工作。但是，1929年年初，黨組織遭到破壞，陳濤於千鈞一髮之際逃至大連。就這樣與黨組織斷了聯絡的陳濤，開始獨自在大連進行活動。
從大連到北京：作為傀儡政權的一名官員
身在大連的陳濤在日本人經營的中文報紙《泰東日報》（1908年創刊）謀得一職。副社長兼總編輯的飯河道雄離職後，陳濤作為繼任的總編輯負責報紙的政治版面。他將《泰東日報》事實上改變為「共產黨的宣傳工具」，並順利地提升了報紙的發行量，解決了報社長期以來的財政赤字問題。陳濤試圖以《泰東日報》為據點，在大連建立黨組織。1931年2月，他被大連的日本領事館的員警逮捕，花費了3年時間進行訴訟鬥爭。
1935年，飯河道雄獲得冀東防共自治政府(*1)小學教材的印刷和發行權，開始經營東方印書館。飯河出身於日本福島縣，1906年從東京高等師範學校畢業，作為外教來到當時的清朝。至1913年為止，飯河一直在河南省教理科、數學和美術。之後，他來到滿洲，在面向中國人的中學「南滿中學堂」「旅順二中」執教，後來轉職至《泰東日報》。憑藉教學經驗進入教材編撰行業的飯河，向老朋友陳濤尋求合作。為了方便在華北地區開展共產黨活動，陳濤也利用了飯河提供的這個機會。在日本的傀儡政權統治之下，身為共產黨員的陳濤負責教材編撰工作，這也成了共產黨地下活動的一件「隱身衣」。
冀東防共自治政府和中華民國臨時政府合併後，陳濤等人的教材編撰工作也被納入中華民國臨時政府的指導管理之下。於是，陳濤來到了北平（北京）。在北平，陳濤化名陳達民，擔任中華民國臨時政府教育部編審會副編纂一職，參加了下中彌三郎經營的新民印書館的教材編撰工作。下中曾在日本內地經營平凡社。平凡社雖然在1930年代前期因發行《大百科事典》（全28卷）而大獲成功，但之後的出版事業卻慘遭失敗，1935年瀕臨破產。
1910年代，下中彌三郎原本是個教書匠，擁有組織教職工運動的經驗，當他關注到收入相對穩定的教材出版事業後，便創辦了新民印書館。九一八事變發生後，改信國家社會主義的下中彌三郎，希望通過驅逐反日教材來根絕反日思想。而身為共產黨員的陳濤，作為官員還從事著傀儡政權提倡的「新民主義」教育。他對中國高等教育的發展也付出了諸多心力，譬如，提議在北京大學設立法學院等。
1942年，陳濤的共產黨身份被告發。遭到國民黨逮捕。之後直到1944年，他一直生活在北平監獄。他在獄中寫就《日華辭典》的草稿。雖然這份草稿已失，但當時陳濤就已經開始了後來編撰《日漢辭典》的準備工作。
(*1) ^ 1935年至1939年，曾存在於中國河北省的政府——編注
在北京的日語教師生活
1944年10月，獲釋後的陳濤，重新開始在北平開展地下活動。日本戰敗後，他逃至解放區，1948年，參加華北人民政府。1949年建國後，陳濤歷任商業部、對外貿易部的部長，後來擔任高級商業幹部學校委員。然而，他的黨內生活卻是幾經周折。1950年6月，陳濤雖恢復黨籍，但是卻在1952年開始的三反運動(*2)中，因為華北人民政府時代的活動問題而被剝奪了黨籍。
1954年，北京對外貿易學院建校後，陳濤負責該校的日語教育。從1956年起，陳濤開始忘我地從事《日漢辭典》的編撰工作。1941年，他與張京先再婚。張京先的媽媽是日本人，她本人於1938年畢業於奈良女子高等師範學校。張京先也在北京對外貿易學院教授日語，後來轉職到北京大學，長期從事日語教育工作。
大致從《日漢辭典》刊行前後，圍繞核開發技術問題，中蘇關係開始惡化。進入1960年代，來中國的蘇聯技術專家和教育學者回國後，日語替代了俄語，專攻日語的學生增加了。當時，日語教育是為了向日本人傳授毛澤東思想。對於當時這種被認為是理所應當的做法，陳濤等人持批判態度。1966年，文化大革命開始後，有日本留學史的中國知識份子幾乎都受到了紅衛兵的嚴厲批判。陳濤曾說「紅衛兵比日本的憲兵性質更惡劣」。73歲時，陳濤從被下放的河南省回到北京，1982年，恢復黨籍。
1981年，時隔55年實現訪日的陳濤最想見的就是下中彌三郎和高津正道。高津參加了1921年4月24日日本共產黨臨時中央執行委員會的建立（事實上相當於日本共產黨創立），在離開共產黨之後也堅守著左派立場。戰後，他作為日本社會黨的眾議員參加了中日、日蘇建交國民會議。1930年代，高津曾經靠編撰平凡社的《大百科事典》勉強糊口度日，與下中彌三郎交往頗深。此外，高津的長女就職于平凡社，大女婿從事中日貿易工作。
2021年，中國共產黨和日本共產黨都將迎來建黨100週年。日本共產黨官方認為，其建黨紀念日是1922年7月15日。然而，這只是德田球一1932年在獄中進行法庭抗爭時創造的一個建黨紀念「神話」而已。德田在戰後擔任日本共產黨首任總書記。對於高津這些社會黨左派人士而言，日本共產黨是他們的思想原點。在中日共產黨歷經磨難的一百年裡，不受兩黨官方見解束縛的各類人士相互影響，結下了難得的情誼。
標題圖片：在位於東京湯島的麟祥院，豎立著死於關東大地震（1923年）的中國留學生的紀念碑。明治時期1905年至1908年左右，來自中國的留學生人數最多，據說約有一萬人。辛亥革命成功後，留日「熱潮」漸衰，但1923年時仍有約2000名中國留學生在日本學習
(*2) ^ 反對官僚主義、貪污、浪費等「三害」的國民運動——編注