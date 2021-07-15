從「疫苗優先接種」，看IOC的特權意識

一個讓人感到無所適從的表述

就在日本民眾對是否延長緊急狀態宣言一事議論紛紛的時候，5月6日晚上，電視上播出了一則消息，稱IOC已為今年的東京奧運確保了疫苗。其中提到，IOC希望從5月下旬至7月23日奧運開幕之前，所有選手可以接種兩劑疫苗。針對屬於保障對象的日本代表團，奧運擔當大臣丸川珠代介紹說：「大約包括有1000名選手，1500名領隊和教練。」儘管外國代表團的對象規模尚不明確，但很可能都會在抵達日本之前完成接種。

IOC主席巴赫發表評論說：「此次提供疫苗將讓所有參與人員對東京奧運感到安心、安全。通過接種疫苗，可以傳達一種強有力的訊號，那就是接種疫苗不僅關乎個人健康，還具有另一層重要的意義，那就是與社區民眾打成一片並關懷他們的健康。」

接種疫苗以確保選手們的安全，這無可厚非。不過，「與社區民眾打成一片」這個表述，似乎讓人感到不適。日本國內對舉辦奧運的支援率始終低迷，IOC對此抱有危機感。恐怕他們擔心的是，如果今後感染人數依然不見減少，民眾對舉辦奧運的批評呼聲高漲，那就很難如期舉辦。

奧運運營方的態度和民眾的感覺之間存在著巨大的鴻溝。在醫療資源緊張的情況下，奧組委還要求派遣500名護士和200名醫生給大會提供服務，民眾對此也感到強烈不滿。就目前的社會狀況而言，不可能一切優先保障奧運。

選手方面，似乎對先於普通民眾接種疫苗也表現出猶豫之情。5月9日，在東京國立競技場參加了田徑測試賽的女子長跑選手新谷仁美說：「聽起來像是單獨給選手有特殊待遇，感覺非常遺憾。生命不分貴賤。我個人認為，特殊照顧選手、奧運選手這種做法很荒謬。」

即使在比賽的籌備過程中一直貫穿了「選手至上」的思想，但如果和優先接種疫苗聯繫起來，就可能導致人們曲解這一原則。在受到諸多限制的日常生活中，人們的不滿情緒無處發洩，正在逐漸將矛頭對準參賽選手，這也是一件可怕的事情。

白血病治癒復出，並已獲得東京奧運參賽資格的女子游泳選手池江璃花子透露，有網友在她的個人SNS帳號上提意見，要求她退出奧運。池江在推特上稱「現在許多人希望取消奧運，我認為這是無可奈何、情理之中的事情」，同時也表示「即使向我表達反對意見，我也無能為力」。由於池江是東京奧運的具有象徵意義的人物，所以支持者和反對者在SNS上的爭論正變得白熱化。