從「疫苗優先接種」，看IOC的特權意識
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一個讓人感到無所適從的表述
就在日本民眾對是否延長緊急狀態宣言一事議論紛紛的時候，5月6日晚上，電視上播出了一則消息，稱IOC已為今年的東京奧運確保了疫苗。其中提到，IOC希望從5月下旬至7月23日奧運開幕之前，所有選手可以接種兩劑疫苗。針對屬於保障對象的日本代表團，奧運擔當大臣丸川珠代介紹說：「大約包括有1000名選手，1500名領隊和教練。」儘管外國代表團的對象規模尚不明確，但很可能都會在抵達日本之前完成接種。
IOC主席巴赫發表評論說：「此次提供疫苗將讓所有參與人員對東京奧運感到安心、安全。通過接種疫苗，可以傳達一種強有力的訊號，那就是接種疫苗不僅關乎個人健康，還具有另一層重要的意義，那就是與社區民眾打成一片並關懷他們的健康。」
接種疫苗以確保選手們的安全，這無可厚非。不過，「與社區民眾打成一片」這個表述，似乎讓人感到不適。日本國內對舉辦奧運的支援率始終低迷，IOC對此抱有危機感。恐怕他們擔心的是，如果今後感染人數依然不見減少，民眾對舉辦奧運的批評呼聲高漲，那就很難如期舉辦。
奧運運營方的態度和民眾的感覺之間存在著巨大的鴻溝。在醫療資源緊張的情況下，奧組委還要求派遣500名護士和200名醫生給大會提供服務，民眾對此也感到強烈不滿。就目前的社會狀況而言，不可能一切優先保障奧運。
選手方面，似乎對先於普通民眾接種疫苗也表現出猶豫之情。5月9日，在東京國立競技場參加了田徑測試賽的女子長跑選手新谷仁美說：「聽起來像是單獨給選手有特殊待遇，感覺非常遺憾。生命不分貴賤。我個人認為，特殊照顧選手、奧運選手這種做法很荒謬。」
即使在比賽的籌備過程中一直貫穿了「選手至上」的思想，但如果和優先接種疫苗聯繫起來，就可能導致人們曲解這一原則。在受到諸多限制的日常生活中，人們的不滿情緒無處發洩，正在逐漸將矛頭對準參賽選手，這也是一件可怕的事情。
白血病治癒復出，並已獲得東京奧運參賽資格的女子游泳選手池江璃花子透露，有網友在她的個人SNS帳號上提意見，要求她退出奧運。池江在推特上稱「現在許多人希望取消奧運，我認為這是無可奈何、情理之中的事情」，同時也表示「即使向我表達反對意見，我也無能為力」。由於池江是東京奧運的具有象徵意義的人物，所以支持者和反對者在SNS上的爭論正變得白熱化。
奧運到底屬於誰？
IOC是個龐大的國際體育組織，擁有206個成員國和地區。雖然成員數量超過了聯合國，但它到底只是一個非政府的民間組織。在疫情中，基本上是製藥公司和國家簽訂協定後，以國家為單位提供疫苗。跳出這種框架，由IOC直接接受企業捐贈的做法，可謂是特例中的特例。
輝瑞公司首席執行官阿爾伯特・布拉在4月中旬和訪美的日本首相菅義偉舉行了電話會談，期間「提議願意為各國代表團提供疫苗」。但現在像印度那樣的一些國家，出現了連續多日每天數千人死亡的慘劇。在疫情全球嚴重蔓延的背景下，奧運難道真的特殊到可以接受無償獲贈疫苗這樣的特別優待嗎？
英國調查記者安德魯･詹寧斯在其所著的《奧林匹克的骯髒貴族》（野川春夫審譯，scientist出版社，1998年）一書的第一章《奧運屬於誰？》中寫道：「雖然不少讀者認為奧運是屬於所有人的，但非常遺憾，事實並非如此，奧運是專屬某些人私有物。」
而這「某些人」，指的就是懷有特權意識的IOC委員們。奧林匹克憲章中的一句話似乎也印證了這一點——「奧林匹克運動會是IOC的專屬資產，IOC擁有與奧運相關的一切權利」。IOC與東京都和日本奧會（JOC）簽訂的主辦城市契約中也規定「一切權利專屬於IOC」，只有IOC才有權取消大會。
美國《華盛頓郵報》刊登過一篇文章，將IOC主席巴赫稱作「敲竹槓的男爵」，炮轟他「有榨取舉辦國的惡習」，並指出，在變種病毒快速擴散，日本國內外就是否應該舉辦奧運爭論不休的情況下，他迫使日本承擔舉辦奧運的風險。
IOC和美國傳媒巨頭NBC環球公司簽訂的轉播契約規定，NBC環球以120.3億美元的價格獲得從2014年索契冬季奧運到2032年夏季奧運期間所有奧運賽事的轉播權。這份約合1.3兆日圓的巨額契約，為IOC的財務狀況提供了強力的支援。然而，如果取消大會，就可能需要退款並招致損失。IOC之所以對日本的現狀視而不見，堅稱無論如何都要舉辦奧運，背後恐怕就有這個原因。
巴赫原計劃於5月17和18日訪日，出席在廣島舉行的聖火傳遞活動，宣傳奧運是一項和平盛事。但日本國內對舉辦奧運的批評之聲不絕於耳，加上日本政府延長了緊急狀態宣言期限，所以他取消了訪日計畫。
或成一屆「封閉的奧運」
在東京奧組委主席橋本聖子5月7日召開的記者會上，媒體提出了這樣一個問題：「現在有許多老年人打不上疫苗，處境窘迫。如果在這樣的情況下給選手們優先接種，將會變成一屆特權階級專屬的奧運。這難道是奧運的理想狀態嗎？」
橋本主席回應稱：「在大量民眾尚未接種疫苗的情況下，必然會有人對這種做法感到不妥，我很能理解這種心情。」但她同時強調：「如果確保了選手隊伍的安全，也將有助於提高日本國民的安全安心感」。然而，選手接種疫苗不可能馬上就給日本民眾帶來安心感，且大會籌備工作嚴重滯後，時至今日，問題依然堆積如山。
奧組委原本計畫與IOC等方面磋商後，在4月底以前決定是否限制日本國內觀眾觀賽。但由於變種病毒擴散和再次發佈緊急狀態宣言，不得不推遲到6月。橋本一直表示「作為最後關頭的決斷，我們也做好了採用無觀眾形式的心理準備」，如果真的如此，那麼奧運將以隔離於社會的形式舉辦。為了管控疫情，選手們將只能在賽場和選手村往返，置身於「泡泡」一般的封閉圈子之中。
體育和社會生活同在。許多頂尖選手都是以當地社區和校園的運動環境為基礎，在各種支持和幫助下成長起來的。職業運動的發展也需要粉絲們的支援。作為精英體育之頂峰的奧運，我們有必要重新認識它的歷史和發展。
「安全安心的大會」「戰勝病毒的證明」「帶給人勇氣和希望」——無論重複多少次這樣的口號，倘若奧運變成一種特殊事物，脫離了民眾，那麼它就不可能贏得支持。奧運並非特權階級的私有物，而是人類代代傳承的寶貴文化。現今，如果要重新贏得漸行漸遠的人心，那麼奧運就比以往任何時候都更需要意識到它與社會的聯繫，展示出願意傾聽大眾呼聲的姿態。
標題圖片：5月9日，東京國立競技場採用無觀眾形式舉行東京奧運測試賽，2017年世界錦標賽冠軍賈斯汀･加特林（左2，美國）以10秒24的成績奪得冠軍。多田修平（右2）以0.02秒之差屈居亞軍（時事）