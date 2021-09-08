不應為感染人數忽喜忽憂

木村女士依據最新資料對疫情做了如下分析。

「可以看作一種季節性的新型『感冒』，冬季感染人數增多，夏季感染人數減少。最先在印度發現，後被命名為Delta病毒株的變異毒株造成的主要症狀是流鼻涕和頭痛。在不斷變異的過程中，病毒的毒性正在弱化，以便長期生存下去。味覺障礙之類的症狀也大幅減少，已經越來越接近普通感冒。接下來重症化率應該也會逐漸降低。」

同時，木村女士表示不應該對感染人數忽喜忽憂。

「對老年人來說，肺炎確實比較可怕，但感染擴散和重症患者增多完全是不同的問題。20多歲的人群體中感染人數最多，基本都是無症狀或輕症患者。80多歲的患者死亡率最高。現在大家往往容易被日常報導的新增感染人數吸引注意力，但相較於感染的擴散，更應該重視重症人數是否增多。」

應該以「和病毒共存」的思維，考慮社會經濟問題

木村女士主張，應該以「和病毒共存」，而不是「根除病毒」的思維來考慮社會經濟問題。內閣府5月公佈的資料顯示，2020年度日本實際GDP同比減少4.6%，創下有可比資料的1995年以來的最大降幅。

「和歐美主要國家相比，日本的感染人數和死亡人數都非常少。但為什麼GDP降幅如此之大？可見疫情造成的衝擊與社會經濟受到的衝擊偏差過大。」木村女士對日本經濟活動低迷的影響感到憂慮。

「一年來，新型冠狀病毒在日本全國造成了大約1萬人死亡，而全國自殺人數時隔11年再次超過了兩萬人。今後，如果那些沒有家底的企業繼續倒閉，恐怕失業人員還會進一步增多。失業率升高，自殺人數又會增多。兩者存在相關性。歐美經濟雖然不會出現V型反彈，但社會形勢正在向後疫情時代邁進。唯獨日本一直執著於『零感染』，難道即使社會經濟陷入停滯狀態也還要這樣堅持嗎？」