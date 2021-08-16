政治博弈爆發。空場損失誰來買單？

衝擊性發言——「小池知事決定的」

7月8日晚，東京奧運相關各方舉行了五方磋商會議。在此之前，菅義偉首相剛剛再次針對東京都發佈了緊急狀態宣言。磋商會議從晚上8點開始，結束後又接著召開了相關地方自治體知事等人參加的視訊會議。晚上11點半以後，政府召開記者會，正式宣佈「首都圈的一都三縣將以無觀眾的空場形式舉行比賽」。

茨城縣只允許合作學校的中小學生觀賽，自行車公路賽途經的山梨縣宣佈將要求民眾自覺不在沿途觀賽。之後，北海道和福島縣的知事也表示將以空場形式辦賽。這樣一來，已經購票的觀眾能夠入場觀看的只有宮城縣的足球比賽和靜岡縣的自行車比賽。

確定了整體方案三天后的7月11日，NHK播出了「周日討論」節目。主題是「為何發佈第四次緊急狀態宣言？東京奧運及帕運何去何從？」。節目組邀請了本屆奧運負責人、東京奧組委秘書長武藤敏郎擔任討論嘉賓。

節目一開始，武藤就口若懸河地介紹了決定空場辦賽的原委。

「（既然發佈了緊急狀態宣言）現在形勢就非常嚴峻了。有鑑於此，小池知事決定東京的比賽將全部以空場形式舉行。日本政府、奧組委、國際奧委會和國際帕運均對此達成了共識。」

此前，到底是誰拍板決定了空場辦賽，這個問題的答案始終不為人知。但武藤這次明確透露是「小池知事」。不難想像，此番言論的意圖在於闡明誰來填補門票收入的缺口。此外，針對財政問題，內閣官房長官加藤勝信也給大家打了預防針。

他先是表示「如果以無觀眾的空場形式辦賽，那麼門票收入將會減少」，然後提到了2013年向國際奧委會全會提交的申辦材料。其中一段這樣寫道：

「日本政府保證，如果奧組委出現資金缺口，那麼包括返還國際奧委會向奧組委支付的預付款和其他資金在內，一切資金缺口將由東京都負責填補。同時，如果東京都無法全數填補，最終將由日本政府依據國內相關法令予以填補。」

加藤只宣讀了資料中和國際奧委會有關的部分。換言之，他應該是想通過再次提及這些承諾，強調既然是因為空場辦賽導致奧組委出現資金缺口，那麼首先應該由東京都負責填補。

另一方面，武藤也坦言：「起初預計門票收入可以達到900億日元，但目前來看，雖然不會是完全沒收入，但肯定會銳減至幾十億日元。如果按計劃在去年夏季舉辦，本來可以保證實現盈利，但現在必然會入不敷出了。」

東京都政府方面沒有人參加這個討論節目。但或許政治博弈早已開始。這一次也可謂是初見端倪。圍繞收支問題，東京都和中央政府會如何勾心鬥角，奧運結束之後也有必要繼續關注。