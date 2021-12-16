奈米碳管：應用於海水淡化技術，助力解決世界水資源問題

奈米碳管（Carbon Nanotube），是兼具「碳」「奈米（10億分之1公尺）」「管（圓筒）」這3個要素的極細碳纖維，被廣泛應用於鋰離子電池的電極材料等用途。信州大學正在推進開展將這種奈米材料應用於海水淡化技術的研究。

海水淡化是人類社會面臨的共同課題 聯合國兒童基金會（UNICEF）發佈報告稱，全世界約有6.6億人無法獲得安全的飲用水，每年有30萬嬰幼兒因水汙染而喪命。飲水問題不光被列為聯合國永續發展目標（SDGs）的第6個目標，而且水還與其他許多主題相關。例如，有很多女性被迫在艱苦條件下去取水，有很多孩子也因為取水而無法充分接受教育。在海水淡化國際會議上，也有人發表關於水與性別平等、教育機會均等緊密相關的論文。世界上自來水能夠直接飲用的國家只有10多個。在自來水基礎設施老化和水源惡化背景下，提高生活用水品質成為緊迫課題。 國際社會正朝碳中和（carbon neutrality）方向大步邁進。以沙烏地阿拉伯為首的中東國家正在計畫增加植被和保護海洋生物，就是其中一個潮流。因此，永續發展的海水淡化技術成為必要條件。隨著全球暖化而出現的沙漠化，以及人口增多、經濟成長等原因，導致水消費急劇增加，水資源緊張狀況日益突出。通過海水淡化技術的進步和造水技術的革新來開拓水資源，是人類社會面臨的共同課題。



反滲透膜技術進步使成本降低 在海水淡化利用方面，目前的主要技術路線是「反滲透膜法」。就是利用反滲透原理，只讓水分子能夠通過有無數細微孔洞的膜，從而將鹽分從海水中過濾掉，從而製造淡水。目前，全世界每天用這種方法生產6500萬噸水，這相當於擁有約1400萬人口的東京都自來水日用量的14倍。經過這種方式淡化處理後的水，60%用作城市用水，30%用作工業用水。反滲透膜技術已經為人類造出了巨大的貢獻。

反滲透膜自20世紀70年代成功研發出來後，進行了諸多改良。現在被廣泛應用的反滲透膜，是由一種名為「交聯芳香族聚醯胺」的高分子尼龍製成的，是一種厚度只有幾百奈米（千萬分之一公尺）的薄膜。使用反滲透膜淡化海水的技術，作為一種安全可靠的造水方法，正在為世界做貢獻。但今天這個時代，人們高度重視永續發展的地球生態環保措施，這就要求還要有進一步的技術革新。 首先應該改善的是降低成本。目前，對反滲透膜施加5-7MPa的巨大壓強，可以去除99.8%的鹽分，造出水來。這一過程需要消耗大量電力，造水成本每噸約1美元。將這一成本降低一半，已成為海水淡化國際會議的目標之一。 如何防止海洋汙染，也是必須考慮的問題。在海水淡化過程中，每造出1升飲用水會產生約1.5升的濃縮液體「brine（高濃度鹽水）」。由於高濃度鹽水中含有兩倍於海水濃度的鹽分，必須考慮其對海洋生態系統的影響，特別是在封閉性海域環境之中。作為應對措施最值得期待的是，將含有高濃度鹽分的廢水當作再利用礦物資源來看待。目前正在推動從中回收鹽分、鋰、鎂等礦物資源的研發工作。為了削減成本，加強環保措施，必須進一步提升反滲透膜的強韌度。

從海洋環保角度來看也要增強韌性 為了減緩反滲透膜老化，提高其強度，重要的是要減少附著在膜上的汙垢。海水中含有浮游生物等各種雜質，因此在海水過濾階段會發生膜被堵塞的現象。海藻中的褐藻酸和植物腐敗產生的腐殖酸等天然有機物，是特別難以去除的。這些汙染物會使反滲透膜的分子層級擴散路徑發生堵塞，降低膜的透水性能和脫鹽率。這樣一來，即便提高施加在膜上的壓力也無法保證造水量，只能停止運作。雖然將海水淡化裝置暫時停轉，把純水灌入膜中，是可以洗掉膜表面的汙垢。但這也是需要成本。 而為了減少堵塞膜，必須提前用藥劑處理準備淡化的海水，通過化學預處理方法去除海水中的雜質。在此過程中使用的藥劑，會在無害化處理後遺棄到海裡。從海洋環保的觀點來看，我們要將藥劑的使用量控制到最低。如果膜的耐久性得以提高，所需藥劑的總量就能減少。因此，基於這一點，人們熱切期待出現更加強韌的反滲透膜。