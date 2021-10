中國急速軍事擴張！積極應對的歐洲與強化國防的臺灣

北大西洋公約組織明指中國的核武器

2021年6月,在歐洲接連有好幾場和亞洲的安全保障有深切關聯的集會召開。菅義偉首相也出席了在英國康瓦爾舉辦的G7峰會(6月11~13日)。而隔日,包括美國總統拜登、英國首相強生、法國總統馬克宏等,30個成員國組成的NATO(北大西洋公約組織)也在布魯塞爾召開首腦會議。

此次的北約聯合公報非常特例的提到中國的核武問題,明白地指出「中國為了確立核三位一體,正以更多核彈頭、更大量的先進運載系統來加速擴大自身核武器設備。其軍事的現代化和公開宣稱的軍民融合戰略實施的詳情是不透明的。…我們對於中國的缺乏透明度和經常使用假消息(來做網路攻擊)感到擔憂。」

「核三位一體」指的是一個國家同時擁有洲際彈道飛彈(ICBM),潛射彈道飛彈(SLBM)和戰略轟炸機三種的核武打擊方式的能力。

中國和美・英・法・俄四國一樣,受到NPT(核不擴散條約)等的承認,可說是合法保有核子武器的國家。美國國防部在2020年,針對中國的核子武器做出了以下的推測。

「估計今後10年內,中國的核彈頭儲存(當時的推算是超過200枚),會隨著中國核武戰鬥力的擴大和近代化的影響,至少將會增加2倍」(美國國防部《2020中國軍事與安全發展報告》)「MILITARY AND SECURITY DEVELOPMENTS INVOLVING THE PEOPLE’s REPUBLIC OF CHINA 2020」)

該報告甚至做出在中國「約有100枚的洲際彈道飛彈(ICBM)」而「5年內,ICBM用的核彈頭將會增長到約200枚」的預測。

歐美均在中國新型彈道飛彈的射程內

中國近幾年,除了在2019年閱兵式上展露東風-41型洲際彈道導彈(ICBM)之外, 還研發了巨浪三型(JL-3)潛射彈道飛彈(SLBM)(可搭載包括核彈頭在內的多枚彈頭)以及轟-20型(H-20)戰略轟炸機。據稱可搭載10枚核彈頭的東風-41型洲際彈道導彈,是可從移動式發射機或從地面向下垂直挖掘,讓飛彈能直立安裝在固定的飛彈發射井(silo)中發射的武器。根據令和3(2021)年版的「防衛白皮書」(防衛省出版)的資料顯示,最大射程推定是1萬1200公里,如此的射程,不只可以從中國的本土打到美國本土的西北部,就連倫敦和巴黎也完全在攻擊範圍內。

而巨浪三型(JL-3)潛射彈道飛彈(SLBM)的最遠射程也在1萬2000~4000公里(同樣引自「防衛白皮書」)。以發射彈道飛彈為主要功能的飛彈搭載潛艦,只要是在深度達到不易被敵方偵測到的海中匿蹤潛航的話,比起洲際彈道導彈(ICBM)和戰略轟炸機都還要能耐住敵人的核武攻擊,也可說是能夠拿來反擊的裝備。傳聞中國欲將巨浪三型(JL-3)潛射彈道飛彈(SLBM)搭載至開發中的096型彈道飛彈核潛艦。

拙著「美中衝突高漲的南海:臺灣樂山巨大雷達站可扮演關鍵角色」已經詳述了對中國來說南海具有生死攸關的重要性的這件事。中國周邊有黃海、東海與南海。黃海的平均水深不到50公尺,東海也幾乎未滿200公尺。如此的水深,巨大的飛彈核潛艦的任何動靜,都很有可能被敵人的有人、無人反潛機(海上巡邏機)所偵察到。而相對的,南海擁有水深2000~4000公尺的廣大海域。

此外,位於南海北部的中國領土海南島的玉林有著大規模的海軍基地,據傳,此基地也部署了最多可搭載12枚巨浪二型(JL-2)潛射彈道飛彈(SLBM)的094型(晉級)的飛彈核潛艦4艘。(「詹氏戰艦大全2019-20」)





巨浪二型(JL-2)的射程被認為最遠可達8000公里,若想將美國本土放進有效射程之內,094型飛彈核潛艦就必須閃躲過日本、美國反潛機的巡邏視線,並且航行出到太平洋才有可能。