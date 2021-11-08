面對世界越來越激烈的網路攻擊，日本是否有備無患？

今年春天，英國的智庫公布了一份報告，分析內容中提到「日本網路能力的一部分有著明顯的弱點」，日本國內多數媒體也都引用、報導了該報告。但是，網路防禦研究所首席分析師名和利男指出「報告當中對日本所發出的訊息並沒有適切地被傳達」。網路攻擊的威脅日趨高漲的狀況下，日本為了克服弱點，需採取什麼樣的行動？名和分析師依據世界當前的情勢，探究本質性的課題。

英國IISS發布各國網路能力的相關報告 2021年6月28日英國智庫國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies，IISS）發布了題為「網路能力與國家力量：網路評估」（暫譯，原題: Cyber Capabilities and National Power: A Net Assessment）總結各國的網路能力評估結果的報告（以下稱本報告）。這份評估結果是用IISS獨自的方法論演算而出的。 IISS在評估報告中，用下列的劃分方式將日本定位於「Tier 3（第3階層）」。 Tier 1（第1階層）：所有的範疇都擁有領導世界的優勢

Tier 2（第2階層）：一部分的範疇擁有領導世界的優勢

Tier 3（第3階層）：一部分的範疇擁有優勢或是有潛在性的優勢，但在其餘的範疇中有明顯的弱點 也就是說，日本「網路能力的一部分領域有明顯的弱點」才是適切的詮釋。但日本國內多半的媒體和社群網站大多是強調日本是「在主要國家裡面的最下階層群組」，本報告「對日本所發出的訊息」並沒有適切地被傳達。 筆者認為，先掌握本報導的背景、目的、前提等要素，再來精讀本報告的話，就可找出相應於解決日本的「根本性質課題」的「理所當為」。 本報告不可不知的屬性

英國IISS是世界一流的防衛和國家安全保障的智庫(*1)。但在2018年關於資金籌措的透明度，曾被以非常低評價的字眼評比為「欺瞞的（deceptive）」(*2)。我認為這是因為該智庫有其無法公開資金來源的理由，因而，有如此特性的組織，在外交、安全保障以及軍事的領域上所做的調查，必有其「稍稍有所偏頗」之處。 對日本的評估結果 以IISS獨自的網路能力方法論所評定的「國家能力的範疇」，用其對日本所做的評估結果，筆者做了自己的詮釋，直截了當地表達出來的話，如下列表格。 網路能力的範疇 對日本的評估結果 戰略與指導準則 存在著用字遣詞過於修飾的策略／軍事上並未整理配備 治理、指揮和控制 官民協作關係薄弱／軍事上的水準低落 核心網路情資能力 預算不足和憲法的制約致使陷入僵局 網路相關產業能力與依賴度 卓越技術的軍事使用是受限的 網路安全與抵禦性 在發展階段即呈現高風險狀態 網路空間的全球領導能力 不斷累積外交上的努力 攻擊性的網路能力 憲法和政治的制約使其有所困難 這些「國家能力的範疇」指的是「在網路空間的防衛力」，可說是展現國家攘除侵略的意志和能力之安全保障的最後保證手段，換而言之，可理解為無法以其他任何方法來取代的終極手段。 由此可知，本報告並不是要傳達日本是「主要國家裡面最下位」的這件事，而是在傳達面對「使國家利益傾危的網路威脅」，日本在軍事、安全保障方面所該發揮的網路能力上，明顯存在著低弱部分的這個事實。 (*1) ^ 2017全球智庫指數報告 (*2) ^ 資金來源無法據實告知的英國智庫壓力越來越大