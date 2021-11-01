徹底剖析「東京2020」（上）：美國NBC觀眾銳減暗示著奧運的未來

東京帕運落下帷幕，奧林匹克史上的「東京2020年大會」正式結束。在COVID-17病毒引發的大流行病肆虐全球的背景下，本屆大會不僅推遲一年舉辦，還採用了史無前例的無觀眾形式空場辦賽。除了戰爭時期外，恐怕從未出現過如此艱難的情況。我們將分3次剖析這場麻煩不斷的大型體育活動，思考其未來應有的狀態。第1回談一談長期為奧運提供財務保障的美國電視行業巨頭NBC觀眾銳減的問題。

「一切將被忘卻」的樂觀想法 6月14日，NBC環球集團（NBC Universal，美國一家大型媒體集團，以下簡稱NBC）CEO傑夫･希爾曾在某次會議上談到自己對東京奧運的預期。當時，日本國內圍繞在疫情期間如何限制觀眾現場觀賽的討論正進入最後階段。 希爾毫不在乎日本的疫情和限制觀眾等問題，放言「只要開幕式一開始，大家肯定就會忘記一切，樂在其中」。擁有奧運賽事美國獨家轉播權的NBC早已制定計劃，將通過電視和網路，播放創記錄的總時長達7000小時的節目。與此同時，NBC與120多家公司簽訂了廣告契約。希爾曾頗為自信地表示稱，東京奧運有可能成為收益最高的一屆奧運。 NBC之所以如此強勢出擊，恰恰是因為處在疫情期間。想必他們考慮的是，大批民眾會減少外出，待在家中收看電視。即使在日本舉辦有時差問題，仍然可以吸引觀眾。 開幕式是從日本時間晚上8點開始的。此時的美國西海岸是下午4點，東海岸是早上7點。儘管如此，NBC還是毅然決然地選擇了可謂史無前例的清晨直播。當天在舉行入場式的過程中還遠程採訪了美國代表團運動員，即時播出了他們從現場傳來的音聲。 由於採用無觀眾形式空場辦賽，所以運動員的家屬均未能前往東京。於是，NBC把美國代表團運動員的親友請到位於佛羅里達州奧蘭多的環球影城，安排公開觀賽為選手們加油助威，試圖通過這些精心策劃，烘托出熱烈的奧運氛圍。

自倫敦奧運以來，觀眾減少了一半 然而，就在奧運日程近半的時候，傳來了一個讓人有些擔心的消息。那是來自主要提供財經資訊服務的彭博社的一篇文章。 「截至7月27日，奧運日程近半，NBC旗下所有電視臺晚間時段觀眾較2016年的上一屆里約奧運減少了42%。」文章介紹了這樣一個事實，並報導稱，NBC正在與擔心收視率低迷的廣告商協商補償方案。 大會閉幕後，媒體發佈了NBC黃金時段（晚間高收視率時間段）的資料。路透社發佈的消息稱，NBC廣播網和數字平臺合計的平均觀眾人數為1550萬人。自1988年漢城奧運以來，NBC一直持有奧運在美國獨家轉播權，而此次的觀眾人數則創下了歷史最低紀錄。順便提一句，2012年倫敦奧運的觀眾人數是3110萬人，2016年里約奧運是2670萬人。意味著短短9年間，觀眾人數減少了一半。 NBC的觀眾人數為何會大幅減少？據說是因為近年來用智慧手機或平板電腦觀看視訊的方式日益盛行，收看電視的年輕人越來越少。但NBC這次還在去年上線的流媒體服務平臺「Peacock」上播出了奧運賽事。統計資料也包含了這部分觀眾人數。換言之，將觀眾人數的減少歸咎於觀看奧運節目的媒體形態從電視變為了網際網路這一點似乎說不過去。 那麼原因何在？是因為和日本有時差，還是因為美國代表團的明星選手缺席，成績也沒有那麼理想呢？又或是因為疫情相關消息太多，導致人們對奧運的關注度下降了呢？明確的原因不得而知。不過，或許有一點可以肯定，那就是大家同時通過電視觀看同一個大型活動的時代已經一去不復返。年輕人的價值觀越來越多樣化，關注的領域範圍也越來越廣。就算是奧運，或許也無法像過去那樣受到萬眾矚目了。

IOC的收益結構可能會改變 NBC和國際奧會（IOC）簽訂了從2014年索契冬奧會到2032年布里斯班夏季奧運共計10屆奧運，總額約120.3億美元（約合1.3兆日圓）的巨額轉播權契約。這是構成IOC財務支柱的收入來源。 因此，奧運的舉辦時間和比賽時間都會優先照顧美國的電視轉播方。比如，在美國人氣很高的游泳決賽就被安排在了日本時間的早上舉行。同樣是在亞洲舉辦的2008年北京奧運也設計了類似的賽程安排，引發了選手們的不滿。 此次，為了避開酷暑，應IOC的要求，馬拉松和競走比賽都從東京轉移到了札幌舉行。做出這個決定後，很多人提出了疑問——「為什麼必須在大夏天舉辦奧運？」「難道不能像57年前的東京奧運那樣在秋季舉辦嗎？」其實，這也和NBC方面的考慮有關。因為NBC推測，如果秋季舉辦，就會和迎來賽季高潮的美國國內職業賽事「撞車」，奧運觀眾將會減少。 然而，收看奧運的美國觀眾大幅減少這一事實已經顯而易見。如果依賴於NBC轉播費用的收益結構發生崩潰，IOC就將面臨財務危機。 不僅NBC身陷窘境，還出現了麥當勞等頂級贊助商撤出贊助的動向。IOC需要研究如何順應新的時代，而不是死死抱住長期以來奉行的商業主義。 IOC或許也已經意識到了這一點。IOC於2001年成立了一家「奧林匹克廣播服務公司」，負責制作奧運相關的國際節目，該公司從2010年溫哥華冬奧會開始獨立製作視訊節目，並在各國廣播機構播放。過去一直是由當地電視臺承擔這些工作，但考慮到今後的發展，IOC意識到應該自主拍攝奧運影像內容並掌控相關權利。 只要擁有自己的影像素材，那麼用其開展怎樣的商業活動就完全由IOC說了算。除了電視臺外，恐怕國際IT巨頭等企業今後也會成為IOC的事業夥伴。而且，IOC本身也有可能變成一個媒體，以線上方式發佈相關內容。IOC在2016年業已開設了名為「奧林匹克頻道」的網路台，不遠的將來，或許會迎來一個不再被美國電視轉播方左右的時代。