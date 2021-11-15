徹底盤點「東京2020奧運」（中）：「奧運遺產傳承」是徒有其表嗎？

東京奧運與帕運這一國家級體育盛會雖已閉幕，卻留下一些為奧運而建的比賽場館設施。很多設施已經預計將虧損運營，今後能否盈利也很不確定。往屆奧運設施成為「負面遺產」的例子數不勝數。儘管如此，東京仍計畫重建新的體育設施。建設熱潮過熱會不會給將來留下禍根？

東京都修建永久設施課題堆積如山 我們來盤點一下為了舉辦本屆奧運與帕運，東京都修建了哪些永久設施（括弧內為相關費用）。 一共六個場館：▽東京水上運動中心（567億日圓）▽有明競技場（370億日圓）▽海之森水上競技場（303億日圓）▽皮划艇項目中心（78億日圓）▽大井曲棍球場（48億日圓）▽夢之島公園射箭場（9億日圓）。 其中，預計能夠盈利的，是可作為演唱會場地使用的有明競技場，預計每年的收益為3億56萬日圓。但剩下的5個場館全部無法實現財政平衡，估計1年的赤字總額將達到10億857萬日圓。 那些臨時場館的前景也不明朗。原本奧運結束之後要全部拆除，但目前也有一些設施擬繼續保留下去。有明體操競技場是用東京奧組委的預算修建的臨時場館，工程造價最終達到了205億日圓，是起初預估費用的兩倍多。奧運結束之後，東京都政府將租來作為展覽場館使用，為期10年左右。舉辦滑板等奧運項目的有明城市運動公園，同樣屬於臨時場館，但不會完全拆除，而是正在研究奧運後從其他區域遷來部分設施，將其作為「有明遺產區域」保留。 從確定舉辦奧運至今，8年已經過去了，奧運現在也終於結束。可是，場館設施的再使用計畫卻還沒有定論，這不能不讓人擔心。

會有人出面使用國立競技場嗎 最讓人擔心的，是徹底改建的國立競技場。從設計階段開始，國立競技場就遭遇挫折。來自伊拉克的女建築師紮哈·哈迪德設計的國立競技場方案，工程總造價將遠超設計創意方案徵集時設定的1300億日圓。如果按照最初方案修建的話，總費用將超過3000億日圓。之後，建設規模被縮減，預算也壓縮到了2520億日圓，但奇特的外形設計陸續遭到日本國內建築師的非議，最終哈迪德的設計方案被取消。 取而代之的，是日本著名建築師隈研吾團隊的方案，工程總造價控制在1569億日圓，主打「森林體育場」的概念，強調與周邊環境和諧並存，在場館四周種植了許多綠樹。2019年11月竣工的國立競技場，看臺能容納6萬8000名觀眾。雖然最終是空場比賽，但總算順利舉辦了奧運與帕運。 但問題在於，今後如何再利用？管理國立競技場的日本體育振興中心（JSC），計畫引入「特許經營方式」，將國立競技場的運營權出售給民間企業。但由於奧運延期一年舉辦，接盤企業的選定工作也被推遲。 一度有個方案，建議拆除田徑跑道，增設觀眾席，將其擴充為一個可容納8萬名觀眾的體育場，專門用於舉辦球類比賽。但是，足球方面沒有一家J聯賽俱樂部願意將國立競技場作為大本營，橄欖球方面則另有正在推進的秩父宮橄欖球場重建計畫。相反地，考慮到收益，如果用於舉辦音樂會，還不如留下田徑跑道，便於搬運器材。因此，改造成球類專用體育場的方案就這樣擱淺了。 根據日本體育振興中心的估算，預計每年需要花費24億日圓用於維護管理國立競技場。如果不能儘快找到接盤的運營主體，需要承擔的費用會越來越多。另外，此前神宮外苑軟式棒球場曾做過一番臨時改造，鋪設了奧運田徑比賽訓練用的輔助跑道。原計劃在奧運結束之後，將神宮外苑軟式棒球場暫先恢復原狀，以後再改建為廣場。不過，國際田徑聯盟已向日本方面提出，希望2025年在國立競技場舉辦世界田徑錦標賽。如果確定舉辦，訓練用的副跑道如何安排又將成為一個問題。

借奧運之機推動神宮外苑二次開發計畫 仔細分析一下本屆奧運使用的場館設施，就會發現有不少場館並非是必須修建的。比如，老國立競技場明明還能使用，卻被拆除完全重建。同在江東區，已有東京辰巳國際游泳館，卻還是新建了東京水上運動中心。賽艇方面，埼玉縣明明有戶田賽艇場，卻又在東京臨海地區新修了海之森水上競技場。作為「復興奧運」的象徵之一，曾打算使用宮城縣登米市的長沼賽艇場，但最終未能實現。 東京為什麼要新建這麼多比賽場館呢？而奧運之後規模龐大的神宮外苑（包括國立競技場在內）二次開發工程項目，正在規劃之中。大概是想繼舉辦東京奧運和重建國立競技場之後，一口氣重新改造這片區域吧。 神宮第二球場與國立競技場隔路而立，不久後將被拆除，在原址新建全天候的有屋頂橄欖球場。現在的秩父宮橄欖球場也將拆除，修建新的神宮球場。並計畫將現在的神宮球場拆除，在原址上修建中央廣場。 神宮外苑二次開發工程項目，由日本體育振興中心和宗教法人明治神宮、三井不動產、伊藤忠商事共同推進，包括修整聖德紀念繪畫館前的軟式棒球場和網球場周邊設施，建造內含商業設施和寫字樓的大廈。目前，涵蓋大部分新橄欖球場的一期工程將於2028年完工，新神宮球場將於2031年竣工。整片區域的工程預計要到2036年才能結束，甚至可能更晚。