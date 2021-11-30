徹底盤點「東京2020奧運」（下）：疫情吹散「舉國一致」迷思，顯露出體育的純粹本色

日本宣佈申辦奧運與帕運，是在2005年。從確定奧運在東京舉辦，到東京奧運因疫情延期一年舉辦，而後謝幕，期間經過了16年。這16年裡，在「國家項目」的名義下政治始終主導著體育。巨額稅金被投入其中，經費不斷膨脹，造成浪費的感覺也漸漸淡漠了。毫無疑問，這一負擔今後將沉重地壓到日本國民肩上。面向未來，體育界有必要好好總結一番。

便當大量丟棄所揭示的問題 奧運開幕後不久，TBS電視臺的新聞欄目「報導特集」在其獨家報導中爆出了東京奧組委隨意丟棄便當的問題。報導說，開幕式當天為工作人員準備的便當被大量遺棄在國立競技場。當前，食物浪費已成為全球性問題。東京奧組委標榜要為社會可持續發展作貢獻，但奧運現場卻公然出現了與此背道而馳的食品浪費現象。 奧組委對20個賽場開展調查發現，從7月3日至8月3日的一個月時間裡，至少有13萬份為工作人員準備的便當被丟棄。與訂餐數量相比，丟棄率高達25%。 混亂的運營工作在帕運期間也出了問題。為防止疫情，奧運期間為賽場醫務室配備的醫療用品，未使用就被簡單處理掉了。其中有3.3萬個口罩、380瓶消毒液、3420套防護服等，損失金額達500萬日圓。雖然奧組委解釋，之所以丟棄是因為沒有地方保管。但這些物資在帕運上也還是能用的，為什麼就要扔掉呢？奧組委並沒能給出令人信服的理由。 奧運結束後，奧組委將未使用的志工制服等大量物品，免費追加配發給提出申請的志工，一時成為新聞。在志工參與奧運服務活動之前，奧組委已經向他們配發了Polo衫、褲子、鞋、包等一整套裝備，總約3萬日圓。因志工接連辭職，制服等物資過剩情有可原，但這些未使用過的物資是可以倒賣換錢的。如果剩下來了，應該放到官方周邊商店上去銷售才對吧。 通過列舉這些事實，我們不難看出，奧組委使用「公款」時的節約意識是如何之低。奧運、帕運原則上都是空場舉辦的，因此原本預計規模達900億日圓的門票收入就基本指望不上了。可是，我們卻看不出奧組委因此有要儘量節省經費的態度。莫非他們的金錢感覺，在巨額費用的運營之中，已經麻木了？

奧組委必須提交公正的報告 按照規定，在奧組委資金不足的情況下，首先由東京都負責填補財政缺口。如果還不夠，再由日本政府負擔不足部分。這是在奧運主辦城市合同和申辦檔中明文寫入的規則。 9月10日，東京都知事小池百合子在例行記者會上談到了奧運的財政問題，她表示「將與中央政府共同協商解決」，不過並無明確的方向，只是說「奧運剛剛結束，接下來首先要梳理確認各種經費，然後才是解決財政問題的階段」。 而日本政府方面，奧運擔當相丸川珠代表示，「基於東京都的財政規模，我很難設想會發生東京都無法填補財政缺口的情況」，顯示出政府的原則就是，由東京都最終設法填補財政虧空。 東京奧運的運營經費，因延期一年追加了2940億日圓，最終總額擴大到了1兆644萬日圓。經費負擔方案為：東京奧組委負擔7210億日圓，東京都負擔7020億日圓，國家負擔2210億日圓。當然，最終決算還要看收支狀況來定。但也不能忽略在此之外也要支出的一些其他經費。 比如像道路建設等項目的費用，是不包含在奧運直接經費裡的。若加算上這些奧運相關經費，那麼，根據日本會計檢查院的調查，費用總額將超過3兆日圓。國家有責任公佈這些金額的最終數字。 東京奧組委將製作奧運總結報告書，但報告書決不能只停留在羅列那些表面化的事實上。並不僅僅只有經費問題。圍繞國立競技場重建發生的設計方案撤回與修改、東京奧運官方會徽涉嫌抄襲、奧組委主席森喜朗因歧視女性言論辭職等，期間發生了諸多爭議事件。申辦過程中,也爆出涉嫌對國際奧會委員行賄的傳聞,時任奧申委理事長、日本奧會主席竹田恒和一度遭到法國司法機關的調查。報告書中應正視媒體報導的這些事實，留下公正的記錄。

政治主導日本選手加強備戰 我們有必要回顧一下日本奧運代表團是如何加強備戰的。無論是奧運還是帕運，都在政治主導下擴充完善了競技環境。為了備戰在本土舉辦的奧運，加強選手備戰奧運的費用不斷成長，還擴充完善了位於東京西丘的日本國家訓練中心。 日本在本屆奧運上一共奪得了58枚獎牌，其中金牌27枚、銀牌14枚、銅牌17枚。金牌數和獎牌數均創歷史新高，並躍居金牌榜第3名，僅次於美國和中國。本屆帕運共獲得51枚金牌，其中金牌13枚、銀牌15枚、銅牌23枚，在金牌榜上排名第11名。帕運獎牌總數，則繼2004年在雅典奧運上勇奪52枚獎牌數之後，居歷史第2多。 本屆奧運，日本在滑板和衝浪等新增競技項目上表現亮眼，但同時也有不少項目未能取得預期的好成績。我們不能僅僅滿足於獎牌總數，要詳細深入分析內情。在疫情背景下，世界各地的競技環境參差不齊，也有聲音質疑比賽的公平性。比如有人認為日本不過是利用了東道主優勢，才會取得那麼好的成績。 不過，今後國家是否還會繼續提供加強備戰的經費是完全無法保證的。相反，體育界要預想經費可能被削減，必須自己摸索出來一條自力更生之路。我們也看到，在國家主導推動加強體育事業發展的過程中，出現了體育競技團體非法挪用補助金等問題。各體育競技組織要在反省這些問題的基礎上，制定推出新的加強自身發展的措施。