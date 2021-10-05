日本新首相岸田文雄：政治繼承主流保守、經濟政策轉向中間左派

總裁選舉失利一年之後「東山再起」

自民黨保守主流重新得勢。憑藉「打造謙虛謹慎、廣納眾意的政治環境」口號贏得自民黨總裁選舉的岸田文雄，接下來需要通過自由開放的討論，體現自民黨具有廣泛基礎的原本面貌。這將考驗他的領導能力。

岸田在參加總裁選舉之前，曾對關係親近的多名議員說「我不挺身而出，自民黨就會失去民眾的信任」。本來，岸田的性格比較低調，既不會自賣自誇，也不會損人利己，向來沒有表露過作為政治家的勃勃野心，據說有些議員甚至對他參選的決斷感到驚訝。

在去年的總裁選舉中敗給菅義偉後，就有議論說「岸田的政治生命結束了」，這讓岸田的心態發生了變化。在宣布參選的記者會上，他對著鏡頭展示了自己用過的筆記本。大約30冊筆記本中寫滿了從2009年自民黨下野以來的各種民眾意見。岸田積極展示自己的「傾聽能力」，這種姿態似乎得到了飽受新型冠狀病毒疫情折磨的民眾的理解。

提出「轉變新自由主義經濟政策」

岸田最重視的是「消除民眾對政治的不信任」。他把批判的矛頭對准了已任職超過五年的自民黨幹事長二階俊博為核心的黨內決策領導班底，承諾將制定治理方針，規定黨內高層幹部的任期「一屆一年，最多連續三屆」。目前自民黨內四大要職（幹事長、政調會長、總務會長、選舉對策委員長）的平均年齡為72.5歲，均為男性。雖然他希望起用年輕人，為黨內注入新鮮血液，防止組織僵化，但要堅決推行，將會觸及資深大佬們的痛處，因此黨內改革恐怕絕非易事。

岸田的經濟政策具有濃厚的中間偏左色彩。他提出要改變小泉政權以來的新自由主義經濟政策，擴大中產階層規模，以解決因受新型冠狀病毒疫情影響而加劇的貧富差距問題。雖然表示將堅持原安倍政權提出的以金融政策、財政政策和經濟增長戰略三大支柱為核心的政策，但他也承認，貨幣寬鬆這種「巴祖卡（Bazooka）火箭筒式」政策已達極限，並沒有出現企業利潤增長可惠及一般員工的「下滲式（trickle-down）效應」。在經濟增長戰略上，今後的重心也將從旅遊業轉向以數字化為核心的技術領域。

岸田的外交和安保政策比較務實。由於中國霸權主義的崛起和俄羅斯的復興，冷戰結束後美國主導建立的自由國際秩序已經變得越來越不穩定，著眼於這種現狀，他將探索具有現實意義的外交模式。岸田曾擔任過4年7個月外務大臣，是戰後任職時間第二久的外務大臣，期間，他推動因沖繩縣尖閣群島（釣魚台）爭端而進入寒冬的日中關係上實現「融冰」，並促成日韓簽署了確認解決慰安婦問題的協議。如今，面對再次出現矛盾的日中和日韓關係，他強調的立場是「將在施壓的同時，通過對話方式解決問題」。

岸田重視經濟發展和外交的政治姿態，從根本而言，反映出了目前由他擔任會長的「宏池會」的傳統。它是1957時任大藏大臣池田勇人，按照在戰後推動日本恢復了獨立地位的吉田茂前首相的思想而創設，目前是自民黨內最老的派閥。自首相宮澤喜一以來，此次岸田成為了時隔30年後，從宏池會走出的再一位首相。岸田作為自身政策提出的「令和版收入倍增」計劃和「數位田園都市構想」，其實在靈感上分別來源於前首相池田勇人的收入倍增計劃和被譽為「池田會中興之祖」的前首相大平正芳的田園都市構想。