日本新首相岸田文雄：政治繼承主流保守、經濟政策轉向中間左派

日本新首相岸田文雄：政治繼承主流保守、經濟政策轉向中間左派政治外交
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總裁選舉失利一年之後「東山再起」
自民黨保守主流重新得勢。憑藉「打造謙虛謹慎、廣納眾意的政治環境」口號贏得自民黨總裁選舉的岸田文雄，接下來需要通過自由開放的討論，體現自民黨具有廣泛基礎的原本面貌。這將考驗他的領導能力。
岸田在參加總裁選舉之前，曾對關係親近的多名議員說「我不挺身而出，自民黨就會失去民眾的信任」。本來，岸田的性格比較低調，既不會自賣自誇，也不會損人利己，向來沒有表露過作為政治家的勃勃野心，據說有些議員甚至對他參選的決斷感到驚訝。
在去年的總裁選舉中敗給菅義偉後，就有議論說「岸田的政治生命結束了」，這讓岸田的心態發生了變化。在宣布參選的記者會上，他對著鏡頭展示了自己用過的筆記本。大約30冊筆記本中寫滿了從2009年自民黨下野以來的各種民眾意見。岸田積極展示自己的「傾聽能力」，這種姿態似乎得到了飽受新型冠狀病毒疫情折磨的民眾的理解。
提出「轉變新自由主義經濟政策」
岸田最重視的是「消除民眾對政治的不信任」。他把批判的矛頭對准了已任職超過五年的自民黨幹事長二階俊博為核心的黨內決策領導班底，承諾將制定治理方針，規定黨內高層幹部的任期「一屆一年，最多連續三屆」。目前自民黨內四大要職（幹事長、政調會長、總務會長、選舉對策委員長）的平均年齡為72.5歲，均為男性。雖然他希望起用年輕人，為黨內注入新鮮血液，防止組織僵化，但要堅決推行，將會觸及資深大佬們的痛處，因此黨內改革恐怕絕非易事。
岸田的經濟政策具有濃厚的中間偏左色彩。他提出要改變小泉政權以來的新自由主義經濟政策，擴大中產階層規模，以解決因受新型冠狀病毒疫情影響而加劇的貧富差距問題。雖然表示將堅持原安倍政權提出的以金融政策、財政政策和經濟增長戰略三大支柱為核心的政策，但他也承認，貨幣寬鬆這種「巴祖卡（Bazooka）火箭筒式」政策已達極限，並沒有出現企業利潤增長可惠及一般員工的「下滲式（trickle-down）效應」。在經濟增長戰略上，今後的重心也將從旅遊業轉向以數字化為核心的技術領域。
岸田的外交和安保政策比較務實。由於中國霸權主義的崛起和俄羅斯的復興，冷戰結束後美國主導建立的自由國際秩序已經變得越來越不穩定，著眼於這種現狀，他將探索具有現實意義的外交模式。岸田曾擔任過4年7個月外務大臣，是戰後任職時間第二久的外務大臣，期間，他推動因沖繩縣尖閣群島（釣魚台）爭端而進入寒冬的日中關係上實現「融冰」，並促成日韓簽署了確認解決慰安婦問題的協議。如今，面對再次出現矛盾的日中和日韓關係，他強調的立場是「將在施壓的同時，通過對話方式解決問題」。
岸田重視經濟發展和外交的政治姿態，從根本而言，反映出了目前由他擔任會長的「宏池會」的傳統。它是1957時任大藏大臣池田勇人，按照在戰後推動日本恢復了獨立地位的吉田茂前首相的思想而創設，目前是自民黨內最老的派閥。自首相宮澤喜一以來，此次岸田成為了時隔30年後，從宏池會走出的再一位首相。岸田作為自身政策提出的「令和版收入倍增」計劃和「數位田園都市構想」，其實在靈感上分別來源於前首相池田勇人的收入倍增計劃和被譽為「池田會中興之祖」的前首相大平正芳的田園都市構想。
「核裁軍政策」是畢生事業
另一方面，他也將尋求擺脫鴿派形像。尤其是在中國問題上，他表示將推進基於法治等價值觀的外交，同時加強海上保安廳權限等，以尋求「武力抗衡」。鑒於阿富汗撤僑任務的失敗，他將敦促有關方面研究修訂《自衛隊法》，以便能夠迅速調動部隊。現行《自衛隊法》是按照宮澤喜一內閣提出的方案制定的。關於此次撤僑事件，有人認為「自衛隊是去營救僑民，而非參與戰爭」，所以和憲法並不抵觸，盡管宏池會內部以前就出現過類似爭議，但岸田的考慮，是要通過主導安全保障的討論工作來展示自己的影響力。
岸田視為畢生事業的核裁軍問題，或許是能夠體現「岸田色彩」的一個領域。在擔任外務大臣的2016年，他推動美國總統奧巴馬訪問廣島，留下了一筆政治功績。在美俄，甚至中國也參與其中的核武軍備擴充競爭不斷加劇，日本在這樣的背景下如何才能成為岸田所說的核國家與無核國家之間的「溝通橋梁」？或許日本能以觀察員國身份參加《禁止核武器條約》締約國會議，扮演美國和其他國家之間的協調員角色。岸田並不否定以觀察員國身份參會的思路。
能否貫徹「合作政治」
1957年，岸田出生在廣島一個政治世家。祖父岸田正記當過眾議員，父親岸田文武曾是原通商產業省官員，擔任過中小企業廳廳長，後來成為眾議員。前首相宮澤喜一也是他家親戚。因父親工作調動，岸田小學時曾旅居紐約，據說當時他就經歷了種族歧視。後來他進入著名私立學校開成高中，曾熱衷於棒球運動。三次報考東大失敗後，進入早稻田大學。大學時代結識了原防衛大臣岩屋毅，成為親密無間的摯友。畢業後供職於日本長期信用銀行，1993年首次當選眾議員。
2007年，首次進入內閣擔任衝繩及北方領土擔當大臣。後來以消費者擔當大臣身份參與創建了消費者廳。身處在野黨時期，作為國會對策委員長在朝野各黨中廣結人脈，2012年12月擔任外相，並短暫兼任過防衛相。2017年8月至2020年9月期間，作為政調會長負責防控新型冠狀病毒疫情等工作。他的政調會長在任時間創下了歷代最長紀錄。
岸田提出「從分裂到合作」的政治理念，其中寄托著他的美好願望，希望消除自己在異國他鄉受到種族歧視進而感受到的社會矛盾。作為政治家所遭受的苦澀挫折也進一步充實了這種理念的內涵。2000年，自民黨原幹事長加藤纮一和原政調會長山崎拓聯手試圖推倒森喜朗內閣，發生了所謂的「加藤之亂」，結果以失敗告終。而當年岸田和向來一致行動的原厚生勞動相根本匠、原幹事長石原伸晃等人在酒店酒吧多次聚會，決定共同進退，喝下了「立誓之酒」，這段歷史如今已變成談資。盡管當年加藤領導的宏池會四分五裂，失去了凝聚力，但岸田幾人的友情卻一直延續到了今天。
岸田發動人脈資源，受到許多黨內派系的支持，並獲得了政界團體的信賴，從而贏得了此次總裁選舉的勝利。但由於是在細田派和麻生派等其他大派閥的支持下當選的，所以在組閣和黨內人事安排上，他能有多大的自由裁決權也是今後的一大焦點。如果讓此前的競爭對手行政改革擔當相河野太郎，以及支持過河野的少壯派議員坐冷板凳，肯定也會遭到輿論的譴責。眾議院選舉後，能否與在野黨建立合作關係，也將經受考驗。如果過度堅持「執政黨優先主義」，那只會導致分裂進一步加劇。
標題圖片：前政調會長岸田文雄在當選自民黨新總裁後發表感言（2021年9月29日，東京都港區，AFP/時事社）