日本式孤獨，造成無人可依的社會

受疫情影響，自覺控制外出的措施再度延長，人們與社會及他人的接觸變得更少，孤獨問題日益嚴重起來。筆者指出，這個問題的根源在於日本人「不能給別人添麻煩」的心理意識。

與其他國家相比感到孤獨的日本人更多 2021年2月，日本任命了「孤獨孤立對策擔當大臣」，設立了「孤獨孤立對策擔當室」。現政府也繼承了這一政策。這些措施體現了日本政府對孤獨問題抱有深切的危機意識。實際上，與其他國家相比，日本有很多人處於孤獨無助的境地。例如，2005年經濟合作暨發展組織（OECD）發佈報告指出，在24個成員國中，日本是孤獨者最多的國家。 這一傾向直到現在也沒有改變。日本內閣府於2015年針對4個國家60歲以上老年人實施了「老年人生活和意識的國際比較調查」。其中，日本回答「除了同居家人之外，沒有可以依靠的人」的受訪者比率很高，可見有很多日本人在社會中處於孤獨無助的狀態。 年輕人的情況也與此類似。日本內閣府2018年以7個國家的13-29歲年輕人為對象，實施了「我國與各國年輕人意識調查」。其中，針對「有煩惱或擔憂時想找誰去商量呢」的設問，回答「不和任何人商量」的受訪者，在日本人中比例出奇高。 反映了日本的孤獨者人數眾多的一個例證是，日本的自殺率在國際上也屬於較高水準。例如，2015年每10萬人中的自殺率，日本在183個國家中排名第18位。在「我國與各國年輕人意識調查」的受訪國中，自殺率排在日本之前的也僅有韓國而已。從這些調查結果也可以看出，與其他國家相比，日本的孤獨問題更為嚴重。 那麼，為什麼在日本有那麼多孤獨無助的人呢？在這篇短文中，我將從日本對個人及自由的獨特立場出發來探討孤獨問題。