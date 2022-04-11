新成立的數位廳能否大幅改變人們的生活？政治外交 社會 科技 財經
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數位廳直接隸屬於首相，並在首相之下設立數位大臣。數位廳廣納政府和民間的高水準人才，打破過去那種條塊分割的行政結構，集中預算和許可權，大力推進數位化，包括實現線上辦理行政手續，整合中央和地方政府的系統等。
日本的數位化落後於其他國家
受疫情影響，日本經濟也遭受了沉重打擊。近段時間，與其他已開發國家相比，日本在數位化方面的落後現狀暴露無遺：中央和地方政府數位化進展遲滯，人才短缺，因系統對接不暢造成行政效率低下，行政手續繁瑣，等等。
2020年春，疫情爆發之初，日本政府就開始發放防疫補貼，但發放進度明顯落後於其他國家。數位化程度較高的新加坡，僅用了5天時間就向近90%的民眾發放了補貼。而日本從國會批准預算後，耗費幾個月時間才將補貼發到人們手上。在同年7月發佈的《2020聯合國電子政務調查報告》中，日本的排名從上一次（2018年）的第10位下滑到了第14位。推進行政數位化已成為當務之急。
數位社會追求的願景
數位廳提出了如下「數位社會願景」。
「借助數位化，建設一個所有人都可以根據自己的需求
選擇合適的服務，獲得多樣化幸福感的社會」
一個都不掉隊，全民友好的數位化
三分之一職位起用民間人士
數位廳的長官，即主管大臣由內閣總理大臣親自擔任，下設統管各項事務的數位大臣。除了副大臣和大臣政務官外，還設有主持具體工作的「數位監」和「數位審議官」等職務。數位廳成立時，職員人數就達600人規模，其中約200人為民間人士（含外聘人員）。
外聘職位包括CA（首席構架師）、CDO（首席設計官）、CISO（首席資訊安全官）、CPO（首席產品官）、CTO（首席技術官）等。
數位廳設4大業務板塊，即「戰略組織組」「數位社會通用功能組」「國民服務組」「中央機構業務服務組」。(*1)
配合數位廳的成立，日本政府設置了「數位社會推進會議」，負責相關政策措施的推進以及與中央政府相關機構之間的協調工作。另外，還召開了「數位社會構想會議」，為制訂新的重點計畫開展調查和審議工作，力爭在2021年12月中下旬的內閣會議上獲得通過。
基本政策措施
為建成數位社會，日本政府將採取以下4條基本政策措施。
- 推進面向民眾的行政服務數位化
- 促進生活數位化
- 實現產業整體數位化，完善所需的基礎設施建設
- 建成「一個都不掉隊」的數位社會
在「推進面向民眾的行政服務數位化」方面，將推進疫情防疫等緊急時期的行政服務數位化，推進個人編號卡等制度的運用，更新中央和地方政府的資訊系統，等等。
推進疫情防疫等緊急時期的行政服務數位化，具體來說，數位廳從2021年12月20日起啟用了帶二維條碼的疫苗接種電子證明。
推進個人編號卡的運用是重中之重。個人編號卡上記錄著日本政府分發給國內每一位居民的12位數編號。在辦理社會保障、納稅、防災救災等相關事務性手續時，可以使用該卡確認個人身份。卡片中嵌入的IC晶片存儲著用於認證個人身份的電子證書，這樣便可將個人編號卡與民間企業提供的服務聯動起來。
總務省公佈的資料顯示，截至2021年10月1日，共計發放了大約4867萬張個人編號卡，發放率僅為38.4%。政府的目標是在2022年度末以前基本完成全民發放工作。
2021年10月20日，個人編號卡正式啟用「個人保險證」功能，可作為健康保險證使用。個人保險證不受就業、轉職、搬家等影響，能夠持續使用，還可以查閱特定體檢資訊、藥品資訊及醫療費，申報個人所得稅的醫療費專項扣除等。不過，截至2021年10月，可以使用個人保險證的機構比例還不到10%。
目前，日本政府正在開展推廣工作，計畫向持有個人編號卡的全體國民發放積分，每人最多可獲得價值2萬日圓的積分。此舉旨在促進民眾積極使用個人編號，普及個人編號卡。
同時，政府計畫：2022年度內實現在智慧手機上搭載個人編號卡的電子證書等功能，並在大部分市、町、村實現線上申請育兒等主要行政手續；2024年度末到2025年度，實現個人編號卡與駕駛證、居留卡等的一體化。
對於數位廳而言，能否推進個人編號的使用，普及個人編號卡並擴大其用途，將是決定成敗的關鍵。
推進資料戰略
在「促進生活數位化」方面，數位廳將主導規劃整體方案，在醫療、教育、防災、出行、簽約及結算等領域構建相應的機制以推進數位化和資料融合，推動實際運用。日本政府計畫本年度內制訂醫療、教育等具有高度公共屬性的領域推進資料融合的具體措施。
政府認為，在數位社會環境下，充分運用資料是社會問題的解決之道和競爭力的源泉。政府將全面整合各類資訊，推進資料戰略，以提高居民生活服務品質，提升商業活力。
資料戰略的基本理念是構建「越用越好的公共資料」。
在推進資料戰略時，一項重要工作是建設「基礎資料庫（base registry）」，即「在政府部門等登記並公開的關於自然人、法人、土地、建築、資格等資訊的社會基礎資料，公眾可在各種場景下引用這些資料」。
實現資料融合的平臺和基礎資料庫一旦建成，形成可持續的生態系統，以低廉的價格穩定地供應資料，那麼就有望打造任何人都能利用資料資源的宜居社會，創造新型商業模式。
在此過程中，必須建立相應的機制（信任）以確保資料的可靠性，讓民眾能夠安全、放心地使用。
全民參與，共建更好的社會
對於數位化落後於其他國家的日本而言，數位廳的成立是重要的第一步。
要想做出成績，除了預算和許可權外，數位廳還需要跨中央機構發揮先鋒作用，推廣數位技術的充分運用，把前線主要負責的人聯繫起來，推動組織和價值觀的變革，或許這樣才能實現根本性的變革。
另一方面，民眾的行動也至關重要，在安全、放心地接受數位化行政服務的同時，能夠對行政政策積極地回饋意見。
為此，數位廳致力於建設名為「數位廳意見箱」的社群平臺，目的是廣泛地徵集民眾的意見和創意，以開放的形式展開分享和討論。作為其中一環，2021年10月實證專案「PoliPoli Gov（β版）」上線。
數位廳發揮先鋒作用，民眾積極利用行政服務，針對政策回饋意見。這樣，中央機構之間的靈活合作與開放的社群平臺就能發揮作用，並轉為具體的行動。倘若如此，那麼每一個人都能感到便利的數位社會和行政服務就可期了。
標題圖片：PIXTA