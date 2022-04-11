新成立的數位廳能否大幅改變人們的生活？

2021年9月1日，「數位廳」正式成立，成為日本政府構建後疫情時代數位化社會的司令部。人們期待這個由菅義偉前首相親自推動的中央政府新機構能夠為民眾提供讓人放心的行政服務。

基本政策措施 為建成數位社會，日本政府將採取以下4條基本政策措施。 推進面向民眾的行政服務數位化 促進生活數位化 實現產業整體數位化，完善所需的基礎設施建設 建成「一個都不掉隊」的數位社會 在「推進面向民眾的行政服務數位化」方面，將推進疫情防疫等緊急時期的行政服務數位化，推進個人編號卡等制度的運用，更新中央和地方政府的資訊系統，等等。 推進疫情防疫等緊急時期的行政服務數位化，具體來說，數位廳從2021年12月20日起啟用了帶二維條碼的疫苗接種電子證明。 推進個人編號卡的運用是重中之重。個人編號卡上記錄著日本政府分發給國內每一位居民的12位數編號。在辦理社會保障、納稅、防災救災等相關事務性手續時，可以使用該卡確認個人身份。卡片中嵌入的IC晶片存儲著用於認證個人身份的電子證書，這樣便可將個人編號卡與民間企業提供的服務聯動起來。 總務省公佈的資料顯示，截至2021年10月1日，共計發放了大約4867萬張個人編號卡，發放率僅為38.4%。政府的目標是在2022年度末以前基本完成全民發放工作。 2021年10月20日，個人編號卡正式啟用「個人保險證」功能，可作為健康保險證使用。個人保險證不受就業、轉職、搬家等影響，能夠持續使用，還可以查閱特定體檢資訊、藥品資訊及醫療費，申報個人所得稅的醫療費專項扣除等。不過，截至2021年10月，可以使用個人保險證的機構比例還不到10%。 目前，日本政府正在開展推廣工作，計畫向持有個人編號卡的全體國民發放積分，每人最多可獲得價值2萬日圓的積分。此舉旨在促進民眾積極使用個人編號，普及個人編號卡。 同時，政府計畫：2022年度內實現在智慧手機上搭載個人編號卡的電子證書等功能，並在大部分市、町、村實現線上申請育兒等主要行政手續；2024年度末到2025年度，實現個人編號卡與駕駛證、居留卡等的一體化。 對於數位廳而言，能否推進個人編號的使用，普及個人編號卡並擴大其用途，將是決定成敗的關鍵。