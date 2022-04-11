新成立的數位廳能否大幅改變人們的生活？

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2021年9月1日，「數位廳」正式成立，成為日本政府構建後疫情時代數位化社會的司令部。人們期待這個由菅義偉前首相親自推動的中央政府新機構能夠為民眾提供讓人放心的行政服務。
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數位廳直接隸屬於首相，並在首相之下設立數位大臣。數位廳廣納政府和民間的高水準人才，打破過去那種條塊分割的行政結構，集中預算和許可權，大力推進數位化，包括實現線上辦理行政手續，整合中央和地方政府的系統等。

日本的數位化落後於其他國家

受疫情影響，日本經濟也遭受了沉重打擊。近段時間，與其他已開發國家相比，日本在數位化方面的落後現狀暴露無遺：中央和地方政府數位化進展遲滯，人才短缺，因系統對接不暢造成行政效率低下，行政手續繁瑣，等等。

2020年春，疫情爆發之初，日本政府就開始發放防疫補貼，但發放進度明顯落後於其他國家。數位化程度較高的新加坡，僅用了5天時間就向近90%的民眾發放了補貼。而日本從國會批准預算後，耗費幾個月時間才將補貼發到人們手上。在同年7月發佈的《2020聯合國電子政務調查報告》中，日本的排名從上一次（2018年）的第10位下滑到了第14位。推進行政數位化已成為當務之急。

數位社會追求的願景

數位廳提出了如下「數位社會願景」。

「借助數位化，建設一個所有人都可以根據自己的需求
選擇合適的服務，獲得多樣化幸福感的社會」
一個都不掉隊，全民友好的數位化

https://www.soumu.go.jp/main_content/000735658.pdf

三分之一職位起用民間人士

數位廳的長官，即主管大臣由內閣總理大臣親自擔任，下設統管各項事務的數位大臣。除了副大臣和大臣政務官外，還設有主持具體工作的「數位監」和「數位審議官」等職務。數位廳成立時，職員人數就達600人規模，其中約200人為民間人士（含外聘人員）。

外聘職位包括CA（首席構架師）、CDO（首席設計官）、CISO（首席資訊安全官）、CPO（首席產品官）、CTO（首席技術官）等。

數位廳設4大業務板塊，即「戰略組織組」「數位社會通用功能組」「國民服務組」「中央機構業務服務組」。(*1)

配合數位廳的成立，日本政府設置了「數位社會推進會議」，負責相關政策措施的推進以及與中央政府相關機構之間的協調工作。另外，還召開了「數位社會構想會議」，為制訂新的重點計畫開展調查和審議工作，力爭在2021年12月中下旬的內閣會議上獲得通過。

(*1) ^ https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/digital/20211011_org_structure_01.pdf

基本政策措施

為建成數位社會，日本政府將採取以下4條基本政策措施。

  1. 推進面向民眾的行政服務數位化
  2. 促進生活數位化
  3. 實現產業整體數位化，完善所需的基礎設施建設
  4. 建成「一個都不掉隊」的數位社會

在「推進面向民眾的行政服務數位化」方面，將推進疫情防疫等緊急時期的行政服務數位化，推進個人編號卡等制度的運用，更新中央和地方政府的資訊系統，等等。

推進疫情防疫等緊急時期的行政服務數位化，具體來說，數位廳從2021年12月20日起啟用了帶二維條碼的疫苗接種電子證明。

推進個人編號卡的運用是重中之重。個人編號卡上記錄著日本政府分發給國內每一位居民的12位數編號。在辦理社會保障、納稅、防災救災等相關事務性手續時，可以使用該卡確認個人身份。卡片中嵌入的IC晶片存儲著用於認證個人身份的電子證書，這樣便可將個人編號卡與民間企業提供的服務聯動起來。

總務省公佈的資料顯示，截至2021年10月1日，共計發放了大約4867萬張個人編號卡，發放率僅為38.4%。政府的目標是在2022年度末以前基本完成全民發放工作。

2021年10月20日，個人編號卡正式啟用「個人保險證」功能，可作為健康保險證使用。個人保險證不受就業、轉職、搬家等影響，能夠持續使用，還可以查閱特定體檢資訊、藥品資訊及醫療費，申報個人所得稅的醫療費專項扣除等。不過，截至2021年10月，可以使用個人保險證的機構比例還不到10%。

目前，日本政府正在開展推廣工作，計畫向持有個人編號卡的全體國民發放積分，每人最多可獲得價值2萬日圓的積分。此舉旨在促進民眾積極使用個人編號，普及個人編號卡。

同時，政府計畫：2022年度內實現在智慧手機上搭載個人編號卡的電子證書等功能，並在大部分市、町、村實現線上申請育兒等主要行政手續；2024年度末到2025年度，實現個人編號卡與駕駛證、居留卡等的一體化。

對於數位廳而言，能否推進個人編號的使用，普及個人編號卡並擴大其用途，將是決定成敗的關鍵。

推進資料戰略

在「促進生活數位化」方面，數位廳將主導規劃整體方案，在醫療、教育、防災、出行、簽約及結算等領域構建相應的機制以推進數位化和資料融合，推動實際運用。日本政府計畫本年度內制訂醫療、教育等具有高度公共屬性的領域推進資料融合的具體措施。

政府認為，在數位社會環境下，充分運用資料是社會問題的解決之道和競爭力的源泉。政府將全面整合各類資訊，推進資料戰略，以提高居民生活服務品質，提升商業活力。

資料戰略的基本理念是構建「越用越好的公共資料」。

在推進資料戰略時，一項重要工作是建設「基礎資料庫（base registry）」，即「在政府部門等登記並公開的關於自然人、法人、土地、建築、資格等資訊的社會基礎資料，公眾可在各種場景下引用這些資料」。

實現資料融合的平臺和基礎資料庫一旦建成，形成可持續的生態系統，以低廉的價格穩定地供應資料，那麼就有望打造任何人都能利用資料資源的宜居社會，創造新型商業模式。

在此過程中，必須建立相應的機制（信任）以確保資料的可靠性，讓民眾能夠安全、放心地使用。

全民參與，共建更好的社會

對於數位化落後於其他國家的日本而言，數位廳的成立是重要的第一步。

要想做出成績，除了預算和許可權外，數位廳還需要跨中央機構發揮先鋒作用，推廣數位技術的充分運用，把前線主要負責的人聯繫起來，推動組織和價值觀的變革，或許這樣才能實現根本性的變革。

另一方面，民眾的行動也至關重要，在安全、放心地接受數位化行政服務的同時，能夠對行政政策積極地回饋意見。

為此，數位廳致力於建設名為「數位廳意見箱」的社群平臺，目的是廣泛地徵集民眾的意見和創意，以開放的形式展開分享和討論。作為其中一環，2021年10月實證專案「PoliPoli Gov（β版）」上線。

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數位廳發揮先鋒作用，民眾積極利用行政服務，針對政策回饋意見。這樣，中央機構之間的靈活合作與開放的社群平臺就能發揮作用，並轉為具體的行動。倘若如此，那麼每一個人都能感到便利的數位社會和行政服務就可期了。

標題圖片：PIXTA

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