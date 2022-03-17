流域治水：氣候變化危機時代的治水對策

傳統治水對策遭遇瓶頸

日本的治水對策迎來了歷史性的轉機。這是因為國土交通省在2020年公佈了「流域治水」方針。這裡所說的「流域」，指的並不是「河漫灘（flood plain）」。「河漫灘」是河川攜帶的堆積物形成的平原，在暴雨等因素造成河川漫溢時就會被河水淹沒的低窪地帶。相對於此，「流域」指的是可以將雨水轉化為河流的地形和生態系統。國土交通省提出該方針的用意是，今後日本「應該在全盤考慮流域結構和生態系統，以及開展的人為利用行動的基礎上統籌推進」治水工作。然而，水災和泥石流災害本來就是因為暴雨造成大量雨水匯入流域而發生的現象。那麼，「應該以流域思維推進治水工作」的方針為什麼現在會迎來歷史性的轉機？或許需要對此加以說明。

傳統的治水對策主要包括兩方面的工作，一是基於《河川法》的河川水系治理工作，二是基於《下水道法》的管道設施建設管理工作。無論河川水系，還是下水道設施，都只是流域的一部分。流域內擁有綠地、農地、城市區域各種設施，發生暴雨時，雨水將從包括這些區域在內的整個流域匯聚起來。

過去，按照傳統治理方式，始終考慮的是如何能讓流域的土地利用獲得較大的自由度。通過大力修建河川和下水道工程來防控河流氾濫和水災，由此減少綠地和農地管理、居住和產業發展等土地利用行為在治水方面受到的制約，從而支撐起了日本列島迅猛的城市化發展。然而，這種分工方式已經陷入了無法充分發揮作用的境地。原因並不僅僅是河川和下水道建設工程預算不足。光是修建河川和下水道工程，已經無法完全抵禦氣候變化可能引發的預料之外的暴雨，這種危險性正在不斷升高。

有效利用綠地和水田的蓄水效果

近年來，日本列島接連遭遇大河暴雨水災和丘陵山地嚴重泥石流災害。事實上，儘管目前還不能斷定這些都是氣候變化（全球暖化）的表現，但目前已有越來越多人認識到，針對暴雨危機現在已經到了必須建立一套全新應對機制的時刻了。其具體表現便是為適應全球暖化暴雨時代而提出的流域治水方案。

按照這種新方式，除河川和下水道工程外，還強調了要建設可以有效利用流域內綠地具有的保水蓄水效果的「綠色基礎設施」，以及寄望于水田等河漫灘空間發揮蓄水效果的「漫溢治水」等辦法。這樣一來就明確了一個方針，即借助流域的地形和生態系統，甚至是通過流域內生活圈的建設和利用方式，力求從整體角度去適應全球暖化現象。

適應措施的目標可以概括為以下3點：

控制暴雨造成的洪水等災害的規模 控制洪水等災害的範圍 為災後重建提供便利

目前日本還在推進修訂相關法律等工作，已經採用「流域治水對策專案」的名稱，針對全國109個一級水系的主要河流公佈了首批流域治水規劃。不過，這些規劃都不完備，沒有任何一個是包含「河川下水道工程」「綠色基礎設施規劃」「漫溢治水規劃」「城市規劃調整」在內的綜合規劃。今後，經過逐步修訂之後，遲早會實施《流域治水促進法》之類的綜合法，或許每一個主要河川流域的流域建設規劃都將實現法制化。