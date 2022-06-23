遠離政治的年輕人，令人尷尬的真相

日本十幾歲和二十幾歲的選民投票率約為40%，大大低於其他國家。從丹麥這種投票率超過80%的國家的角度來看，一定會十分驚訝。 為什麼日本的年輕人不去投票選舉呢？長期致力於與學生一道參與政治活動的筆者如此解讀。

「煩死了」不是抗議，而是一種拒絕 年輕人投票率低的情況，該怎麼辦？這是在採訪中經常被問及的問題。然後，不知何時起，我開始對此感到強烈的不適感。 首先，設定的這個問題是不是很奇怪？ 那些不去投票的人就是錯的。這可能就是一個大前提。因此，問題變成了「如何讓抱有各種問題的年輕人去投票」。但在通常情況下，沒有誰會去問那些觀看不好笑的「漫才」表演的觀眾為何不笑。與此相反，在討論這個低投票率問題時，人們傾向於將成年人「擱置不問」。與其說是問題出在年輕人身上，不如說是因為我們的態度有問題。順便說一句，此類採訪往往僅限於選舉期間，而且往往是把原本形形色色的年輕人混為一談。 雖然有點唐突，但Ado所唱的《煩死了》這首歌曲值得一提。這首歌於2020年10月發佈在YouTube上後被迅速傳播開來，現如今已是一首流覽量超過2億次的人氣歌曲。這位歌手當時是一名在校的女高中生。她以其驚人的嗓音和壓倒性的唱功，用「煩死了 煩死了」唱出了年輕人的不滿和憤怒，吸引了各個年齡層的關注。但是我們不要對此有所誤解。根據音樂評論家PATE AYUKAWA 的說法，其主旋律不是「抗議」。這是一種對成年人的「絕望和拒絕」。抗議還是一種溝通方式，但斷絕的話，就連接觸點都沒有了。這確實非常嚴重。 在政治參與方面，這種洞察力不應被等閒視之。成年人，甚至已經不在年輕人的視線範圍內了，如果他們試圖高高在上地進行說教，或者試圖以一臉了然的表情靠近過來，年輕人往往是不予理睬的。那麼，對此我們該怎麼做呢？ 對此沒有妙招。首先，成年人可能別無選擇，只能從我們自己的「庫存盤點」開始。試問我們當初是如何認真面對這個問題的呢？難道不是在口頭上說說而已嗎？至於相關證據嘛…這一證據將在後文敘述。讓我們暫且把它們統稱為欺騙。年輕人已經看穿了成年人背地裡的無數次欺騙。投票率低就是這種情況的反映。 本文是一篇帶有自我反省意味的道歉信。與年輕人一樣，成年人也是形形色色的。有些人是誠實的，而有些人則不在應該遭受指責的環境中。應該結合背景來解讀。