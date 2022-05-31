「新資本主義」應該是怎樣的？——對「市場失靈」與「分配公平」的思考

對市場機制的「期待」與「疑問」

最近20年，日本經濟一直陷入困境，人們稱之為「失去的20年」。正如低利率、低成長和低通貨膨脹（通貨緊縮）所象徵的那樣，經濟長期處於結構性停滯狀態。在這樣的環境下，勞工的薪資無法成長，經濟不平等和貧困問題變得愈發嚴重。

民間部門的投資停滯，既是導致低成長的原因，也是低成長帶來的結果。GDP統計中，企業部門的資本盈餘（年度儲蓄額減去投資金額）始終保持著GDP占比超過5%的狀態。而政府部門雖然每年略有波動，但一直處於GDP占比5%左右的財政赤字（資金短缺）狀態。最後就形成了企業部門儲蓄結餘支撐政府財政赤字的局面，也就是陷入了「經濟雖穩卻不振」的長期低迷狀態。

鑒於這種情況，需要採取怎樣的政策措施？對此有兩種完全相反的觀點。

一種觀點認為「日本沒有充分發揮資本主義的活力，需要實施有助於更好利用市場機制的改革」。具體而言，日本在DX（數位化轉型=將數位技術引入現有業務流程）、GX（綠色轉型=用再生能源和零碳燃料替代化石燃料和電力）、CX（企業轉型=從根本上改變企業）等各類轉型方面的速度太過遲緩。因此，首先必須加快這些轉型。其中DX具有典型意義，在GAFA（Google、Apple、Facebook（Meta）、Amazon的簡稱）等眾多先進數位化企業引領經濟發展的美國，市場機制已經成為創新的驅動力。

另一種觀點認為「不能完全依靠市場」。即使在美國、歐洲各國和中國等國家，積極運用產業政策的動向也很突出。這些國家的政府紛紛加大對半導體等前沿領域的扶持力度，主導加快包括推廣可再生能源和汽車電氣化在內的零碳化轉型，試圖借此啟動民間投資，使之成為促進經濟成長的動力。我們可以明顯看到世界各地都在採取這種政策行動，此舉也是為了重振受到疫情衝擊的經濟。即使民間投資是拉動投資的主力，但大家依然期待政府的產業政策發揮重要作用。總而言之，持這種觀點的人認為政府有必要進行政策干預，不能把一切都交給市場。

「新資本主義」體現了一種態度：既要最大限度地發揮市場活力，同時又要在必要方面加強政府干預。「資本主義」一詞意味著重視市場機制，而「新」的表述則透露出對政府作用的期待。

同時提出這兩個方面似乎顯得有些矛盾。但在實際的經濟運行中，既有「市場失靈」，也存在「政府失靈」的現象。需要實現一種微妙的平衡：既要通過政府干預來糾正市場失靈，同時又要避免政府過度干預，最大限度地運用好市場機制。