高中新設歷史綜合學科的嘗試與問題：聚焦18世紀以來的近現代史，著重培養思考和表達能力

全國高中新設歷史綜合學科

2022年，新學科歷史綜合成為日本全國高中的必修科目。在此前的高中課程裡，世界史（準確地說，有較薄的「世界史A」和較厚的「世界史B」兩版教材）和現代社會是必修科目。而新版《學習指導要領》將歷史綜合、地理綜合和公共3門學科定為新的必修科目。這樣設計的目的在於均衡地培養高中生對時間、空間和社會的認知。

歷史綜合學科主要學習18世紀以來的近現代史。新版《學習指導要領》規定了歷史綜合學科的教學目標，即以開闊的、一分為二的思路理解近現代史上的「世界以及位居其中的日本」，同時培養學生的以下能力和素質：①理解歷史的能力；②一定的調查總結歷史相關資訊的能力；③多方面、多角度考察、說明和討論歷史現象的意義和特點的能力；④基於近現代史現象探討建設更好社會的態度；⑤激發作為日本國民的自我意識以及對本國歷史的熱愛之情，認識尊重他國和他國文化的重要性，等等。

歷史綜合學科在以下兩個方面具有劃時代的意義。首先，這是自19世紀後半葉明治維新以來，日本中等教育史上首次出現的綜合學習日本史和世界史的歷史學科。其次，注重培養學生的素質和能力，而不僅僅是背誦歷史術語，即從重視教授的內容（基於內容）向重視素質和能力（基於能力）轉變。

日本史和世界史的結合

明治時期的歷史教育，在日本史的學習方面注重「培養學生尊王愛國之志氣」（引自1881年文部省《小學教則綱領》）。而從高年級開始學習的「萬國史」（世界史），重點在於作為日本文明開化樣板的「西洋史」。學生分別從各自不同的神話起源開始學習日本史和世界史，兩者之間缺乏統一性。日清戰爭後的1902年，文部省認為學生有必要詳細學習與日本淵源尤其深厚的亞洲各國的歷史，因此將中學的世界史科目分為東洋史和西洋史。大學也是一樣，（東京）帝國大學最先將歷史專業劃分為日本史學、東洋史學和西洋史學，各大學紛紛效仿，最終形成了日本特有的歷史三科分立體制。

二戰後，在創建新學制高中之初，東洋史和西洋史再次整合為世界史，但並未改變世界史與日本史並駕齊驅的架構。很多高中在實際教學中，為了集中精力應對考試科目，只讓學生學習世界史或日本史中的1科。出於培養全球化人才的考慮，文部省在1989年版的《學習指導要領》中將世界史規定為必修科目。

對此有兩種意見。有人主張將日本史列為必修科目，認為正因為是全球化時代，才更有必要學好本國歷史。而有人擔心一旦日本史成為必修科目，沒學過世界史的學生會增多。基於這兩種對立意見，2011年日本學術會議提出建議，將日本史和世界史統一起來設置一門新學科，最終經文部科學省中央教育審議會討論，歷史綜合學科就此誕生。