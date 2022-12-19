應該如何防止「無敵之人」鋌而走險？社會
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越來越多的當代人感覺被疏離
——早在18年前，您就在著作《希望格差社會》（筑摩文庫）中預見到，「如果格差社會繼續發展下去，那些自感被社會拋棄的人將走上反社會之路」。最近接連發生的幾起惡性案件，就是由心懷這種情緒的人犯下的。對此，您是如何看待的？
日本社會是構建在家庭和公司共同體的基礎上的。人們在獲得家人、同事認可的過程中建立起自我身份認同。安倍前首相被槍殺案的犯罪嫌疑人山上徹也，雖然有母親這個家人，但她沉迷於宗教。山上不僅被家人拋棄，還被同事拋棄了。像他這樣對現在和將來都不抱希望的人所引發的犯罪行為越來越多。
——案件背後的原因是社會變化嗎？
是的。直到1990年左右為止，得益於日本經濟穩定成長，人們相信即便社會差距存在，也是能夠被跨越的。當時，大部分男性都有穩定的收入，女性和這樣的男性結婚，生兒育女。即使社會不同階層之間存在差距，人們也抱有希望，認為只要自己努力，就能過上富裕的生活。然而，進入平成時代之後，日本經濟結構調整，出現了大量的非正式僱用人員，在就業方面產生了社會性差距，進而導致家庭貧富、子女教育環境產生差距，社會的兩極分化進一步發展。對於大多數非正式僱用人員而言，無論自身怎麼努力，都無法獲得能讓自己將來過上富裕生活的收入，也沒法結婚組建家庭。也就是說，自己的將來變得沒有指望了。
當初受到巨大影響的是年輕人，隨著時間的推移，中老年群體之間的差距也就擴大了。總體來說，就是一部分人為傳統的家庭和職場所不容。他們覺得身處這樣的社會，自己的將來毫無指望，換言之就是陷入了絕望的境地。如今的日本社會已然變成了這樣，存在著一定比例的人被社會所拋棄。
——所謂「無敵之人」的犯罪手法不斷升級，越來越膽大妄為，您認為主要原因是什麼？
對大多數人來說，建立自我身份認同有兩個條件：一是家庭，二是工作。就業和婚姻之所以重要，是因為擁有同事或家人，就可以與社會建立關聯。可以說，此兩者的包容度下降是一系列惡性案件的深層原因。
2022年1月，埼玉縣發生的那起槍殺案中，犯罪嫌疑人嚷嚷著要讓自己死去的母親復活，為此在家中挾持醫生，與警方對峙，最終用槍殺害了醫生。這名犯罪嫌疑人一直在家照顧老母親，靠母親的養老金生活。這個與他彼此牽掛的人（母親）去世了，他與世界唯一的關係就斷絕了。就在這個時候，他把矛頭指向了醫生，鋌而走險。
不過，即便社會上存在一定比例的人對現實社會感到絕望，也不意味著立刻導致犯罪。在那之前還有一個階段。如果有其他容身之所，人是不會走到犯罪那一步的。因2008年的秋葉原無差別殺人案而被判處死刑的加藤智大，就是在被工作和家庭拋棄之後，遁入網路BBS的世界的。後來在這個「安身之所」遭到騷擾，這才點燃了他犯罪的導火線。
「自我負責」的論調把被排擠的人逼入絕境
——以前的人遭社會疏離而陷入絕望之後，最極端的行為幾乎都是自殺。但最近，像歐美人那樣，把矛頭指向他人的行為增多了。他們認為「橫豎是死，不如拉上別人當墊背的」。這是為什麼呢？
從世界範圍來看，現在日本還是自殺的人多，而且在已開發國家中，日本無差別殺人的情況也是比較少的。日本人還保留著不能給社會添麻煩的意識。之所以把矛頭轉向他人，大概是因為被社會拋棄的意識更強烈吧。此外也與現在人們廣為提及的「自我負責」論調有關。
英國前首相柴契爾夫人曾經說「根本就沒有社會這回事（there is no such things as society）」，否定了福利國家制度，強調完全由個人自行負責。也就是說，她認為當時的英國已經沒有「社會」這一與人和善、互幫互助的集合體了。由此，新自由主義和自我負責的論調傳播開來。
但對於那些已經對現實感到絕望的人來說，社會非但沒有幫助自己，還把自己拋棄了。既然如此，那麼矛頭指向誰就無所謂了。他們不像勞動運動或學生運動那樣試圖改變社會，進行反抗，而只是拉上那些看上去很幸福的人同歸於盡，無論是誰都可以，以此向社會報復。
——現在社會上盛行這種「自我負責」的論調，指責那些苦苦掙扎於格差社會之中的人是「自作自受」。這種論調對這一系列案件有影響嗎？
在得知發生無差別殺人案後，很多人會覺得「要死就自己一個人死好了」。對於仍對現實世界抱有希望的人來說，這個想法是理所當然的。但對於已經遭到社會排斥的人來說，自己已經不是社會的一員，因此就不會有「給社會添麻煩」的意識了。既然社會已經變得以「自我負責」為前提了，那麼發生這樣的案件也只能說是無可奈何的了。
從美國社會的案例中我們也可以知道，只要求個人對自我負責，是無法根除此類犯罪的。針對那些已經對現實感到絕望的人，傳統的方法還是很有效的，也就是通過公共政策和社會性支持，幫助他們找到工作夥伴，組建家庭，結交朋友。
問題是如何創建這樣的環境。這就要提到虛擬世界了。我認為，以前日本之所以很少發生自暴自棄的惡性犯罪，得益於柏青哥的存在。
因為它是那些在現實工作中受不到任何認可的人可以逃避的去處。正是由於存在這些不至於讓人成癮的柏青哥店和公營博彩項目（競輪、賽馬等），日本的犯罪率才比較低。現在，取而代之的是網路遊戲。玩家在虛擬世界中獲得「虛擬認可」，由此防止自己陷入絕望的境地。
需要開展説明交友的活動
——在社會格差裂痕越來越深的情況下，您認為有什麼方法可以救助那些遭到社會排斥的人？在制定具體的公共政策時有什麼切入點？
我認為方法只有一個，那就是幫助他們在現實世界中，一點一點地增加人與人之間的關聯。我擔任著全國社區結婚支持中心的理事，十多年前開始就在各地開展幫助人們步入婚姻的事業。這個事業不僅有助於解決低生育率的問題，也在引導人們從孤立的狀態中走出來，與他人建立關聯。面對那些處於孤立狀態的人，除了説明他們步入婚姻組建家庭，我們還要想辦法讓他們即便單身也不會孤立於社會。因此，就算不是相親，幫他們結交朋友也是可以的。總之，要為那些處於孤立狀態的人搭建容身之所。
我希望能恢復到那樣的社會——每個人都能找到對自己很重要的人，彼此珍視。日本政府在內閣官房設立了「孤獨大臣」一職。雖然我們還不太清楚「孤獨大臣」具體要做什麼，不過是否也可以試著新設一個「交友大臣」呢？
我曾經在各種場合主張中央和地方政府應該採取措施幫助人們找到伴侶結婚，卻經常受到批判說：「政府介入這種私人問題太不像話了。」這不正是「自我負責」的論調嗎？持這種看法的人似乎認為，有人處於孤立狀態是因為其本人喜歡那樣，外人不要管。然而，今天發生這些案件，難道不正是當初放任不管的結果嗎？
標題圖片：2022年7月10日，前首相安倍晉三遭槍擊致死案的犯罪嫌疑人山上徹也被帶離奈良市奈良西警署，移送檢察機關（共同）
《新型格差社會》
山田昌弘 著
出版發行：朝日新聞出版社
頁數：新書200頁
定價：825日圓（含稅）
發行日期：2021年4月13日
ISBN：978-402-295120-5