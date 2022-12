應該如何防止「無敵之人」鋌而走險？

「自我負責」的論調把被排擠的人逼入絕境

——以前的人遭社會疏離而陷入絕望之後,最極端的行為幾乎都是自殺。但最近,像歐美人那樣,把矛頭指向他人的行為增多了。他們認為「橫豎是死,不如拉上別人當墊背的」。這是為什麼呢?

從世界範圍來看,現在日本還是自殺的人多,而且在已開發國家中,日本無差別殺人的情況也是比較少的。日本人還保留著不能給社會添麻煩的意識。之所以把矛頭轉向他人,大概是因為被社會拋棄的意識更強烈吧。此外也與現在人們廣為提及的「自我負責」論調有關。

英國前首相柴契爾夫人曾經說「根本就沒有社會這回事(there is no such things as society)」,否定了福利國家制度,強調完全由個人自行負責。也就是說,她認為當時的英國已經沒有「社會」這一與人和善、互幫互助的集合體了。由此,新自由主義和自我負責的論調傳播開來。

但對於那些已經對現實感到絕望的人來說,社會非但沒有幫助自己,還把自己拋棄了。既然如此,那麼矛頭指向誰就無所謂了。他們不像勞動運動或學生運動那樣試圖改變社會,進行反抗,而只是拉上那些看上去很幸福的人同歸於盡,無論是誰都可以,以此向社會報復。

——現在社會上盛行這種「自我負責」的論調,指責那些苦苦掙扎於格差社會之中的人是「自作自受」。這種論調對這一系列案件有影響嗎?

在得知發生無差別殺人案後,很多人會覺得「要死就自己一個人死好了」。對於仍對現實世界抱有希望的人來說,這個想法是理所當然的。但對於已經遭到社會排斥的人來說,自己已經不是社會的一員,因此就不會有「給社會添麻煩」的意識了。既然社會已經變得以「自我負責」為前提了,那麼發生這樣的案件也只能說是無可奈何的了。

從美國社會的案例中我們也可以知道,只要求個人對自我負責,是無法根除此類犯罪的。針對那些已經對現實感到絕望的人,傳統的方法還是很有效的,也就是通過公共政策和社會性支持,幫助他們找到工作夥伴,組建家庭,結交朋友。

問題是如何創建這樣的環境。這就要提到虛擬世界了。我認為,以前日本之所以很少發生自暴自棄的惡性犯罪,得益於柏青哥的存在。

因為它是那些在現實工作中受不到任何認可的人可以逃避的去處。正是由於存在這些不至於讓人成癮的柏青哥店和公營博彩項目(競輪、賽馬等),日本的犯罪率才比較低。現在,取而代之的是網路遊戲。玩家在虛擬世界中獲得「虛擬認可」,由此防止自己陷入絕望的境地。