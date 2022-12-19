應該如何防止「無敵之人」鋌而走險？

越來越多的當代人感覺被疏離

——早在18年前，您就在著作《希望格差社會》（筑摩文庫）中預見到，「如果格差社會繼續發展下去，那些自感被社會拋棄的人將走上反社會之路」。最近接連發生的幾起惡性案件，就是由心懷這種情緒的人犯下的。對此，您是如何看待的？

日本社會是構建在家庭和公司共同體的基礎上的。人們在獲得家人、同事認可的過程中建立起自我身份認同。安倍前首相被槍殺案的犯罪嫌疑人山上徹也，雖然有母親這個家人，但她沉迷於宗教。山上不僅被家人拋棄，還被同事拋棄了。像他這樣對現在和將來都不抱希望的人所引發的犯罪行為越來越多。

——案件背後的原因是社會變化嗎？

是的。直到1990年左右為止，得益於日本經濟穩定成長，人們相信即便社會差距存在，也是能夠被跨越的。當時，大部分男性都有穩定的收入，女性和這樣的男性結婚，生兒育女。即使社會不同階層之間存在差距，人們也抱有希望，認為只要自己努力，就能過上富裕的生活。然而，進入平成時代之後，日本經濟結構調整，出現了大量的非正式僱用人員，在就業方面產生了社會性差距，進而導致家庭貧富、子女教育環境產生差距，社會的兩極分化進一步發展。對於大多數非正式僱用人員而言，無論自身怎麼努力，都無法獲得能讓自己將來過上富裕生活的收入，也沒法結婚組建家庭。也就是說，自己的將來變得沒有指望了。

當初受到巨大影響的是年輕人，隨著時間的推移，中老年群體之間的差距也就擴大了。總體來說，就是一部分人為傳統的家庭和職場所不容。他們覺得身處這樣的社會，自己的將來毫無指望，換言之就是陷入了絕望的境地。如今的日本社會已然變成了這樣，存在著一定比例的人被社會所拋棄。

——所謂「無敵之人」的犯罪手法不斷升級，越來越膽大妄為，您認為主要原因是什麼？

對大多數人來說，建立自我身份認同有兩個條件：一是家庭，二是工作。就業和婚姻之所以重要，是因為擁有同事或家人，就可以與社會建立關聯。可以說，此兩者的包容度下降是一系列惡性案件的深層原因。

2022年1月，埼玉縣發生的那起槍殺案中，犯罪嫌疑人嚷嚷著要讓自己死去的母親復活，為此在家中挾持醫生，與警方對峙，最終用槍殺害了醫生。這名犯罪嫌疑人一直在家照顧老母親，靠母親的養老金生活。這個與他彼此牽掛的人（母親）去世了，他與世界唯一的關係就斷絕了。就在這個時候，他把矛頭指向了醫生，鋌而走險。

不過，即便社會上存在一定比例的人對現實社會感到絕望，也不意味著立刻導致犯罪。在那之前還有一個階段。如果有其他容身之所，人是不會走到犯罪那一步的。因2008年的秋葉原無差別殺人案而被判處死刑的加藤智大，就是在被工作和家庭拋棄之後，遁入網路BBS的世界的。後來在這個「安身之所」遭到騷擾，這才點燃了他犯罪的導火線。