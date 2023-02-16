防衛省的野心與執政黨的內部矛盾，因大幅加碼國防費「特需」而擴大

2022年9月5日，財務省發佈數據稱，2023年度預算的概算要求總額為110兆484億日圓。扣除國債費用和地方交付稅交付金後的一般財政支出為65兆9939億日圓，創歷史新高。其中最為引人關注的是防衛費。未標注金額上限的「事項要求」費用激增，防衛省的概算要求金額變得缺乏透明性。本文將針對防衛省規模空前的概算要求展開分析探討。

可能成為爭議焦點的兩個項目 讓我們來看看爭議較大的兩個項目。一是作為Stand off防衛能力關鍵要素的「12式地對艦飛彈（SSM）」升級版。二是作為綜合導彈防衛能力關鍵要素的「神盾戰鬥系統搭載艦」。它們都存在不容忽視的問題。 12式SSM升級版可以將目前國產巡航飛彈近200公里的射程提升5倍以上，即射程超過1000公里，除了陸上發射外，還可以通過艦艇或戰鬥機發射。假如射程提升至1000公里，那麼某些發射地點的射程範圍將覆蓋中國沿海地區和北韓內陸地區。或許這是為了縮小與中國的飛彈實力差距，但如果根本不知道兩國到底存在多大差距，那就無法確定正確的討論方向。 美國國防部2021年發佈的《中國軍力報告》顯示，中國擁有大約1900枚彈道飛彈，大約300枚巡航飛彈，合計擁有超過2000枚陸基中程飛彈（射程500到5500公里）。這些飛彈是阻攔美軍等勢力進入第一島鏈內側的A2/AD戰略的關鍵利器，其中不少還可以搭載核彈頭。順便提一句，美國和日本沒有這種飛彈。一旦發生飛彈交鋒，日本將處於絕對劣勢。 通常來說，射程的提升需要跨越很高的技術門檻。飛彈的可靠性是基於探測攻擊目標，引導進行精準打擊的目標鎖定能力來評判的。12式的上一代SSM（88式地對艦飛彈），僅憑自身攜帶的探測判定雷達無法探測到在海平線另一邊航行的敵方艦艇。按照陸上自衛隊官員的說法，「單獨使用的極限距離為距海岸40到50公里」，為了克服其弱點，海上自衛隊的巡邏機會靠近攻擊目標收集對方位置資訊，通過衛星通信手段將資料傳達給飛彈發射部隊。 12式導彈進行了改良，可以在飛行過程中通過全球定位系統（GPS）隨時更新目標資訊進行引導，但要想具備準確命中1000公里外內陸地區攻擊目標的能力，尚有待今後的技術開發。順便提一句，美國戰斧巡弋飛彈的本體上配有被稱作「數位景象匹配裝置」的電子光學感應器，具有主動識別、探測目標的能力。美軍強大的太空基礎設施體系為其提供了技術支撐，而日本並沒有這種力量。就算日本的國防軍工產業火力全開，恐怕也很難達到戰斧飛彈的能力水準。 防衛省到底打算如何精準命中1000公里外的目標呢？巡邏機或預警機不能入侵敵對國的空域。如果只是放飛出去，就會產生碰撞非軍事目標的風險。在野黨和部分媒體抨擊相關技術開發活動是在謀求「違反憲法的敵方基地攻擊能力」，但實際上，即使作為針對中國和北韓的威懾力量都讓人感到心裡有些不安。

不斷膨脹的建造費 另一個讓人擔憂的問題是海上自衛隊的神盾戰鬥系統搭載艦。建造這種艦艇，說穿了就是放棄引入陸基神盾飛彈攔截系統之後的替代方案。據稱，該艦艇將承擔全年365天、每天24小時不間斷監控任務，目的是攔截北韓發射的飛彈。2020年已經召開內閣會議敲定要建造兩艘。按照已經公佈的設想，標準排水量約為2萬噸，全長不超過210公尺，寬度不超40公尺。和海上自衛隊最新的摩耶級驅逐艦相比，排水量達到2倍以上，全長也多了40公尺。 此前日本已經和美國企業簽訂採購合同，購買用於陸基神盾的「SPY7」大型雷達，放棄部署陸基神盾系統後，苦於如何使用「SPY7」，想到可用於艦載，於是計畫開始發生了變化。除了「雷達耗電量極大」（海上自衛隊官員言論）外，由於需要長時間部署在日本海負責飛彈預警，必須為船員提供寬敞的居住空間，所以船體變得更加龐大了。 起初給它的定位是專門用於攔截北韓飛彈的海上平臺，後來逐漸胃口變大，開始期待為其搭載12式SSM升級版，甚至應對中俄的高超音速武器。於是，建造費用不斷膨脹，不禁讓人擔心最終恐怕會超過引入陸基神盾的費用（約4000億日圓）。