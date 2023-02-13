重振「半導體大國」地位，岸田政權能否抓住「最後也是最重要的機會」？

半導體可以拯救滿目瘡痍的日本

岸田內閣上臺後，推行「新資本主義」經濟政策，然而，眼前的問題堆積如山。除了日圓急劇貶值，國內物價飆升，日本還面臨著北韓飛彈試射、臺灣有事等地緣政治風險。此外，財政赤字，碳中和，以及作為「率先面對人類新課題的國家」面臨的低生育率、老齡化等問題也有待解決。

若收緊貨幣政策來應對日圓貶值，則可能同時導致中小企業倒閉，弱小金融機構破產。發放全民生活津貼和產業津貼將導致財政惡化，數位化轉型(*1)和建設資料中心將增加能源消耗。眾多課題錯綜複雜，應對起來難免顧此失彼，日本現在可謂滿目瘡痍。

要改變這一局面，首先應該釐清各個課題之間的因果關係，思考相應對策的優先順序、成本和時間線。然後規劃好整體路徑，進行取捨選擇，做好付出一定犧牲的心理準備，下定決心迅速、果斷地執行。而這一切的關鍵可以說就是半導體。

日美經濟摩擦給日本造成了心理陰影

本輪日圓貶值創下了30多年來的最低紀錄。30年前，以DRAM為主，日本晶片在全球市場的佔有率高達50%，位居世界第一，相關企業的市值總額和專利排名也遠超其他國家。

然而，就像如今的中美關係一樣，當時過於強大的日本晶片被美國視為威脅，從而引發了日美貿易摩擦。在美國的壓力下，日本先簽署《廣場協定》讓日圓急劇升值，後又被迫簽訂了不平等的《日美半導體協定》，將生產基地轉移到海外，並在基礎研究方面承受比應用研究更重的負擔。如此一來，日本半導體產業的實力徹底遭到了削弱。

此後，在美國的扶持下，韓國和臺灣的晶片產業崛起，微軟和英特爾的WINTEL聯盟席捲全球，以DRAM為主的日本晶片附加值降低。日本在世界晶片舞臺上的主角地位被韓國、臺灣、中國搶走了。

進入21世紀以來，日本的晶片行業未能適應從垂直整合到水平分工的轉型潮流，市場份額最終跌破了10%。儘管日本企業在某些領域還保持著強勁的競爭力，比如鎧俠電子的NAND記憶體、索尼的圖像感應器、羅姆等公司的功率半導體，但在尖端邏輯晶片的無晶圓廠（Fabless）和晶片代工廠（Foundry）(*2)方面實力較弱。支撐無晶圓廠的電子設計自動化工具（EDA）更是可以忽略不計。

美國、韓國、臺灣、中國將晶片貿易納入國策，投入了巨額資金，並在稅收等方面給予了扶持。反觀日本，當年半導體引發的貿易摩擦給日本留下了心理陰影，政府對半導體產業的扶持力度較弱。

一旦日本不再生產晶片，倒楣的將是日本國內用戶。

到那個時候，絕不只是像去年那樣短暫地出現晶片短缺，供應不足和價格上漲將成為常態，日本實力較強的汽車和機器人等終端產品也將失去競爭力。因為生產這些高科技產品的關鍵就在於半導體核心零件。

長期以來，日本一直很重視貿易順差，但到2030年，能源和雲端服務可能分別出現10兆日圓的貿易逆差，這將進一步導致日圓貶值。此外，半導體也將出現數兆日圓的貿易逆差。儘管受到日美利差的影響，日本國家競爭力下降，低生育率及老齡化發展，數位化轉型遲緩造成勞動生產率低下，這些恐怕才是日圓貶值的真正原因。