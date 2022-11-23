進入第3任期的習近平領導層對臺策略　專訪防衛省防衛研究所地域研究部長──門間理良

起用「實戰派」進入核心

――中國的新一屆領導層成員名單已經出爐了。您認為在這次的布陣（→人事布局）下，圍繞臺灣議題的中國安全保障政策出現什麼樣的變化？

在人事布局上，值得關注的是共產黨的中央政治局常務委員會和軍事方面的中央軍事委員會。我本來預測栗戰書和韓正兩人引退，不會遞補後繼人選，政治局常委會改成5人制，但是失準了。常務委員任用了習近平在地方任職期間的部下數人，昭然若揭的裙帶人事。關於臺灣問題，習近平認為自己才是最了解的人，所以有其獨斷專行的一面，我認為是「為所欲為」。

另一方面，在軍事委員會高階將領任用上，被升任為副主席的張又俠上將，他父親與習近平父親是戰友，而另一位是擔任東部戰區司令官負責台海的何衛東上將，兩人的共通點是「實戰派」。張又俠在1979年中越戰爭中擔任團長，何衛東在擔任西部戰區副司令員兼陸軍司令員的期間，也經歷過中印邊境紛爭，也就是說兩人都對「真實戰爭（real war）」有所體認。話雖如此，但中越戰爭的經驗對於現代戰爭是完全沒有任何幫助的。

我個人認為中國在這幾年內不會侵略臺灣，但是以這樣的人事布局來看，加上頻頻進行軍事演習，可以解讀為今後將持續對臺灣施加強大的軍事壓力。

――雖然黨章裡仍保留了「和平統一、一國兩制」的論述，但是首次把「堅決反對和遏制臺獨」寫入。您認為會發生什麼樣的變化呢？

以歷史進程來看，對中國共產黨而言臺灣是尚未被解放的地區，所以在黨章裡展現出勢必要統一臺灣的強烈決心。在中國，失去領土的皇帝會被貼上無能的標籤。就習近平本人來說，能夠奪回臺灣的話，他的歷史定位就足以與毛澤東相互匹敵；就共產黨來說，為了能夠在擁有大約9000萬名黨員之中主張其統治的正當性，統一臺灣是必經之路，無法避免。還有，在二十大的政治報告中，這次放入了5年前沒有的「決不承諾放棄使用武力」，可以看出很大的變化，因為言外之意是指5年前還可以一起和平共處。

在談論臺灣問題時，值得注意的是中國在今年8月發表的「臺灣白皮書」（正式名稱為《臺灣問題與新時代中國統一事業》白皮書），這與22年前公布的白皮書有3點不同。一是與美國正面對決的態度濃厚；二是兩岸統一後，會讓臺灣的政治地位依循現今香港模式；最後提到民進黨是必須清除的障礙。這份白皮書的內容對臺灣是非常嚴厲的。

――若分析中國在8月進行的大規模軍事演習，您最感興趣的地方是？

就是人民解放軍設定的海空區域。主要是在臺灣周邊的6處海域軍演，像是包圍臺灣本島，這讓人聯想到在實際侵略臺灣之際，應該也是在這樣的海空區域進行。例如臺灣東部海域可作為人民解放軍艦艇的集結場所，但是朝向東部外海發射飛彈，目的就是為了牽制美國航空母艦機動部隊。還有，臺灣北部兩處及南部高雄外海一處被視為共軍登陸的最佳地點。更進一步地說，巴士海峽也在設定範圍內，是為了不讓美國海軍和空軍靠近。