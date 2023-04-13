體育盛會因「體育洗白」問題備受批評——札幌申奧面臨的難題

洗白「汙跡斑斑的評價」

美國政治學者Jules Boykoff長期宣揚反奧運運動主張，他在其著作《反對奧運的邏輯》（作品社）中這樣寫道：

「歷史證明，奧運已經成為主辦城市實施『體育洗白』的絕好機會。即利用體育賽事，將斑斑劣跡洗白，轉移國內大眾對那些長期問題的關注。如果東道國是威權體制國家，舉辦奧運可以避免世界關注其惡劣的人權狀況。」

Boykoff列舉了俄羅斯、中國舉辦的奧運作為例證。當然，「體育洗白」並非只發生在極權國家。可以說，現在人們對於奧運或世界盃的舉辦地多有批評，社會不信任感日益增長。

東京奧運也是如此，只強調這是東日本大地震後舉辦的一屆「復興奧運」，卻掩蓋了受災地區仍存在的諸多問題，並且是在疫情蔓延、社會日益不安的情況下，以政治主導方式強行舉辦的。東京奧運總經費，包括基礎設施建設費用在內，最終膨脹到了3兆日圓以上。奧運結束後，圍繞贊助公司的選定爆出了貪汙和暗箱操作嫌疑的醜聞。輿論批評一浪高過一浪。

札幌申奧無法「洗白」東京奧運的問題

札幌市於2022年11月初公佈了冬奧舉辦框架計畫的「更新版」。這是繼2021年11月之後再次修改舉辦計畫，其中新增了名為「組織運營更加透明公正」的條目。

札幌市長秋元克廣和日本奧會主席山下泰裕聯名簽署的文書中這樣寫道：

「雖然東京2020奧組委原執委因請托受賄嫌疑被捕事件，只是與東京2020奧組委有關，與當前的札幌申奧活動並沒有直接關係，但是致力於申辦活動的我們必須深刻認識到，這件事對奧運與帕運的整體形象造成了巨大傷害。」

話雖如此，但對於其中強調「與當前的申奧活動並沒有直接關係」的表述，還是讓人難以苟同。札幌冬奧的組織運營，據說會著重研究市場行銷中廣告代理店和奧組委決策流程的問題。但只要是日本再次舉辦奧運，就不可能說「沒有直接關係」。這不就是缺乏真誠面對問題本質的態度。

日本奧會並沒有直接著手調查此事，卻急於推進札幌申奧工作，給人似乎想借此「洗白」東京奧運問題的感覺。如果不著手解決奧運的商業主義負面問題，就無法改變滋生腐敗的權利結構。為了恢復奧林匹克運動的本來面貌，日本奧會責任非常重大。