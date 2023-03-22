迷你劇院能否生存下去？——開創日本電影文化的「個性派」影院的成就和未來

隨著疫情蔓延，佔據日本電影文化半壁江山的小規模電影院，即「迷你劇院」正陷入困境。2022年7月，作為該領域的先驅者「岩波館」為其半個世紀的歷史拉下了帷幕。筆者採訪了40年來一直在東京澀谷，放映從新人到巨匠、國內外個性各異的導演作品的「歐洲空間（Euro space）」的總經理北條誠人，詢問了關於迷你影院的現狀及其未來前景。

歐洲空間總經理。出生於1961年。在法政大學在學期間就參與了獨立電影的放映活動，1985年加入歐洲空間的前身「歐日協會」，擔任放映員。1987年成為總經理。除了選擇放映節目和組織專題放映外，還參與發行和製作工作。

失去的不是場地而是「理念」 1968年，岩波館作為一個多功能廳在神田神保町開館，並於1974年發起了「Équipe de Cinéma」（電影之友）「運動，將埋沒在世界各地的電影傑作帶到世人面前。期間，放映了種類繁多的電影，從薩雅吉·雷伊（印度）、安德烈·華依達（波蘭）、泰奧·安哲羅普洛斯（希臘）、日本的小栗康平和羽田澄子等導演的作品，到第三世界的經典名作，應有盡有。

岩波馆的入口。放映的最後一部影片是德國導演韋納·荷索的紀錄片《流浪者：追随布鲁斯·查特文的脚步》（Nomad: In the Footsteps of Bruce Chatwin），2022年7月29日（时事） 岩波館總經理岩波律子在放映最後一場電影前向觀眾致詞時，回顧了該館的歷史，她表示：「已經放映了來自66個國家和地區的274部電影。」 歐洲空間總經理北條先生說：「我再次被深深地感動，意識到岩波館就像是在地球的橫軸上捕捉電影。」「我自己則一直是採取以作者為中心的縱軸。通過甄選巨匠、中堅和新人導演的影片，有意識地從外國和日本電影中挑選出一些影片陣容，以投射出電影的過去、現在和未來。」 「如果把縱軸和橫軸結合起來，觀眾便可以獲得一個更廣泛的電影體驗。我感覺，這就是東京的迷你劇院的實態。可是，現在這個橫軸已經丟失了。我為銀幕上失去了一種『思維方式』而深感悲哀。與其說我們失去了一個場地，不如說我們失去了一個從反覆試錯中獲得的理念。」 銀髮族難回影院 2020年4月，由於疫情，政府第一次宣佈進入緊急事態宣言後，歐洲空間被迫停業了一個月。之後又不得不靠縮短營業時間等方式勉強維持。

停業期間的歐洲空間，2020年4月23日（時事） 「據說我們館原來就比其他影院擁有更多的年輕觀眾。現在，年輕觀眾基本上已經回來了。但老年人並沒有恢復到疫情前的水準。觀眾數量減少了約25%。」 很多迷你劇院大多瞄準的是老年觀眾，特別是女性老年觀眾，放映的電影也有所偏重。長期以來得到女性常客支援的岩波館決定閉館，原因是觀眾的高齡化以及疫情導致經營狀況惡化。處於同樣狀況，各地的迷你劇院的困境也時有報導。作為代表大阪的「梅田劇院」也於2022年9月底結束了其32年的歷史。

「迷你劇院的時代」 在日本，不受大型電影公司的直接影響、擁有少量座位的獨立電影院被稱為「迷你劇院」。 根據北條先生的說法，以岩波館和歐洲空間為首的「電影俱樂部（獨立放映）類型」就是迷你劇院的先驅。 「獨立放映是由一群電影愛好者發起的，他們希望『向盡可能多的人展示他們喜愛的影片』，並『一起討論這些電影』，結果就開設了電影院。那就是最初的迷你劇院。」 歐洲空間於1982年開館，率先介紹了Leos Carax（法國）、Abbas Kiarostami（伊朗）和François Ozon（法國）等在日本還不為人知的電影作家。1987年原一男導演的《祭軍魂》（Yuki Yuki, Kamigun）在票房上大獲成功。這是一部有爭議的紀錄片，講述了一位激進的無政府主義者提出了天皇負有戰爭責任的故事。該館的特點是，不僅放映電影，而且還參與了發行（購買電影）及製作。

大廳裡張貼著放映過的電影海報。擁有兩個放映廳（分別為92座和145座） 自20世紀80年代起，電影俱樂部類型的電影院在地方城市陸續興起，如「名古屋劇場（Nagoya Cinematheque）」「Cinema Clair（岡山）」等。此外，大企業東急娛樂公司（Tokyu Recreation Co., Ltd.）開設了東急影院廣場（新宿），作為分銷商的日本世存集團（SAISON GROUP）開設了六本木Cine Vivant。直到2000年代，該行業經歷了一個蓬勃發展的時期，因此被稱為「迷你劇院的時代」。 拯救迷你劇院！ 近年來，由於影院綜合體的興起、娛樂的多樣化以及視訊媒體服務的擴大等多種因素的影響，迷你劇院的生存環境日趨嚴峻，出現相繼消失的狀況。2020年的疫情更是雪上加霜，為了拯救迷你劇院，以電影專業人士為中心，其中包括是導演枝裕和以及演員井浦新等人，率先發起了「SAVE THE CINEMA」的計畫。北條先生也是為該計畫的呼籲人之一。他們向政府和議員們發出了支援的請求，並收集了9萬多個支持者的簽名。 同時，導演深田晃司和濱口龍介發起了眾籌「迷你劇院援助基金」。籌集到了超過3.3億日圓的援助資金，並將其分配給了118家影院103個團體。 北條先生說，對迷你劇院的巨大支持「首次被可見化了」。「籌集到這麼多資金證明人們對此抱有期待。我們都不希望劇場從城市中消失」。