迷你劇院能否生存下去？——開創日本電影文化的「個性派」影院的成就和未來

失去的不是場地而是「理念」

1968年,岩波館作為一個多功能廳在神田神保町開館,並於1974年發起了「Équipe de Cinéma」(電影之友)「運動,將埋沒在世界各地的電影傑作帶到世人面前。期間,放映了種類繁多的電影,從薩雅吉·雷伊(印度)、安德烈·華依達(波蘭)、泰奧·安哲羅普洛斯(希臘)、日本的小栗康平和羽田澄子等導演的作品,到第三世界的經典名作,應有盡有。



岩波馆的入口。放映的最後一部影片是德國導演韋納·荷索的紀錄片《流浪者:追随布鲁斯·查特文的脚步》(Nomad: In the Footsteps of Bruce Chatwin),2022年7月29日(时事)

岩波館總經理岩波律子在放映最後一場電影前向觀眾致詞時,回顧了該館的歷史,她表示:「已經放映了來自66個國家和地區的274部電影。」

歐洲空間總經理北條先生說:「我再次被深深地感動,意識到岩波館就像是在地球的橫軸上捕捉電影。」「我自己則一直是採取以作者為中心的縱軸。通過甄選巨匠、中堅和新人導演的影片,有意識地從外國和日本電影中挑選出一些影片陣容,以投射出電影的過去、現在和未來。」

「如果把縱軸和橫軸結合起來,觀眾便可以獲得一個更廣泛的電影體驗。我感覺,這就是東京的迷你劇院的實態。可是,現在這個橫軸已經丟失了。我為銀幕上失去了一種『思維方式』而深感悲哀。與其說我們失去了一個場地,不如說我們失去了一個從反覆試錯中獲得的理念。」

銀髮族難回影院

2020年4月,由於疫情,政府第一次宣佈進入緊急事態宣言後,歐洲空間被迫停業了一個月。之後又不得不靠縮短營業時間等方式勉強維持。



停業期間的歐洲空間,2020年4月23日(時事)

「據說我們館原來就比其他影院擁有更多的年輕觀眾。現在,年輕觀眾基本上已經回來了。但老年人並沒有恢復到疫情前的水準。觀眾數量減少了約25%。」

很多迷你劇院大多瞄準的是老年觀眾,特別是女性老年觀眾,放映的電影也有所偏重。長期以來得到女性常客支援的岩波館決定閉館,原因是觀眾的高齡化以及疫情導致經營狀況惡化。處於同樣狀況,各地的迷你劇院的困境也時有報導。作為代表大阪的「梅田劇院」也於2022年9月底結束了其32年的歷史。