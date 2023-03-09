日本入境遊重啟，期待與課題同在

日本入境遊重啟，期待與課題同在財經 觀光旅遊 政治外交
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入境遊按下重啟鍵
新冠疫情之下，日本政府一直要求民眾自覺地避免非必要的國內出行和交往活動，大幅限制國際人員往來。但2022年春季以後，政府轉變方針，重啟了包括旅遊在內的出行和交往活動，同年10月更是推出了真正意義上的旅遊振興措施。具體內容包括以財政資金補貼國內旅行費用的「全國旅行支援」項目，以及針對訪日外國遊客（入境遊）的免簽入境和免除COVID-19核酸檢測陰性證明等大力度放寬限制的措施。
得益於這些措施，國內外人員往來日趨活躍。目前，根據日本觀光廳調查資料：2022年9月，日本遊客的住宿人數達到3832萬人次，同比成長71%；同年第三季度日本人國內旅行消費額為5.3兆日圓（約合人民幣2809億元），達到上年同期的2.3倍。根據日本政府觀光局調查資料，2022年10月入境人數達49萬人，為前一個月的2.4倍。不過，與2019年同期相比，日本遊客的住宿人次下降了5%，國內旅行消費額下降了20%，可見雖然有所恢復，但尚未回到疫情前的水準；而入境遊客住宿人次的降幅仍然高達80%。
隨著人流量的增大，消費者和企業的動作也變得活躍起來。「全國旅行支援」項目方面，由於民眾諮詢踴躍，預算很快用盡，導致沒有獲得實惠的消費者憤憤不平。入境游方面，此前一度銳減了9成的國際客運航班數已經恢復至疫情前的4成左右，大型郵輪的複航也被提上了日程。零售業方面，日圓貶值效果顯著的高價商品銷售走旺，百貨公司等紛紛採取應對措施，包括增設免稅櫃檯，擴充多語種接待能力，提供送貨至飯店的服務，等等。目前，尚不知何時能與過去最大的遊客來源國中國恢復人員往來，加之第8波疫情等的到來也讓人感到擔憂，儘管如此，日本旅遊業重啟的格局正變得越來越穩固。
後疫情時代的課題：實現旅遊的高附加值
當下，日本政府正在推進《觀光立國推進基本計畫（2023-2025年）》的修訂工作，明確表示將堅持疫情前定下的目標，即「2030年入境遊客達到6000萬人，相關消費額達到15兆日圓」。不過，經歷了疫情，旅遊業從業環境和消費者需求都發生了變化。在思考今後的旅遊振興措施時，我們不能單純地追求回歸以前的狀態，而必須看清後疫情時代的各種課題，有針對性地加以應對。當務之急便是實現由量到質的轉變，即實現旅遊的高附加值。
實現旅遊高附加值的必要性主要體現在以下兩點。
第一，有必要擺脫傳統的大眾旅遊模式，提高平均每個遊客帶來的收益。後疫情時代，消費者對安全、放心出遊的需求提高，為了避免聚集，旅遊團項目、設施參觀項目等趨於小規模，營運能力比率不可避免會下降。要想確保銷售額達到以前的水準，就必須提高遊客的人均消費金額，於是，如何提供與消費金額相匹配的服務和體驗價值將成為課題。
第二，有必要確保收益，並將之投入到改善從業環境中，具體包括改善用工條件及投資設備等。首先，用工方面，在出行和交往活動長期受限的這段時期，旅遊相關的商業企業流失了大量的工作人員。根據日本總務省調查資料，2022年8月住宿業從業人數為51萬人，與2019年同期相比減少了20%。
根據日本帝國資料庫調查資料，自2022年春季以來，在「較多企業人手不足的行業」排行榜上，住宿業和餐飲業一直位居前列。由此可知，企業招聘活動仍未取得成效。而這種現象的背後，住宿業和餐飲業薪資少，休息日少，從業人員受約束的時間長等都是制約因素。當務之急要改善用工條件。
其次，設備投資方面，在疫情期間，旅遊數位化轉型——即飯店通過自助前臺為住客辦理自助入住、無現金結算等業務，基於人工智慧提供問答服務等——的相關技術得到了快速普及。這些技術不僅可以滿足消費者無接觸辦理業務的新需求，也可以有效解決人手不足的問題。若想從真正意義上引入這些技術，就必須進行相應的設備投資。
人手不足比例較高的行業（日本帝國資料庫2022年10月調查資料）
|正式員工
|非正式員工
|1
|資訊服務
|餐飲店
|2
|旅館、飯店
|旅館、飯店
|3
|餐飲店
|人才派遣、人才介紹
|4
|建築
|娛樂服務
|5
|運輸、倉儲
|各類商品零售
什麼是高附加值的旅遊產品？
那麼，所謂高附加值的旅遊商品究竟是什麼樣的呢？除了要進一步打磨日本已經形成口碑的服務，目前比較薄弱的旅遊產品內容更亟待強化。具體來說，要充實短期遊產品、體驗旅遊產品及娛樂活動等。後疫情時代旅遊正呈現出一種趨勢，即遊客由以前遍遊著名觀光地參觀名勝古跡的模式，轉變為更願意待在某一個地方放鬆身心的長期滯留模式。因此，遊客能怎樣度過那段日子，將成為吸引客源的決定因素。這就需要旅遊地準備好富有地方特色的、個性化的旅遊產品。
比如，讓我們來看一看近年來日本觀光廳著力推進的探險旅遊活動。探險旅遊指的是包含走進大自然、娛樂活動、文化體驗中兩種以上要素的旅遊活動。可以理解為是一種啟發式旅遊體驗，參加探險旅遊，旅遊者期待獲得較深的感悟、知識、觸動，開闊視野，而不止於遊山玩水的程度。要想滿足這種期待，必須設計內容獨特且豐富的旅遊產品，以及擁有可以根據旅行者的興趣愛好隨機應變的陪同導遊人員。雖然開發旅遊產品的門檻較高，但通過將本地的自然環境、歷史、風俗、傳統產品等轉化為旅遊資源，探險旅遊有望為地方經濟的發展做出貢獻。
如今，日本各地在觀光廳等的支持下，正在開展探險旅遊實證專案。其中，北海道很早就開始關注這個領域，扮演著領頭雁的角色。2017年，在北海道經濟產業局主導下制定了探險旅遊市場行銷戰略；2019年，開發出了阿伊努文化與尖端技術相結合的數位藝術體驗產品；2021年線上舉辦了世界最大規模的全球探險旅遊行業峰會，2023年還計畫線下舉辦這一活動。
就探險旅遊的具體內容來說，比如雪鞋徒步遊，在冬季的阿寒湖周邊森林和湖上漫步，當場烹飪、品嘗破冰釣上來的西太公魚。又如由阿伊努人擔任導遊，在森林或湖邊遊覽，欣賞當地人表演充滿自然和地方特色的民族技藝或演奏傳統樂器。
由於歐洲各國、美國、澳洲擁有大量的探險旅遊愛好者，所以對於亞洲遊客占到7成以上，面臨客源國多元化課題的日本來說，這可謂是一個潛力巨大的方向。同時，對於接待遊客的地區社會來說，不僅可以向遊客宣傳本地的特色，贏得粉絲和回頭客，還有望培養本地居民對家園的熱愛和自豪感，激發他們參與地方建設和旅遊業經營的積極性。
可以說，探險旅遊這樣的活動，既能保護各地的自然和生活環境，又有助於旅遊資源的開發。縱觀後疫情時代的全球形勢，顯然，重視旅遊地可持續發展的可持續旅遊，要求遊客約束自身行為的負責任旅遊越來越受到人們的高度關注。作為致力於實現「觀光立國」的日本來說，緊扣這一全球趨勢，大力實施旅遊振興措施具有重要意義。
標題圖片：別海町的冰平線徒步遊（北海道觀光振興機構）