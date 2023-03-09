日本入境遊重啟，期待與課題同在

2020至2021年，疫情蔓延，導致全球各國同時採取入境管制措施，跨國往來受到了嚴重限制。2019年訪日遊客數為3188萬人，2020年銳減至411萬人，到2021年僅24萬人。對此，日本綜合研究所主任研究員高阪晶子指出，日本在重新制定後疫情時代入境遊政策時，必須著眼於「實現高附加值」。

入境遊按下重啟鍵 新冠疫情之下，日本政府一直要求民眾自覺地避免非必要的國內出行和交往活動，大幅限制國際人員往來。但2022年春季以後，政府轉變方針，重啟了包括旅遊在內的出行和交往活動，同年10月更是推出了真正意義上的旅遊振興措施。具體內容包括以財政資金補貼國內旅行費用的「全國旅行支援」項目，以及針對訪日外國遊客（入境遊）的免簽入境和免除COVID-19核酸檢測陰性證明等大力度放寬限制的措施。 得益於這些措施，國內外人員往來日趨活躍。目前，根據日本觀光廳調查資料：2022年9月，日本遊客的住宿人數達到3832萬人次，同比成長71%；同年第三季度日本人國內旅行消費額為5.3兆日圓（約合人民幣2809億元），達到上年同期的2.3倍。根據日本政府觀光局調查資料，2022年10月入境人數達49萬人，為前一個月的2.4倍。不過，與2019年同期相比，日本遊客的住宿人次下降了5%，國內旅行消費額下降了20%，可見雖然有所恢復，但尚未回到疫情前的水準；而入境遊客住宿人次的降幅仍然高達80%。 隨著人流量的增大，消費者和企業的動作也變得活躍起來。「全國旅行支援」項目方面，由於民眾諮詢踴躍，預算很快用盡，導致沒有獲得實惠的消費者憤憤不平。入境游方面，此前一度銳減了9成的國際客運航班數已經恢復至疫情前的4成左右，大型郵輪的複航也被提上了日程。零售業方面，日圓貶值效果顯著的高價商品銷售走旺，百貨公司等紛紛採取應對措施，包括增設免稅櫃檯，擴充多語種接待能力，提供送貨至飯店的服務，等等。目前，尚不知何時能與過去最大的遊客來源國中國恢復人員往來，加之第8波疫情等的到來也讓人感到擔憂，儘管如此，日本旅遊業重啟的格局正變得越來越穩固。