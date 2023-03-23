2023年經濟預測：內需堅挺，經濟持續緩慢復甦

雖然疫情尚難言已經平息，但行動限制業已解除，社會正在逐漸恢復正常。經濟學家宅森昭吉預測，此前長期受到壓抑的旅行和娛樂等個人消費堅挺，面向新時代的設備投資啟動，經濟景氣將繼續緩慢復甦。

重啟入境遊等措施促使經濟向好 受疫情等因素影響，2022年日本實際GDP呈現出時進時退的狀態。第一季度與第三季度出現負成長，而第二季度卻實現了同比4.5%的較高成長。至於第四季度，雖然第八波疫情令人不安，但政府並沒有採取行動限制措施，在重啟入境遊和推出全國旅行支援項目等措施產生效果後，經濟有望實現正成長。 12月日本銀行實施的全國企業短期觀測調查（短觀）顯示，大型製造企業景氣判斷指數（DI）為7，較9月下降了1個百分點。由於原材料漲價和日圓貶值造成成本升高等因素影響，已連續4個季度出現惡化。 而12月大型非製造企業景氣判斷指數為19，較9月上升了5個百分點。這是自疫情發生前的2019年12月（20）以來的最好水準。在入境游和旅行支援措施的推動下，住宿和餐飲服務等行業景氣度出現改善。 綜合大中小企業的全規模全產業景氣判斷指數從3月的0到6月的2、9月的3、12月的6，已連續三個季度得以改善。縱觀12月的整體情況，雖然大型製造企業景氣判斷指數已連續四個季度惡化，但其他分項指數均呈向好趨勢，可以說整體上出現了緩慢改善。

人手不足或將導致薪資上漲？ 全產業前景信心指數停留在1的水準。全球經濟前景、通脹動向、歐美央行貨幣政策、匯率走向、疫情等各種不穩定因素導致世界經濟形勢的不確定性上升，企業始終保持著謹慎態度。 12月調查中的僱用人員判斷指數（「過剩」－「不足」）方面，製造業、非製造業和大中小企業等所有分項的綜合指數出現兩位數的負值，變化方向也全部是下降，人手不足的感覺有所增強。前景預期方面，所有分項「近期」的變化方向均為下降，人手不足的感覺持續擴大。企業的僱用人員判斷指數是否會引發薪資的上漲？這是一個尤為引人關注的問題。 消費和數字轉型投資連續3年正成長 日本經濟研究中心每月實施一次《ESP預測調查》，調查內容主要是大約40名民間經濟學家的態度共識。縱觀過去18年的資料，ESP預測平均值的表現良好，可信度較高。 在12月的調查中，2023年度經濟的預測平均值為成長1.07%。自新冠疫情導致實際GDP大幅下降4.1%的2020年度之後，預測平均值就轉為正成長，繼預測成長2.5%的2021年度和預測成長1.65%的2022年度之後，專家們預測2023年度將實現連續第3年正成長。 受貨幣政策收緊等因素影響，2023年美國實際GDP預測平均值為成長0.52%，加速放緩，外需較弱，預計貢獻度為-0.1%，而民生需求的貢獻度堅挺，預計為成長1.0%，內需整體的貢獻度預測平均值為1.2%。預計疫情期間受到壓抑的旅行和娛樂等消費成長將有力支撐個人消費。同時，為了迎接新時代，以數位轉型（DX）投資等為中心，此前因前景不明而被擱置的設備投資預計將保持成長趨勢。 另外，2022年度的消費者物價指數（生鮮食品除外的核心指數）預測值為2.76%，第四季度達到峰值（3.61%），2023年度的平均預測值降到了1.73%。