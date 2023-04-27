日本防衛費大增意味著什麼？面對增稅方針，日本輿論搖擺不定

日本的安保與防衛政策迎來重大轉折。2022年12月，日本內閣會議通過了新版《國家安全保障戰略》《國家防衛戰略》《防衛力量整備計畫》，即所謂的新「安保3文書」，展示了日本安保防衛戰略的新面貌。具體而言，擁有反擊能力，重點發展網路和太空等內容備受關注。本文著眼於防衛費這個事關安保戰略全域的重要問題，就其大幅增加的意義、當前面臨的問題，以及相關經費來源在輿論和政界存在的問題等加以討論。

今後5年，日本防衛費總額將達43兆日圓

此次防衛費大幅增加，人們關注的焦點是要增至GDP2%的目標。這個目標要在2027年度，也就是始於2023年度為期5年的新版《防衛力量整備計畫》的最後一年。雖說在安倍晉三政權時期防衛費持續小幅成長，但也只達到GDP的1%多一點。簡單來說，5年後，日本防衛費將實現倍增。

但這其中另藏玄機。因為GDP的2%這一數字不僅指防衛費（即防衛省的預算），還要加上「配套補充措施」的經費，包括海上保安廳的預算、安保相關研發費用、基礎設施建設費用等與安保相關的其他經費。僅防衛費的5年總額為43兆日圓，大約。這相當於2023年之前5年防衛費總額（27兆日圓）的約1.6倍。

2023年度，日本防衛費的最初預算，包括駐日美軍整編經費等約為6.8兆日圓。預計到了2027年度，防衛費將達8.9兆日圓左右。日本當前的GDP規模為540兆-550兆日圓，2%就是11兆日圓左右。如此一來，2027年度估計將有2兆多日圓作為安保相關經費，從其他預算中列入進來。至於其中包含什麼，目前仍不明朗。

GDP的2%是一種「政治態度」

對於GDP的2%，批評者堅決地認為這是「為了2%而定的2%」。首相岸田在通過新「安保3文書」後舉行的記者會上稱「（自衛隊）目前發展得很不夠」，並解釋說GDP的2%這個數字是「從根本上增強防衛能力所需經費疊加計算所得」。如果把以往因預算不足而未能顧及的方方面面都加上，那所需金額必然暴增。

不過，估計也沒人相信GDP的2%這一數字純粹只是所需經費疊加的結果。這是一個象徵性的數字。NATO成員國的國防預算目標就是GDP的2%，而這個數字，特別是在自民黨內部的討論中，已經多次被作為「參考資料」提及。2%絕非偶然。

NATO設定GDP的2%這一目標，其實並沒有軍事上的依據。21世紀最初10年的中期，NATO為了防止各成員國的國防預算進一步下降，提出了GDP的2%這個目標，那是20世紀90年代後半期NATO各國國防開支的平均值。這麼提，不過是希望各成員國努力讓國防預算「至少恢復到那時的水準」而已。

日本長期使用的GDP（最早是基於GNP計算的）1%性質也差不多，既沒有什麼軍事依據，也不是所需經費疊加計算出來的。只不過，這個數位釋放出一個政治信號——通過控制防衛費，日本不會再次成為軍事大國。從這個意義上來說，GDP的2%這個數字也一樣，就是表明日本的政治態度——隨著安保環境日益惡化，日本要在安保方面盡到相應的責任。

因此，批評政府「為了2%而定的2%」，在某種意義上來說是對的。無可否認，這就是一個充滿政治意味的數字。但政治的本質作用是資源配置，並且可供分配的資源是有限的，必須安排好優先順序。而GDP的2%就是日本政府用以展示「重視防衛」的政治姿態。

再多說一句，如果要批判「為了2%而定的2%」，那麼曾被認為是防衛費「制動器」的1%也應當受到批判，否則道理上說不通。畢竟後者更典型。而且，如果日本所處的安保環境進一步惡化，要是按照疊加所需經費的計算辦法來確定國防預算，那麼這個比例也可能就不只2%了，甚至可能達到3%乃至更多。或許到時候，2%也會被當作新的「制動器」。