從日本角度觀察美國選舉的“難解之處”：「文化戰爭」、「黨內初選」與「黨內對立」

美國第118屆議會開議。民主黨在參議院維持多數,但眾議院則轉為相對弱勢。即便如此,民主黨內氣勢清朗的原因在於,總統所屬的政黨在期中選舉中往往遭受挫敗,然而這次期中選舉改變了這個法則,這是由於阻止了「紅色浪潮」(共和黨大獲全勝)導致的。這決不讓人意外。從期中選舉的備戰階段開始,至少從筆者聽聞民主黨的內部消息來看,是意料之事。民主黨內部的目標設定為參議院增加2席,維持多數優勢;在眾議院守住個位數的差距。這個目標幾乎已經實現。

被紐約時報評為預測最精準的民主黨策略家羅森伯格(Simon Rosenberg),從選戰初始便屢次認為不會捲起紅色浪潮,選戰結果將只有些微差距。2022年原本便已具備對於民主黨有利的改選條件。從聯邦參議院的選舉狀況來看,相較於共和黨改選20席,民主黨僅改選14席,變動算少數;而相較於共和黨有5個現任議員席位由新人出馬競選,民主黨僅有1席如此。再加上共和黨現任議員退任的5個州裡,有3個州是競爭激烈的關鍵州,目前賓州已由民主黨勝選。基於人口普查進行的選區重劃,讓民主黨在眾議院的優勢選區增加,如此分析也在FiveThirtyEight民調網站上廣獲矚目。不過,若從日本角度觀察,此次的期中選舉也突顯出原本看不見的美日差異。

對於日本人而言,第一個難以理解的是美國的文化戰爭與價值觀。最為象徵性的是人工流產的墮胎權成為主要爭論焦點一事。期中選舉最佳選戰策略在於,煽動遭受執政黨「剝奪」權利的被害者意識,2010年共和黨向選民訴求,國民自由醫療的權利將會遭到歐巴馬健保所剝奪,煽動恐懼心理;而2022年的民主黨則強調,人工流產的墮胎權會被剝奪。

人工流產的墮胎權已不限於狹義的女性議題,而是定位成美國人的守護自由之戰,進一步引起並擴大在民主黨男性支持者、LGBTQ、無政黨傾向的選民層之間的認同感。守護墮胎權的活動影響各州政治的情形之下,同時在5個州舉行的公民投票,更拉抬了州長選舉和各州議員的選情。在美國的州議會裡,總統所屬政黨未失去任何一州的多數優勢,從1934年以來的期中選舉,首次出現如此的選舉結果。

在通貨膨脹如此劇烈,總統拜登的支持率持續低迷的情況之下,多布斯訴傑克遜婦女健康組織案(譯註:Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization)牽涉到人工流產的墮胎權,而民主黨善於利用對於該判決的反彈與不滿,但從美國外部來看,卻產生某種違和感。日本在歷史上也曾受基督教的洗禮,但不太熟悉對於進化論教育秉持異議的原理主義式基督教,墮胎權也不會在日本成為決定政治判斷的爭論焦點。日本從去年以來,無論在國會裡,抑或媒體上,統一教會與政治家的深厚關係皆沸沸揚揚,議論紛紛,不過從日本政教分離的感覺來看,美國的基督教與政治的密切關係超乎想像。

美國不以特定的宗教或教派作為國家宗教,強迫國民信仰,但如此的政教分離概念,從日本政教分離的感覺來看,則是相當寬鬆。此外,並非只有基督教右派所支持的共和黨與宗教有所關聯,自由派的天主教徒和黑人教會等民主黨方面,以宗教信仰為基礎的票倉亦根深蒂固,極為強韌。民權運動和自由派政治改革的領導者,原本就是牧師等神職人員。

此外,若美國與日本之間有所不同,女性主義和LGBTQ等解放運動的對立主軸便是其中一項差異。解放運動追求關於性別與性的多樣性,雖然在日本亦扎根活化、有所進展,其背景在於打破家父長制度與男性優越社會;但在美國社會裡,無論對於同性婚姻,抑或墮胎權利,來自基督教的反彈成為政治爭論的焦點。兩者性質不同。

即使同為共和黨總統,前總統川普並非如同前總統小布希是一位虔誠的重生基督教徒(*1),但川普實現諾言,提名保守派人士為聯邦法官,獲得基督教保守派的強烈支持。關於擁槍權、種族和移民等問題,美國政治有其特殊脈絡,但最高法院作出關於墮胎權的判決,成為川普政權的政績,讓社會保守派喜出望外,另一方面也激發了民主黨的支持群眾,產生反彈聲浪。若要從美國外部理解如此的政治結構,對於美國「文化戰爭」的認識不可或缺。此次選舉可以說讓這一點更為明顯可見。

(*1) ^ 重生基督徒指的是獲得精神層面再生(新生)體驗的基督徒,美國前總統小布希的重生體驗曾獲得宗教保守派的高度評價,麥可・葛森(Michael Gerson)等白宮的演說撰稿人非常巧妙地在總統演說裡置入宗教性的修辭語句。但宗教保守派對於小布希政權幻滅,認識到比起總統個人的虔誠信仰,實際行動更加重要,此後開始讚揚前總統川普。Gerson, Michael J., Heroic Conservatism: Why Republicans Need to Embrace America’s Ideals (And Why They Deserve to Fail If They Don’t), New York: HarperCollins, 2007.